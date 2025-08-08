Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Philippines: Quyết thắng ngày ra quân (Sea V-League)
(Khoảng 19h, 8/8, SEA V-League 2025 chặng 2) ĐT nữ Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trong ngày ra quân của chặng 2 SEA V-League 2025.
ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc chặng 1 SEA V-League 2025 với ngôi vị á quân. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ có lợi thế sân nhà ở chặng 2. Đối thủ trong ngày ra quân của ĐT Việt Nam là Philippines. Ở chặng 1, Thanh Thúy cùng các đồng đội đã giành chiến thắng với tỉ số 3-1. Điều này đồng nghĩa với việc ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có cơ hội lớn để khởi đầu chặng 2 thuận lợi.
Các cô gái ĐT nữ bóng chuyền Việt Nam quyết vô địch trên sân nhà
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã trở về nước để chuẩn bị cho chặng thi đấu thứ 2 tại SEA V.League 2025.
