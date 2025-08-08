Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Philippines: Quyết thắng ngày ra quân (Sea V-League)

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc chặng 1 SEA V-League 2025 với ngôi vị á quân. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ có lợi thế sân nhà ở chặng 2. Đối thủ trong ngày ra quân của ĐT Việt Nam là Philippines. Ở chặng 1, Thanh Thúy cùng các đồng đội đã giành chiến thắng với tỉ số 3-1. Điều này đồng nghĩa với việc ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có cơ hội lớn để khởi đầu chặng 2 thuận lợi.

Các cô gái ĐT nữ bóng chuyền Việt Nam quyết vô địch trên sân nhà