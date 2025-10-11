Cơ thủ Việt Nam chơi trận lịch sử, bi-a Hà Nội Open toàn bất ngờ "bom tấn"

Phải nói rằng Hanoi Open Pool Championship 2025 năm nay là một giải đấu kịch tính và đầy bất ngờ, nơi các cơ thủ xuất sắc nhất thế giới hội tụ, và đặc biệt là sự kiện dấu ấn lịch sử khi cơ thủ Việt Nam Đinh Chấn Kiệt, hay còn gọi là "Dũng Đầu Moi", trở thành đại diện duy nhất của nước nhà tiến sâu đến vòng Last 16 (vòng 1/8) một thành tích chưa từng có, tiếp tục thắp sáng hy vọng bi-a Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Đinh Chấn Kiệt chơi trận lịch sử ở vòng 1/8 Hanoi Open 2025, và dù không thể đi tiếp anh vẫn xứng đáng được ngợi khen

🏆 Hành trình kỳ tích của Đinh Chấn Kiệt

Khởi đầu không được dự đoán quá cao, Chấn Kiệt đã từng bước vượt qua đối thủ mạnh là Marcel Price ở vòng đầu tiên, và không bỏ cuộc dù thất bại nhẹ trước Dương Quốc Hoàng (vòng 2), anh xuất sắc giành chiến thắng ở các trận ở nhánh thua trước David Keith Dennison, Vương Tiến Mạnh, Fu Che Wei và rồi vượt qua Anton Raga và Jefrey Roda (Last 64, Last 32), để góp mặt trong top 16 cơ thủ tại Hanoi Open năm nay.

Chấn Kiệt được cộng đồng bi-a trong nước ủng hộ nhiệt tình bởi sự đa dạng kỹ thuật và đặc biệt là tinh thần không khuất phục dù phải thi đấu liên tục với áp lực lớn. Đây là một hành trình đầy cảm xúc, là niềm tự hào của cá nhân Chấn Kiệt mà còn là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của bi-a Việt Nam.

Tại vòng Last 16 vừa kết thúc vào chiều 11/10, Đinh Chấn Kiệt đối đầu với tay cơ trẻ tài năng người Tây Ban Nha Jonas Souto. Tuy nhiên, màn trình diễn thăng hoa của Jonas đã buộc Đinh Chấn Kiệt phải chịu thất bại 2-10, dù vậy, những gì anh làm được thể hiện xứng đáng nhận được sự nâng niu và động viên từ người hâm mộ, cùng với phần thưởng 4.000 USD.

Vòng 1/8 cũng có khá nhiều bất ngờ lớn. Aloysius Yapp (Singapore), số 2 thế giới thúc thủ 3-10 trước Robbie Capito (Philippines). Tay cơ hàng đầu nước Anh, cũng là cựu vô địch Hanoi Open, Jayson Shaw thua 4-10 trước Max Lechner (Áo). David Alcaide (Tây Ban Nha) cũng bị loại dưới tay Moritz Neuhausen (Đức).

Những cặp tứ kết sắp diễn ra vào tối nay (11/10) bao gồm Roberto Gomez gặp Moritz Neuhausen, Harry Vergara đấu Jonas Souto, Max Lechner chạm trán Robbie Capito và Carlo Biado đang chờ đối thủ thắng cặp đấu giữa Pijus Labutis / Raymund Faraon.

Các cơ thủ sẽ bước vào lượt trận tứ kết vào tối 11/10

💥 Những “bom tấn” và bất ngờ tại Hanoi Open 2025

Giải đấu quy tụ 256 cơ thủ đến từ 40 quốc gia, trong đó có nhiều tay cơ danh tiếng như nhà đương kim vô địch Johann Chua, Fedor Gorst (số 1 thế giới), "Ngựa chiến" Francisco Sanchez Ruiz, những cái tên gạo cội của làng billiards thế giới. Đặc biệt, ngay từ những vòng đầu, sự kiện đã chứng kiến hàng loạt cú sốc khi Johann Chua, Fedor Gorst và Francisco Sanchez Ruiz lần lượt dừng bước sớm, mở ra một bức tranh cạnh tranh vô cùng khốc liệt và khó đoán.

Niềm hy vọng lớn nhất của chủ nhà, Dương Quốc Hoàng đã phải dừng bước ở vòng Last 64 (1/16) sau thất bại 5-10 trước Roberto Gomez, tay cơ giàu kinh nghiệm của Philippines. Dù vậy, sự xuất hiện của nhiều cơ thủ Việt Nam khác như Nguyễn Anh Tuấn, Lường Đức Thiện, Bùi Trường An, Nguyễn Thành Nam vẫn góp phần làm nên sức hút và màu sắc riêng cho giải đấu.

🎉 Lễ khai mạc đầy trang trọng và ý nghĩa

Vào sáng 11/10 tại Cung thể thao Điền kinh trong nhà Mỹ Đình, lễ khai mạc Hanoi Open Pool Championship 2025 được tổ chức trang trọng, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận và người hâm mộ.

Bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, phát biểu: “Dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, ban tổ chức đã nỗ lực để khắc phục và đảm bảo chất lượng giải đấu. Đây là giải billiards quốc tế lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam, với sự góp mặt của 256 tay cơ từ 40 quốc gia, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô và tinh thần thể thao Việt Nam”.

Ban tổ chức còn dành tặng 100 triệu đồng từ tiền bán vé giải đấu để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt, thể hiện tinh thần “Thể thao vì cộng đồng” sâu sắc.