Lời khẳng định đanh thép của golfer số 1 thế giới Scottie Scheffler

FedEx-cup-playoff là sân chơi quy tụ những vì sao tinh túy nhất của làng golf thế giới. Sự kiện đầu tiên Jude Championship với 70 golfer đủ điều kiện thi đấu diễn ra trên sân khấu TPC Shouthwind đã chính thức khép lại vào rạng nay theo giờ Việt Nam. Cái tên được xướng lên cho ngôi vị cao nhất là golfer số 1 hành tinh Scottie Scheffler.

Scheffler cùng danh hiệu FedEx St. Jude Championship

Một mùa giải khó khăn, sự trớ trêu với Scottie Scheffler

Mùa giải 2026 đối với Scottie Scheffler được coi là thất bại, vì sau 8 tháng anh mới chỉ có 1 chiếc cúp tại sự kiện The American Express vào đầu tháng 1 khi mùa giải chính thức bắt đầu.

Sau đó là chuỗi những thất vọng liên tiếp đeo bám lấy Scottie, phần nào đó là sự trớ trêu của số phận khi hết lần này đến lần khác anh thất bại và không thể bổ sung thêm chiếc cúp nào cả.

Mặc dù, mọi chỉ số cũng như những thống kê đều cho thấy, Scheffler vẫn đỉnh, vẫn hay, vẫn lọt Top đầu trên PGA Tour, nhưng cúp lại luôn là đường thẳng song song với anh.

Trong toàn bộ mùa giải trước khi chuỗi 3 sự kiện FedEx-cup-playoff khởi tranh, Scheffler tham gia đánh 16 sự kiện, anh có 1 lần chiến thắng, 5 lần về nhì, cùng rất nhiều lần lọt vào top 10.

Rất nhiều câu hỏi cho nhà vô địch

Khi chứng kiến Scottie Scheffler liên tục vồ hụt cúp, mà gần như với anh nó sẽ khó xảy ra nếu ở các mùa giải trước, rất nhiều câu hỏi, rất nhiều những thắc mắc đã xuất hiện.

Phải chăng bản thân Scottie đã tạo tiêu chuẩn quá cao, để rồi không thể bước tiếp khi anh dần dần trở lại thực tế của một người bình thường. Anh cũng sẽ đánh hỏng, cũng sẽ nổi đóa ngay trên sân, cùng sự bực tức sẽ được trút bỏ vào những thứ xung quanh.

Với phần lớn các golfer đang thi đấu trên PGA Tour, khi họ có một vài giải đứng trong Top 10 đã là thành công. Nhưng với Scottie, gần như đó là thất bại, với anh, nếu không vô địch thì đứng thứ 2, thậm chí ngoài Top 20 không khác nhau.

Và đó được coi là chuẩn mực trong lối chơi của anh. Dù rằng chiến thắng không đến như mong đợi, nhưng anh vẫn ở đó, vẫn là số 1 thế giới, vẫn hàng tuần xuất hiện trong nhóm cạnh tranh mà bất cứ golfer nào cũng phải dè chừng.

Câu trả lời đanh thép trên sân khấu TPC Southwind

Bước vào sự kiện đầu tiên trong chuỗi 3 sự kiện FedEx-cup-playoff, Scottie Scheffler vẫn là số 1 thế giới, vẫn đứng đầu bảng xếp hạng FedEx-cup (bảng xếp hạng cho toàn bộ mùa giải) với khoảng cách khá an toàn so với vị trí thứ 2. Và đây không phải là những con số khô khan của 1 golfer đang đánh mất phong độ.

Scheffler cùng gia đình

Scottie vẫn trình diễn lối chơi quen thuộc, cùng cú swing rất dị biệt đã đưa tên tuổi của anh sánh ngang với các huyền thoại golf trong lịch sử, đồng thời làm rung chuyển cũng như thống trị làng golf suốt 3 năm trở lại đây.

Vòng 1 anh khởi đầu chậm rãi, nhưng chắc chắn, với 2 điểm âm trên bảng điểm. Đến vòng 2, một Scottie Scheffler mà mọi người đã chứng kiến xuất hiện trở lại trên TPC Southwind. Anh mở đầu với 5 birdie liên tiếp và kết thúc với 61 gậy (-9) để cân bằng kỷ lục của sân đấu, đồng thời vươn lên chiếm đỉnh bảng xếp hạng sau 36 hố với khoảng cách 3 gậy so với vị trí thứ 2.

Vòng 3 anh tiếp tục ung dung, đĩnh đạc, nhưng cũng rất lỳ lợm để tiếp tục bổ sung những điểm âm vào bảng điểm. Scottie kết thúc 54 hố với vị trị dẫn đầu, và đây cũng là lần thứ 2 trong năm nay anh làm được điều đó, tuy nhiên lần trước anh đã không có chiến thắng.

Tới vòng 4, anh tiếp tục thể hiện sự áp đảo so với các đấu thủ bám đuổi. Scottie có thêm 4 điểm âm và tổng là (-17) để lên ngôi vô địch khi bỏ xa vị trí thứ 2 lên đến 8 gậy.

Một chiến thắng quá áp đảo và có phần hủy diệt của cỗ máy chiến thắng Scottie Scheffler với 1 giải đấu hoàn hảo, rất đúng với hình ảnh mà thế giới golf vẫn thường thấy. Anh kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi trong 72 hố đấu và không cho đối thủ của mình bất kỳ cơ hội nào để có thể lật đổ. Scottie tạo ra lợi thế bằng thứ golf đã trở thành thương hiệu: tee-to-green xuất sắc, khả năng kiểm soát khoảng cách và tận dụng cơ hội ghi birdie (anh ghi tổng cộng 23 birdie, đứng đầu toàn giải).

Khi Scottie Scheffler vẫn là Scottie Scheffler

Theo số liệu thống kê (tee to green) được PGA Tour tổng hợp trước khi chuỗi 3 sự kiện FedEx-cup khởi tranh, có lẽ, tất cả phải giật mình khi Scottie Scheffler vẫn out trình so với phần còn lại, cụ thể:

- Số 1 về Strokes Gained: Total, đạt +2,251 gậy mỗi vòng;

- Số 3 SG: Off-the-Tee: +0,665

- Số 2 về GIR: 72,73%

- Số 1 về scrambling: 67,28%

- Số 1 về scoring average: 68,75 gậy

- Số 1 về điểm trung bình trên hố par 4: 3,88

- Số 1 về birdie average: 4,76 birdie/vòng.

Dựa trên số liệu trên, chúng ta thấy rằng, Scottie Scheffler vẫn đang thống trị gần như tuyệt đối trên PGA Tour. Chỉ khác là những chiếc cúp thì chưa xuất hiện nhiều, như cách anh vẫn thường làm trong 3 năm trở lại đây. Nhưng Scottie vẫn kiên trì ở đó, vẫn xuất hiện đúng vị trí anh luôn thuộc về.

Golf như chúng ta biết, đôi lúc chỉ là khoảnh khắc, một cú putt, hay 1 pha cứu bóng kinh điển có thể làm nên chuyện bằng những chiến thắng. Nhưng Scottie Scheffler của mùa giải năm nay lại đang kể câu chuyện khác, khi những con số thống kê trên cho thấy Scheffler đặc biệt đáng sợ và dường như anh không có “lỗ hổng” lớn về chuyên môn.

Chiến thắng áp đảo tại sự kiện Jude Championship đã chứng minh cho phong cách chúng ta vẫn thường thấy ở golfer số 1 hành tinh. Sự sắc sao gần như hoàn hảo để áp đảo phần còn lại, đem về chiến thắng cách biệt trước những tinh hoa của làng golf thế giới.

Với chiến thắng lần thứ 2 trong mùa giải đang đi vào hồi kết, Scottie Scheffler đã có được 21 chiếc cúp PGA Tour, và anh trở thành golfer thứ 3 trong lịch sử sau huyền thoại Tiger Woods, Jack Nickluas có được 21 chiếc cúp trước năm 30 tuổi.

Scheffler là người trẻ nhất chạm mốc 21 chức vô địch PGA

Khi Scottie Scheffler vẫn là Scottie Scheffler, thì anh vẫn có thể biến một mùa giải tưởng như "không quá đặc biệt" thành một mùa giải đáng nhớ. Chúng ta biết rằng, FedExCup không trao cho người có nhiều chiến thắng nhất, mà nó thuộc về người biết cách chơi tốt nhất khi cả mùa giải đi đến thời khắc quyết định.

Và đó là golfer số 1 hành tinh, Scottie Scheffler!