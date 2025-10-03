Video bóng đá Fenerbahce - Nice: Hiệp 1 rượt đuổi nghẹt thở (Europa League)

Fenerbahce sớm khiến mành lưới của Nice rung lên vào phút thứ 3. Akturkoglu lập công sau khi nhận đường kiến tạo thuận lợi của Talisca.

Akturkoglu thi đấu thăng hoa

Tiếp đà thăng hoa, Fenerbahce ghi bàn thứ 2 vào phút 25. Akturkoglu tiếp tục tỏa sáng rực rỡ để có cú đúp bàn thắng ở trận này.

Bàn thắng này không đánh sập được ý chí của Nice. Trước khi hiệp một khép lại, Carlos rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho đội bóng nước Pháp trên chấm phạt đền vào phút 35.

Carlos ghi bàn ở chấm phạt đền

Sang hiệp hai, Fenerbahce và Nice tiếp tục tạo nên màn đôi công hấp dẫn. Chỉ tiếc thay, họ không thể tạo nên cơn mưa bàn thắng giống như trong hiệp một khi bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Chung cuộc, Fenerbahce đánh bại Nice với tỷ số 2-1. Kết quả ấy giúp đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ giành 3 điểm đầu tay ở Europa League.

Tỷ số chung cuộc: Fenerbahce 2-1 Nice (H1: 2-1)

Ghi bàn (kiến tạo):

Fenerbahce: Akturkoglu 3' (Talisca), Akturkoglu 25' (Yuksek)

Nice: Carlos 35'

Đội hình xuất phát:

Fenerbahce: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Talisca, Yuksek, Asensio, Akturkoglu, En-Nesyri, Nene

Nice: Diouf, Clauss, Bah, Oppong, Bard, Louchet, Vanhoutte, Sanson, Gouveia, Benjamin, Boga