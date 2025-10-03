Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Mainoo đứng trước ngã rẽ: Ba ông lớn sẵn sàng "giải cứu" sao trẻ của MU

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sao trẻ người Anh Kobbie Mainoo đang dần bị lãng quên dưới triều đại Ruben Amorim và có thể rời Old Trafford ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

🌍 Mainoo không còn chỗ đứng ở MU

Kobbie Mainoo, 20 tuổi, từng là “ngọc quý” của Man Utd dưới thời Erik Ten Hag. Anh ghi dấu ấn đậm nét khi lập công trong trận chung kết FA Cup 2024 thắng Man City và sau đó tiếp tục tỏa sáng tại Euro 2024.

Mainoo mờ nhạt dưới triều đại Ruben Amorim, đứng trước nguy cơ rời Old Trafford ngay tháng 1

Mainoo mờ nhạt dưới triều đại Ruben Amorim, đứng trước nguy cơ rời Old Trafford ngay tháng 1

Tuy nhiên, kể từ khi Ruben Amorim tiếp quản ghế HLV, sự nghiệp của Mainoo chững lại. Chấn thương, phong độ sa sút và cách sắp xếp đội hình ưu tiên Casemiro - Bruno Fernandes khiến tiền vệ trẻ gần như biến mất khỏi đội hình xuất phát. Tính đến nay, Mainoo chưa đá chính trận nào ở Premier League mùa giải 2025/26.

⚽ MU từ chối cho mượn, cầu thủ muốn ra đi

Trong mùa Hè, Mainoo từng đề đạt nguyện vọng rời Old Trafford theo dạng cho mượn để tìm cơ hội ra sân, nhưng ban lãnh đạo MU thẳng thừng từ chối. Ruben Amorim khẳng định: “Tôi tin tưởng Kobbie. Cậu ấy là cầu thủ hàng đầu. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy còn có thể tiến xa hơn nữa”.

Dù vậy, tình thế hiện tại không khác gì “ngõ cụt”. Mainoo phải ngồi dự bị dài hạn, còn MU vẫn loay hoay với màn khởi đầu kém cỏi ở mùa giải 2025/26.

🔥 Ba bến đỗ tiềm năng cho Mainoo

Theo Mail, kỳ chuyển nhượng mùa Đông có thể mở ra cho Mainoo một lối thoát khi cùng lúc ba ông lớn châu Âu bày tỏ sự quan tâm. Ở Serie A, Napoli được xem là điểm đến hấp dẫn, nơi anh có cơ hội tái hợp cùng Rasmus Hojlund và người đồng đội cũ Scott McTominay.

Ngôi sao 20 tuổi của MU lọt vào tầm ngắm của Napoli, Real Madrid và Atletico Madrid

Ngôi sao 20 tuổi của MU lọt vào tầm ngắm của Napoli, Real Madrid và Atletico Madrid

Tại Tây Ban Nha, cả Real Madrid lẫn Atletico Madrid đều theo sát tình hình, một bên nổi tiếng với tham vọng nuôi dưỡng những viên ngọc trẻ, bên kia luôn sẵn sàng bổ sung sức mạnh cho tuyến giữa bằng những cầu thủ giàu năng lượng.

Trong bối cảnh hợp đồng với MU vẫn còn kéo dài tới năm 2027, chính sự cởi mở của Mainoo với viễn cảnh rời Old Trafford mới là yếu tố khiến tương lai của anh trở thành đề tài nóng bỏng bậc nhất.

⏳ Tương lai phụ thuộc Amorim?

Khả năng rời MU của Mainoo cũng gắn liền với chiếc ghế của Ruben Amorim. HLV người Bồ Đào Nha đang chịu sức ép lớn sau chuỗi trận thất vọng đầu mùa. Dù vậy, theo BBC Sport, đồng chủ tịch Sir Jim Ratcliffe vẫn ủng hộ Amorim và sẽ chỉ đánh giá ông sau một mùa giải trọn vẹn.

Nếu MU tiếp tục bế tắc, Mainoo hoàn toàn có thể là một trong những cái tên đầu tiên tìm đường thoát khỏi Old Trafford ngay tháng 1 tới.

03/10/2025 00:34 AM (GMT+7)
