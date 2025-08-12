HLV bóng chuyền nữ Việt Nam "nói là làm", fan đòi sa thải HLV Thái Lan

✅ HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không nói chơi

Trước chặng 2 SEA V.League 2025, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã đặt mục tiêu táo bạo đánh bại đội tuyển Thái Lan, đối thủ mà bóng chuyền nữ Việt Nam đã thua đến 40 trận liên tiếp. Ông coi đây là cơ hội để khẳng định sự trưởng thành của đội và chuẩn bị tốt cho mục tiêu SEA Games 33.

HLV Tuấn Kiệt được đánh giá là cao tay ở trận thắng hôm 10/8

Và thực tế đã chứng minh ông hoàn toàn xứng đáng với sự kỳ vọng đó khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 ngay trên sân nhà Ninh Bình vào tối 10/8, lần đầu tiên trong lịch sử đánh bại Thái Lan ở giải đấu chính thức của khu vực (SEA V.League).

Chiến thắng vang dội này có dấu ấn lớn từ những điều chỉnh chiến thuật thông minh của HLV Tuấn Kiệt. Ông thay đổi hệ thống phòng thủ, chuyển vị trí của Nguyễn Thị Bích Tuyền từ số 1 sang số 6, tăng khả năng ghi điểm và tạo bất ngờ cho đối thủ.

Biết chọn đúng thời điểm tung Vi Thị Như Quỳnh vào sân giúp nâng cao sức tấn công, làm thay đổi cục diện khi đội bị dẫn trước.

Giúp các cầu thủ được giữ bình tĩnh, kiên trì bám đuổi từng điểm số và thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, đặc biệt là Bích Tuyền với màn trình diễn ghi đến 45 điểm và cú smash quyết định ở set 5.

Phát biểu sau trận, HLV Tuấn Kiệt chia sẻ: “Chúng ta có sự thay đổi rõ rệt ở hệ thống phòng ngự. Điểm nhấn là việc Bích Tuyền chuyển sang đánh hàng sau ở vị trí số 6, thay vì vị trí số 1 như thường lệ. Tôi cũng điều chỉnh khi rút Thanh Thúy về hỗ trợ bước một. Đây là phương án gây bất ngờ với đối thủ. Chiến thắng này là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của toàn đội và sự chuẩn bị kỹ lưỡng”.

😓 HLV Kiattipong Radchatagriengkai sai lầm và áp lực từ CĐV

Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Kiattipong Radchatagriengkai lại đối diện với nhiều chỉ trích sau thất bại lịch sử đầu tiên trước Việt Nam tại SEA V.League 2025.

Fan Thái Lan đòi sa thải HLV Kiattipong

Dù dẫn trước 2-0 set đầu, ông không có sự điều chỉnh chiến thuật kịp thời để ngăn chặn sự vùng lên mạnh mẽ và tinh thần dâng cao từ đội tuyển Việt Nam.

Việc sử dụng nhân sự chưa hợp lý (có ý kiến cho rằng số 18 của đội, tuy được chuyền bóng nhiều, nhưng lại không ghi điểm hiệu quả), không tận dụng được sức mạnh của các tay đập chủ lực cũng như sự thay đổi nhịp độ trận đấu thiếu hiệu quả đã khiến Thái Lan thua chóng vánh 3 set cuối.

Trên mạng xã hội Thái Lan, nhiều CĐV thất vọng và đòi sa thải ông Kiattipong, cho rằng ông đã không chuẩn bị và xử lý tình huống trận đấu tốt, làm lỡ cơ hội bảo vệ chức vô địch.

Đội trưởng Thái Lan Acharaporn Kongyot chia sẻ: “Chúng tôi không thể ngăn cản các cô gái Việt Nam. Họ ghi điểm rất sắc bén ở thời điểm quan trọng. Việc không thay đổi được nhịp độ trận đấu khiến chúng tôi mất thế trận”.