Trận đấu nổi bật

lulu-vs-antonia
Cincinnati Open
Lulu Sun -
Antonia Ruzic -
luca-vs-thiago-agustin
Cincinnati Open
Luca Nardi -
Thiago Agustin Tirante -
camilo-vs-kei
Cincinnati Open
Camilo Ugo Carabelli -
Kei Nishikori -
danielle-vs-taylor
Cincinnati Open
Danielle Collins -
Taylor Townsend -
marcos-vs-alexander
Cincinnati Open
Marcos Giron -
Alexander Blockx -
borna-vs-emilio
Cincinnati Open
Borna Coric -
Emilio Nava -
kamilla-vs-maria
Cincinnati Open
Kamilla Rakhimova -
Maria Sakkari -
xinyu-vs-emiliana
Cincinnati Open
Xinyu Wang -
Emiliana Arango -
daniel-vs-roberto
Cincinnati Open
Daniel Altmaier -
Roberto Bautista Agut -

Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Philippines: Quyết thắng ngày ra quân (Sea V-League)

Sự kiện: Bóng chuyền Việt Nam

(Khoảng 19h, 8/8, SEA V-League 2025 chặng 2) ĐT nữ Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trong ngày ra quân của chặng 2 SEA V-League 2025.

Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Philippines: Quyết thắng ngày ra quân (Sea V-League) - 1
Việt Nam
Philippines
Lịch thi đấu Thông tin trước trận Kết quả

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc chặng 1 SEA V-League 2025 với ngôi vị á quân. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ có lợi thế sân nhà ở chặng 2. Đối thủ trong ngày ra quân của ĐT Việt Nam là Philippines. Ở chặng 1, Thanh Thúy cùng các đồng đội đã giành chiến thắng với tỉ số 3-1. Điều này đồng nghĩa với việc ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có cơ hội lớn để khởi đầu chặng 2 thuận lợi. 

Các cô gái ĐT nữ bóng chuyền Việt Nam quyết vô địch trên sân nhà

Bóng chuyền nữ Việt Nam từ SEA V.League đến SEA Games
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã trở về nước để chuẩn bị cho chặng thi đấu thứ 2 tại SEA V.League 2025.

-08/08/2025 12:27 PM (GMT+7)
