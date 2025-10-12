Bao Phương Vinh vào bán kết bi-a World Cup, Quyết Chiến dừng bước sau sự cố

🌟 Bao Phương Vinh thắng áp đảo Sameh Sidhom để vào bán kết

Ở lượt trận tứ kết giải carom 3 băng thế giới Antwerp World Cup 2025 kết thúc vào rạng sáng ngày 12/10 tại Bỉ, Bao Phương Vinh đã vượt qua Sameh Sidhom. Trước cơ thủ số 1 của Ai Cập đang xếp hạng 9 thế giới, Bao Phương Vinh nhập cuộc tự tin, dẫn 10-1 trước khi tạo cách biệt 25-8 trong hiệp đầu.

Bao Phương Vinh vào bán kết Antwerp World Cup 2025

Sang hiệp 2, đại diện của Việt Nam liên tiếp tung series để nới rộng khoảng cách lên đến 42-13. Mặc dù sau đó Sameh Sidhom có được một đường cơ 9 điểm, Bao Phương Vinh vẫn thắng áp đảo 50-27 sau 25 lượt cơ.

Kết quả này giúp Bao Phương Vinh giành vé vào bán kết, qua đó chắc chắn có huy chương tại Antwerp World Cup năm nay. Đối thủ ở lượt trận bán kết diễn ra chiều ngày 12/10 của Bao Phương Vinh sẽ là Tayfun Tasdemir, ngôi sao lừng danh người Thổ Nhĩ Kỳ đang xếp hạng 7 thế giới. Trận bán kết còn lại sẽ là màn đối đầu giữa Martin Horn và Glenn Hofman.

⛔️ Trần Quyết Chiến bị loại sau khi liên tiếp gặp sự cố

Bao Phương Vinh cũng là đại diện cuối cùng của Billiards Việt Nam tại Antwerp World Cup 2025 khi trước đó, Trần Quyết Chiến đã bị loại tại vòng 1/8 trước Martin Horn với tỉ số 45-50 sau 27 lượt cơ. Đáng chú ý, trận đấu này của Quyết Chiến gây ra nhiều tranh cãi bởi sự cố.

Quyết Chiến dừng bước sau trận đấu có nhiều sự cố

Theo đó, trận đấu này đã 2 lần liên tiếp phải tạm dừng khá lâu vì sự cố mất điện. Cả hai tình huống đều xảy ra khi Trần Quyết Chiến đang chuẩn bị thực hiện cú đánh của mình, trong lúc cơ thủ Việt Nam đang bám sát đối thủ số 1 nước Đức.

Sự cố một lần nữa làm xôn xao dư luận về công tác tổ chức của giải đấu carom 3 băng danh giá bậc nhất thế giới khi Antwerp World Cup lần này đã xảy ra nhiều vấn đề tranh cãi, trong đó cả về chất lượng chuyên môn đến từ trọng tài.