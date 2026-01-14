Lưu bài viết thành công
Với thành tích toàn thắng tuyệt đối ở vòng bảng, U23 Việt Nam trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch U23 châu Á 2026. Đình Bắc và đồng đội hoàn toàn đủ khả năng vượt qua thành tích á quân tại U23 châu Á 2018 của thế hệ đàn anh ở Thường Châu (Trung Quốc).
U23 Việt Nam mạnh nhất lịch sử
U
23 Việt Nam bước vào VCK U23 châu Á 2026 với sự tự tin và nhận được kỳ vọng không nhỏ, sau năm 2025 thành công rực rỡ với chức vô địch U23 Đông Nam Á và huy chương vàng SEA Games 33. Và sau 3 trận vòng bảng, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã có màn trình diễn thăng hoa mà ngay cả những người hâm mộ lạc quan nhất cũng không thể ngờ tới.
U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng
“Những chiến binh sao vàng” khởi đầu hoàn hảo bằng chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan, rồi đánh bại U23 Kyrgyzstan 2-1. Đến lượt trận cuối, U23 Việt Nam gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U23 Saudi Arabia, một trong những ứng cử viên cho chức vô địch.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam đánh bại Saudi Arabia ở mọi cấp độ đội tuyển. U23 Việt Nam còn lập kỷ lục khác khi lần đầu tiên vượt qua vòng bảng U23 châu Á với ngôi đầu và thành tích toàn thắng tuyệt đối.
Chưa hết, U23 Việt Nam trở thành đại diện Đông Nam Á có số trận thắng nhiều nhất tại các VCK U23 châu Á, với 7 trận thắng và 9 trận thắng nếu tính loạt luân lưu. Đây cũng là lần đầu tiên một đại diện Đông Nam Á giành ngôi nhất bảng tại VCK U23 châu Á.
Trước đó, tại VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo từng làm nên kỳ tích lịch sử với ngôi á quân. Tuy nhiên, ở vòng bảng năm đó, U23 Việt Nam chỉ có thành tích 1 thắng, 1 hòa và 1 thua để giành quyền đi tiếp.
So với cột mốc 2018, thành tích toàn thắng vòng bảng tại giải năm nay cho thấy bước tiến rõ rệt về bản lĩnh, sự ổn định và vị thế của U23 Việt Nam trên bản đồ bóng đá châu lục.
Việc đánh bại U23 Saudi Arabia cũng giúp U23 Việt Nam nối dài chuỗi trận thắng liên tiếp ở các giải chính thức lên con số 14, kéo dài từ U23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U23 châu Á 2026, SEA Games 33 và hiện tại là VCK U23 châu Á 2026. Đây là thống kê chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam.
Điểm tựa lớn nhất tạo nên chuỗi trận ấn tượng của U23 Việt Nam chính là hàng phòng ngự cực kỳ vững chắc. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã ghi được 26 bàn thắng nhưng chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 6 lần. Đặc biệt, hàng thủ U23 Việt Nam đã có tới 9 trận giữ sạch lưới trong khoảng thời gian này.
Dù không thường xuyên có những chiến thắng với tỷ số hủy diệt, nhưng U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik cho thấy sự lì lợm và hiệu quả, đề cao sự an toàn nhưng luôn biết cách tung đòn “kết liễu” khi đối thủ sơ hở.
Đặc biệt, U23 Việt Nam ngày càng trở nên nguy hiểm trong các tình huống “bóng chết”. Bằng chứng là có tới 4/5 bàn thắng được ghi tại vòng bảng đến từ cú sút 11m và phạt góc.
Đình Bắc liên tục tỏa sáng trên hàng công, còn Thái Sơn đang làm quá tốt vai trò cầm nhịp nơi tuyến giữa. Trong khi đó, bộ ba Hiểu Minh, Lý Đức và Nhật Minh cho thấy sự phối hợp ăn ý ở hàng phòng ngự. Và tất nhiên, không thể không nhắc đến chốt chặn đáng tin cậy Trung Kiên trong khung gỗ. Không ngoa khi nói HLV Kim Sang Sik đang tạo nên tập thể U23 Việt Nam mạnh nhất từ trước đến nay.
Ngả mũ tài dụng binh của Kim Sang Sik
Dù lực lượng bị sứt mẻ vì chấn thương, U23 Việt Nam vẫn trình diễn lối đá kỷ luật và đầy toan tính mang thương hiệu riêng của HLV Kim Sang Sik. Chiến lược gia người Hàn Quốc luôn xác định đúng lối chơi của đối thủ để tìm ra đấu pháp hợp lý.
Ở trận ra quân gặp U23 Jordan, U23 Việt Nam nhập cuộc quyết liệt ngay từ đầu và tận dụng tối đa các tình huống cố định để giành chiến thắng. Sang trận thứ hai với U23 Kyrgyzstan, sự cao tay trong việc đọc trận đấu và dùng người của HLV Kim Sang Sik đã được thể hiện đúng lúc.
Khi trận đấu tưởng chừng sẽ khép lại với kết quả hòa 1-1, chiến lược gia người Hàn Quốc quyết định tung Đình Bắc và Văn Thuận vào sân. Những sự điều chỉnh này đã thổi luồng sinh khí mới cho hàng công U23 Việt Nam và tạo ra sức ép trong những phút cuối.
Bàn thắng quyết định đến từ tình huống bóng đổi hướng của Khristiian Brauzman sau cú đánh đầu của Văn Thuận, giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1.
Đến cuộc đối đầu quyết định với chủ nhà U23 Saudi Arabia ở lượt cuối, U23 Việt Nam chơi phòng ngự chặt chẽ hơn. Bước ngoặt của trận đấu đến ở hiệp hai khi HLV Kim Sang Sik tung Đình Bắc vào sân từ ghế dự bị và lập tức tạo ra khác biệt. Tiền đạo trẻ quê Nghệ An ghi bàn thắng quyết định ở phút 64, giúp U23 Việt Nam thắng trận và giành ngôi nhất bảng A.
Với việc đưa U23 Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang Sik đã hoàn thành thêm một mục tiêu nữa trong hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Nhưng giờ đây, chiến lược gia người Hàn Quốc chắc chắn muốn cùng các học trò tiến xa hơn.
Chinh phục U23 châu Á, tại sao không?
Không ai đánh thuế những ước mơ, cũng chẳng có lí do gì để chúng ta từ bỏ và giới hạn ước mơ của mình. Vì vậy, HLV Kim Sang Sik và U23 Việt Nam hoàn toàn có thể đặt mục tiêu giành chức vô địch U23 châu Á 2026. Bóng đá Việt Nam không thể nhìn vào kỳ tích á quân U23 châu Á 2018 dưới thời HLV Park Hang Seo và xem đó là cột mốc hướng tới.
Giống như cách đây 8 năm, U23 châu Á 2026 không gắn với suất dự Olympic nên các đội bóng lớn không mang tới lực lượng mạnh nhất. Bằng chứng là U23 Hàn Quốc phải chật vật mới có thể vượt qua vòng bảng. Vì vậy, việc U23 Việt Nam mơ tới ngôi vương không hề viển vông.
Với ngôi nhất bảng A, U23 Việt Nam bước vào vòng tứ kết với lợi thế lớn về vị trí phân nhánh. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ tiếp tục gặp đại diện Tây Á khác là U23 UAE, đội nhì bảng B. Quan trọng hơn, việc không phải rơi vào nhánh có ứng viên nặng ký U23 Nhật Bản giúp con đường vào chung kết của U23 Việt Nam trở nên dễ thở hơn về mặt lý thuyết.
Tám năm trước, không ai nghĩ rằng U23 Việt Nam của lứa Quang Hải, Công Phượng lại lọt vào chung kết U23 châu Á 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc). Giờ đây, biết đâu được Đình Bắc và các đồng đội có thể vượt qua thành tích của lứa đàn anh.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/01/2026 08:35 AM (GMT+7)