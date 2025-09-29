Ryder Cup 2025: Châu Âu thắng nghẹt thở trước sức phản kháng dữ dội của Mỹ

Tưởng như một chiến thắng dễ dàng đã nằm gọn trong tay, khi đội tuyển châu Âu bước vào ngày thi đấu cuối với lợi thế dẫn 7 điểm (11.5 - 4.5) trước tuyển Mỹ. Nhưng Bethpage Black đã suýt chứng kiến một trong những màn lội ngược dòng kịch tính bậc nhất lịch sử Ryder Cup.

Sau 12 giờ căng thẳng nghẹt thở, châu Âu mới có thể bảo vệ thành công chiếc cúp với tỷ số sít sao 15-13. Đội trưởng Luke Donald thừa nhận: “Đây chắc chắn là 12 giờ căng thẳng nhất trong đời tôi. Chúng tôi biết Mỹ sẽ vùng lên, nhưng không ngờ lại khó khăn đến thế.”

Với chiến thắng này, Donald trở thành đội trưởng châu Âu đầu tiên sau Tony Jacklin năm 1980 giành liên tiếp hai Ryder Cup.

Điểm số quyết định chỉ đến ở trận đấu thứ 8 trong ngày, khi Shane Lowry thực hiện cú birdie ở hố 18 để chia điểm với Russell Henley, đưa châu Âu chạm mốc 14 điểm, vừa đủ giúp đội giữ cúp. “Tôi đã nói với caddie: hôm nay là cơ hội lớn nhất đời tôi, và tôi đã làm được", Lowry nghẹn ngào.

Ngay sau đó, Tyrrell Hatton khép lại trận hòa căng thẳng với Collin Morikawa, nâng tổng điểm lên 14.5 và chính thức mang về chiến thắng cho châu Âu. “Đây là một trong những ngày khó khăn nhất sự nghiệp. Họ là những golfer giỏi và tôi chỉ mong không phải đến lượt mình quyết định", Hatton hóm hỉnh chia sẻ.

Mỹ vùng lên, nhưng quá muộn

Đội trưởng Keegan Bradley khởi đầu ngày quyết định với hai quân bài chủ lực: Cameron Young và Justin Thomas. Cả hai đều ghi birdie ở hố cuối, thắng sát nút 1UP trước Justin Rose và Tommy Fleetwood, thắp lại hy vọng cho tuyển Mỹ. “Đây là tinh thần chúng tôi chờ đợi cả tuần, chỉ tiếc là quá muộn", Thomas tiếc nuối.

Xander Schauffele tiếp nối với chiến thắng 4&3 trước Jon Rahm, trước khi Ludvig Aberg mang về thắng lợi duy nhất trong ngày cho châu Âu khi đánh bại Patrick Cantlay 2&1.

Ở phía sau, Matt Fitzpatrick dẫn tới 5UP sau 7 hố nhưng chấp nhận chia điểm với Bryson DeChambeau, giúp châu Âu có thêm nửa điểm. Thế nhưng, Scottie Scheffler và J.J. Spaun tiếp tục níu kéo hy vọng cho Mỹ khi lần lượt hạ Rory McIlroy và Sepp Straka.

Tất cả chỉ khép lại khi Lowry và Hatton lần lượt ghi dấu ấn ở những hố cuối để có thêm hai trận hòa, đảm bảo chiến thắng nghẹt thở cho đội khách.

Với việc Viktor Hovland chấn thương và không thể ra sân, trận đấu giữa anh và Harris English tự động được tính kết quả hoà.

Ryder Cup 2025 khép lại với tỷ số chung cuộc 15-13, mang về chiến thắng thứ 13 cho châu Âu và là lần thứ 5 họ đánh bại Mỹ ngay trên đất khách, sau các năm 1987, 1995, 2004, 2012 và nay là 2025.

Rory McIlroy, tâm điểm nhiều lời chế giễu trong tuần, mỉm cười sau chiến thắng: “Thật vui khi lần này tôi đúng. Tôi luôn tin vào tập thể này. Từ Rome đến Bethpage, chúng tôi đã làm nên điều chưa từng có trong hơn một thập kỷ".