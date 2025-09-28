Tuyển châu Âu thắng áp đảo, tiến gần đến chức vô địch Ryder Cup 2025

Ngày thi đấu thứ 2 tại Bethpage Black khép lại bằng hai hình ảnh đối lập: một vụ ẩu đả căng thẳng giữa các khán giả ở hố 18 par 4, và ngay sau đó là nụ cười, cái ôm đầy phấn khích của các golfer châu Âu. Hai lát cắt ấy phản chiếu trọn vẹn bức tranh Ryder Cup 2025, nơi căng thẳng, kịch tính song hành cùng một tập thể đang viết nên chương sử mới của mình.

Tại hố cuối, Matt Fitzpatrick tung cú đánh thoát bunker ngoạn mục, bóng xoáy ngược rồi dừng lại cách cờ chừng 60 cm. Ngay sau đó, Tyrrell Hatton khiến bầu không khí nổ tung khi thực hiện cú đánh chuẩn xác vào hố, bóng xoáy ngược và thậm chí khẽ chạm vào bóng của đồng nghiệp. Rory McIlroy đứng bên ngoài, cười rạng rỡ.

Khoảnh khắc ấy như tóm gọn lại màn trình diễn xuất sắc của tuyển châu Âu, đội đã đối mặt và vượt qua mọi thử thách, kể cả đám đông khán giả Mỹ quá khích khiến ban tổ chức phải tăng cường an ninh. Kết thúc ngày thứ hai, họ bước vào lịch sử Ryder Cup với cách biệt lớn nhất trong kỷ nguyên hiện đại: 11.5 - 4.5.

Trong phiên foursomes buổi sáng, sau chiến thắng 4&2 của Bryson DeChambeau và Cameron Young trước Ludvig Aberg và Matt Fitzpatrick, tưởng chừng tuyển Mỹ có cơ hội xoay chuyển tình thế. Nhưng đó chỉ là điểm sáng duy nhất khi ba cặp đôi còn lại của châu Âu gồm Rory McIlroy và Tommy Fleetwood, Jon Rahm và Tyrrell Hatton, Viktor Hovland và Robert MacIntyre đều giành thắng lợi, nâng tổng điểm lên 8.5 - 3.5.

Tommy Fleetwood duy trì thành tích toàn thắng 4-0.

Đến phiên fourballs buổi chiều, tuyển châu Âu tiếp tục duy trì khí thế khi thắng 3 trong 4 trận. Tommy Fleetwood và Justin Rose có chiến thắng sớm 3&2 trước Scottie Scheffler và Bryson DeChambeau. Ba trận đấu còn lại phải hết hố 18 mới phân định thắng bại, châu Âu thắng 2 trong số đó.

Rory McIlroy và Shane Lowry thắng 2Up trước Justin Thomas và Cameron Young. Matt Fitzpatrick và Tyrrell Hatton vượt qua Sam Burns và Patrick Cantlay. Trận còn lại, Jon Rahm không thể nối tiếp thành tích bất bại ở giải đấu năm nay, khi anh và Sepp Straka thua J.J. Spaun và Xander Schauffele.

Đội trưởng tuyển châu Âu Luke Donald cũng không thể hình dung ra điều này. Ông gọi đây là "màn trình diễn của niềm tin và sự kiên cường phi thường”.

- 22 gậy ở loạt foursomes buổi sáng, rồi tiếp tục - 34 gậy ở fourballs buổi chiều - những con số khủng khiếp của tuyển châu Âu buộc đội trưởng tuyển Mỹ Keegan Bradley phải thừa nhận: “Tôi nghĩ đây là một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất của họ trong lịch sử. Tôi đang chứng kiến khả năng putt đẳng cấp. Họ gần như đưa bóng vào hố ở mọi cú đánh và thực sự là một tập thể cực khó đánh bại".

Kết thúc ngày thi đấu, tuyển châu Âu dẫn trước 11.5 - 4.5, trở thành đội đầu tiên kể từ năm 1979 vượt mốc 11 điểm trước loạt đấu single match. Chỉ cần thêm 3 điểm trong 12 trận đơn ngày cuối, tuyển châu Âu sẽ chính thức đăng quang Ryder Cup 2025.