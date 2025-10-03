Video bóng đá Dynamo Kyiv - Crystal Palace: "Đại bàng" lập kỷ lục bất bại (Conference League)

Trên sân trung lập tại Ba Lan, dù gặp khó khăn trong hiệp một trước hàng thủ kiên cường bên phía Dynamo Kyiv, Crystal Palace vẫn biết cách tạo khác biệt. Từ pha treo bóng chuẩn xác của tân binh Yeremy Pino, Daniel Munoz bật cao đánh đầu mở tỷ số, cũng là cú sút trúng đích đầu tiên của đại diện nước Anh trong trận.

Crystal Palace thiết lập kỷ lục 19 trận bất bại, dài nhất trong lịch sử CLB

Sang hiệp hai, đoàn quân của HLV Oliver Glasner tiếp tục chơi chắc chắn và tận dụng cơ hội để nhân đôi cách biệt. Lại là Pino ghi dấu ấn với pha kiến tạo thứ hai, giúp tiền đạo vào sân thay người Eddie Nketiah ghi bàn ấn định chiến thắng, cũng là trận thứ hai liên tiếp anh lập công cho “Đại bàng”.

Dù Borna Sosa bị truất quyền thi đấu ở cuối trận sau hai thẻ vàng liên tiếp chỉ trong vài phút, điều đó không ảnh hưởng đến kết quả. Dynamo Kyiv chỉ tung ra đúng 1 cú sút trúng đích ở những phút cuối, trong thế trận đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Crystal Palace.

Chiến thắng này giúp Crystal Palace thiết lập kỷ lục 19 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, chuỗi dài nhất kể từ khi đội bóng thành London được thành lập năm 1905. Thành tích này vượt qua kỷ lục cũ 18 trận bất bại mà Crystal Palace lập được vào năm 1969 dưới thời HLV Bert Head.

Đoàn quân của HLV Glasner sớm khẳng định họ xứng đáng với vị thế ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch Conference League mùa giải năm nay.

Tỷ số chung cuộc: Dynamo Kyiv 0-2 Crystal Palace (Hiệp 1: 0-1)

Ghi bàn (kiến tạo)

Crystal Palace: Munoz (31', Pino), Nketiah (58', Pino)

Thẻ đỏ

Crystal Palace: Sosa (76')

Đội hình xuất phát

Dynamo Kyiv: Neshcheret; Tymchyk, Bilovar, Thiare, Mykhavko; Brazhko, Mykhaylenko; Yarmolenko, Yatsyk, Shaparenko, Dubinchak, Guerrero

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Will Hughes, Sosa; Kamada, Pino, Mateta