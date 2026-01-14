U23 Thái Lan đấu sinh tử với U23 Trung Quốc: Báo chí mách nước lách khe cửa hẹp

Tình cảnh khốn khó của U23 Thái Lan

Vòng bảng giải vô địch U23 châu Á 2026, bảng D đã đi đến lượt trận cuối cùng, đó sẽ là màn so tài mang tính quyết định số phận của tất cả các đội trong bảng. Ở trận đấu then chốt này, U23 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul sẽ chạm trán U23 Trung Quốc lúc 18h30 ngày hôm nay, 14/1. Ở trận đấu cùng giờ, U23 Iraq gặp U23 Australia.

Báo Thái Lan nêu khả năng đi tiếp của "Voi chiến" tại giải U23 châu Á 2026

Theo nhận định của tờ Siam Sport, cục diện bảng D vẫn đang rất mở, song với U23 Thái Lan, bài toán đặt ra chỉ có một đáp án duy nhất: chiến thắng để tự quyết tấm vé vào vòng tứ kết.

Sau hai lượt trận đầu tiên, U23 Trung Quốc dẫn đầu bảng với 4 điểm, tiếp theo là Australia (3 điểm), Iraq (2 điểm), trong khi U23 Thái Lan mới có 1 điểm và đứng cuối bảng.Dẫu vậy, theo quy định xếp hạng của AFC, thành tích đối đầu trực tiếp được ưu tiên hàng đầu, mở ra cơ hội lật ngược tình thế cho “Voi chiến” ở lượt trận cuối.

🔍 Thành tích 2 trận đầu của U23 Thái Lan

Tờ Siam Sport phân tích màn trình diễn của U23 Thái Lan ở hai trận đã qua.

Trận 1: Thua U23 Australia 1-2

U23 Thái Lan khởi đầu chiến dịch U23 châu Á 2026 không quá suôn sẻ, dù sớm vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 8 nhờ pha lập công của Sittha Boonlha. Tuy nhiên, bước ngoặt đến rất nhanh khi Phan-ek Manikorn Jensen nhận thẻ đỏ ở phút 12, buộc Thái Lan phải chơi thiếu người gần như suốt trận.

Bất lợi quân số khiến “Voi chiến” buộc phải lùi sâu phòng ngự, ưu tiên giữ cự ly đội hình và chờ cơ hội phản công. Trong khi đó, Australia tận dụng thể hình, sức mạnh và khả năng kiểm soát bóng vượt trội để gây sức ép liên tục. Hệ quả là hàng thủ Thái Lan không thể trụ vững, để đối thủ ghi hai bàn ngược dòng, chấp nhận thất bại 1-2.

Dù trắng tay, màn trình diễn này vẫn cho thấy tinh thần kỷ luật, sự nỗ lực và khả năng tuân thủ chiến thuật của U23 Thái Lan trong thế trận bất lợi.

Trận 2: Hòa U23 Iraq 1-1

Ở lượt trận thứ hai, “Voi chiến” trẻ tuổi nhập cuộc với lối chơi chặt chẽ hơn, đề cao kỷ luật vị trí và hạn chế sai lầm cá nhân, giúp thế trận trở nên cân bằng.

Dù bị thủng lưới trước, U23 Thái Lan không hoảng loạn, kiên nhẫn kiểm soát nhịp độ và triển khai tấn công có tính toán. Bàn gỡ đến ở cuối trận nhờ công của Chinnakorn Phuthanyong, trước khi Iklas Sanharn suýt trở thành người hùng với cú dứt điểm dội cột ở phút bù giờ.

Trận hòa này mang ý nghĩa sống còn, giúp U23 Thái Lan tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp cho tới vòng đấu cuối.

Cơ hội đi tiếp của U23 Thái Lan vẫn còn

⚠️ Điều kiện duy nhất: Phải thắng!

Dù đang đứng cuối bảng, nhưng với luật xếp hạng ưu tiên đối đầu trực tiếp:

- Kịch bản U23 Thái Lan thắng U23 Trung Quốc: Có 4 điểm, bằng điểm Trung Quốc và vượt lên nhờ thành tích đối đầu, qua đó chắc suất vào tứ kết 100%, không cần quan tâm kết quả trận U23 Australia – U23 Iraq.

- Kịch bản U23 Thái Lan hòa hoặc thua: Bị loại ngay lập tức.

🔑 5 chìa khóa để U23 Thái Lan vượt ải U23 Trung Quốc

1. Kỷ luật là trên hết, hạn chế tối đa sai lầm

Ở đẳng cấp này, một khoảnh khắc mất tập trung có thể trả giá bằng cả giải đấu. Hệ thống phòng ngự cần giữ cự ly, giao tiếp tốt và không lặp lại những sai sót đã thấy ở hai trận trước.

2. Cơ hội ít, phải “một phát ăn ngay”

U23 Trung Quốc không phải đội đá đôi công cởi mở. Mỗi cơ hội của U23 Thái Lan đều phải được tận dụng triệt để – từ cú sút cuối cùng, đường chuyền quyết định đến các pha băng lên của tuyến hai.

3. Cảnh giác tối đa với bóng chết

Thể hình và không chiến là vũ khí lợi hại của U23 Trung Quốc, đặc biệt ở các tình huống cố định. Hàng thủ U23 Thái Lan cần tránh phạm lỗi gần vòng cấm và phá bóng dứt khoát.

4. Trận đấu càng nóng, cái đầu càng phải lạnh

Lối chơi áp sát, va chạm mạnh là “đặc sản” của U23 Trung Quốc. U23 Thái Lan tuyệt đối không được sa đà vào tiểu xảo hay phản ứng thái quá, bởi mất người đồng nghĩa tự sát.

5. Tin vào chiến thuật, kiên nhẫn suốt 90 phút

Không cần vội vàng. Điều quan trọng là giữ được cấu trúc đội hình, kiểm soát nhịp độ và chờ thời cơ. Nếu duy trì sự tập trung và đúng đấu pháp, cánh cửa chiến thắng vẫn rộng mở.