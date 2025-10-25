Bi hài đấu giao lưu pickleball, chàng trai bị gái xinh "bùng tiền" sau trận

🏓 Cô gái "biến mất" sau khi xin chơi "xé vé" Pickleball

Buổi chơi pickleball vui vẻ của chàng trai tên T cùng nhóm bạn đã kết thúc bằng một bài học đắt giá khi anh bị một cô gái xinh đẹp lợi dụng lòng tin qua hình thức "xé vé".

Cô gái chơi xong thì "biến mất" không nói một lời nào khiến chàng trai bức xúc. Ảnh minh họa

Tâm sự của T trên mạng xã hội cho thấy thực tế đang tồn tại một vấn đề với cách gọi thành viên mới trong cộng đồng pickleball, đặc biệt khi nhóm tuyển qua mạng xã hội hoặc nền tảng tìm bạn chơi.

T đăng bài tìm người trong nhóm "xé vé" (một thuật ngữ của những người tìm kiếm bạn chơi cùng thông qua hội nhóm pickleball), nơi mọi người giao lưu, tìm bạn chơi thể thao không chính thức. Một cô gái trẻ, thân thiện, trình độ chơi được ba tháng đã nhanh chóng xin tham gia. Tin tưởng và mong muốn nhóm thêm thành viên, T yêu cầu cô đặt cọc trước 80 nghìn đồng.

Tại sân, cô gái chơi rất hòa đồng, thân thiện nhưng cuối buổi khéo léo trì hoãn việc trả tiền với lý do hết pin điện thoại. Sau nhiều lần nhắc, cô ấy lặng lẽ chặn liên lạc, khiến T bức xúc dù số tiền không lớn.

⚠️ Nhiều góc nhìn sâu sắc từ cộng đồng pickleball

Một ý kiến nêu quan điểm về vấn đề này: "Thể thao là cầu nối, nhưng cũng khiến ta tổn thương khi lòng tin bị lợi dụng. "Xé vé" phải đi cùng nguyên tắc rõ ràng như đặt cọc trước, tránh tình huống kiểu này".

Một chủ sân pickleball cho hay: "Xé vé hay chơi nhóm chui kiểu này rất dễ gây rủi ro, đặc biệt khi không có hệ thống quản lý tài chính minh bạch. Tôi đề xuất mọi nhóm thể thao nên có quy trình thanh toán online ngay từ đầu để giảm thiểu rủi ro".

Người khác nói: "Mình nghĩ không chỉ riêng câu chuyện này mà các hoạt động thể thao vui vẻ cần sự công bằng và minh bạch. Số tiền không đáng là bao nhưng cần thanh toán, hoặc cần có nói lời khi thi đấu xong".

Câu chuyện "xé vé" của chàng trai T là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa để mỗi người chơi pickleball và cộng đồng thể thao hãy cùng nhau xây dựng không gian chơi lành mạnh, công bằng và tôn trọng lẫn nhau.