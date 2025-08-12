Bóng chuyền nữ U21 Việt Nam thăng hoa, đả bại đội tuyển top 15 thế giới

Trận đấu giữa đội bóng chuyền nữ U21 Việt Nam và U21 Puerto Rico diễn ra lúc 13h hôm nay, ngày 12/8, trong khuôn khổ giải bóng chuyền U21 vô địch thế giới 2025 tại Indonesia. Đây là trận cuối của vòng bảng với mục tiêu xác định thứ hạng cho tấm vé vòng 1/8.

Bóng chuyền nữ U21 Việt Nam sẽ bước vào vòng 1/8 giải thế giới 2025

U21 Việt Nam đã trải qua 4 trận tại vòng bảng, giành 3 chiến thắng liên tiếp trước Indonesia, Serbia và Canada, trước khi chịu thất bại 1-3 trước Argentina, đội đang xếp hạng 8 thế giới. Hiện, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh đã chắc chắn giành vé đi tiếp vào vòng sau.

So tài U21 Puerto Rico, đội xếp hạng 15 thế giới và có lợi thế về thể hình, thể lực hơn Việt Nam, hứa hẹn là một thử thách khó khăn nhưng cũng là cơ hội để các cô gái Việt Nam thể hiện bản lĩnh và giữ vững phong độ.

U21 Việt Nam (hạng 25 thế giới) đã tạo cú sốc khi quật ngã U21 Puerto Rico (hạng 15 thế giới) với tỉ số 3-1 ở màn so tài vừa khép lại.

Các học trò HLV Nguyễn Trọng Linh khởi đầu đầy tự tin, thắng set 1 áp đảo 25-17. Set 2, dù bị dẫn sâu, đội đã bứt phá ngoạn mục với chuỗi 8 điểm liên tiếp, thắng 25-21. Puerto Rico gỡ lại ở set 3 (25-23) sau màn rượt đuổi căng thẳng, nhưng U21 Việt Nam chứng tỏ bản lĩnh ở set 4, vượt qua thế giằng co ở cuối trận để thắng 25-22, khép lại màn trình diễn quả cảm và ấn tượng.

Chiến thắng này giúp U21 Việt Nam khép lại vòng bảng giải bóng chuyền nữ U21 thế giới với ngôi nhì bảng A, chúng ta sẽ chạm trán với đội bóng xếp thứ ba bảng C. Vào 13h, ngày 13/8, chúng ta sẽ so tài với đội hạng ba bảng C, dự kiến là Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Cộng hòa Séc.