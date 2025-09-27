Tuyển Mỹ thua choáng váng trước châu Âu ngày khai màn Ryder Cup 2025

Foursomes: Cú sốc cho đội chủ nhà

Ngay trong phiên foursomes buổi sáng, hy vọng tạo cú hích tinh thần của tuyển Mỹ đã nhanh chóng tan biến.

Jon Rahm tiếp tục là 'máy ghi điểm' cho tuyển châu Âu

DeChambeau cùng Justin Thomas mở màn bằng cú birdie sớm ở hố 1 cho tuyển Mỹ, nhưng đó cũng là điểm sáng duy nhất. Sự lạnh lùng và chuẩn xác của Jon Rahm - Tyrrell Hatton khiến trận đấu khép lại chóng vánh với tỷ số 4&3.

Trận thứ hai chứng kiến thất bại nặng nề của golfer số 1 thế giới Scottie Scheffler khi bắt cặp cùng tân binh Russell Henley. Họ thua trước Ludvig Aberg và Matt Fitzpatrick với tỷ số 5&3. Đây cũng là trận foursomes thứ 5 liên tiếp Scheffler không thắng tại Ryder Cup.

Trong khi đó, Collin Morikawa và Harris English không thể chống đỡ sức mạnh từ cặp đôi ăn ý bậc nhất của châu Âu. Rory McIlroy cùng Tommy Fleetwood khép lại trận đấu ở hố 14 với chiến thắng 5&4, khiến cả khán đài Bethpage như chết lặng.

Cặp Xander Schauffele - Patrick Cantlay giúp Mỹ “thoát thua trắng” khi đánh bại Robert MacIntyre - Viktor Hovland 2 UP. Một chiến thắng chật vật nhưng cực kỳ quan trọng để giữ lại chút hy vọng tuyển Mỹ.

Kết thúc buổi sáng, tuyển châu Âu dẫn 3-1 và tạo áp lực khủng khiếp lên đội chủ nhà.

Số 1 thế giới Scottie Scheffler thua cả 2 trận ngày khai mạc

Fourballs: Niềm vui ngắn ngủi

Buổi chiều, tuyển Mỹ kỳ vọng lội ngược dòng trong loạt fourballs, nhưng một lần nữa, châu Âu vẫn là đội chiếm ưu thế. Justin Thomas - Cameron Young mang lại tiếng reo hò lớn nhất của khán giả khi hạ gục Ludvig Aberg- Rasmus Hojgaard với tỷ số 6&5. Young rực sáng với 4 birdie, chứng minh bản lĩnh tân binh trước đám đông ồn ào ở New York.

Scottie Scheffler - lần này ghép cặp cùng J.J. Spaun - tiếp tục thất bại trước Jon Rahm- Sepp Straka với tỷ số 3&2. Rahm một lần nữa là “người khổng lồ” khi ghi 3 birdie quyết định.

Trận đấu giữa Bryson DeChambeau- Ben Griffin và Tommy Fleetwood - Justin Rose kéo dài tới hố 18. Dù DeChambeau có birdie ở hố 17 để níu hy vọng, nhưng Justin Rose quá xuất sắc trong cú putt birdie ở hố 18 để giúp tuyển châu Âu thắng 1Up.

Ở trận cuối, Sam Burns - Patrick Cantlay may mắn giữ lại nửa điểm sau khi cú putt birdie quyết định của Rory McIlroy ở hố 18 chỉ lệch mép. Trận đấu khép lại với kết quả hòa, để lại nuối tiếc cho tuyển châu Âu.

Tỷ số chung cuộc sau ngày đầu tiên là 5,5 - 2,5 nghiêng về tuyển châu Âu, khoảng cách đủ lớn để khiến đội trưởng Keegan Bradley phải lo lắng. Lịch sử từng chứng kiến Mỹ thua tan nát 18,5 - 5,5 tại Oakland Hills năm 2004 sau khi bị dẫn 6,5 - 1,5, và kịch bản u ám ấy đang thấp thoáng trở lại.

Thất bại của tuyển Mỹ đặt ra câu hỏi về chiến thuật ghép đôi thiếu hợp lý, phong độ thiếu ổn định của các trụ cột và sự phung phí cơ hội trên green của các thành viên. Trong khi đó, châu Âu lại cho thấy sự gắn kết, bản lĩnh và phong độ cao của từng cá nhân, từ Rahm, McIlroy tới những gương mặt trẻ như Aberg.