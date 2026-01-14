Chưa hết, U23 Việt Nam trở thành đại diện Đông Nam Á có số trận thắng nhiều nhất tại các VCK U23 châu Á, với 7 trận thắng và 9 trận thắng nếu tính loạt luân lưu. Đây cũng là lần đầu tiên một đại diện Đông Nam Á giành ngôi nhất bảng tại VCK U23 châu Á.

Trước đó, tại VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo từng làm nên kỳ tích lịch sử với ngôi á quân. Tuy nhiên, ở vòng bảng năm đó, U23 Việt Nam chỉ có thành tích 1 thắng, 1 hòa và 1 thua để giành quyền đi tiếp.

So với cột mốc 2018, thành tích toàn thắng vòng bảng tại giải năm nay cho thấy bước tiến rõ rệt về bản lĩnh, sự ổn định và vị thế của U23 Việt Nam trên bản đồ bóng đá châu lục.

Việc đánh bại U23 Saudi Arabia cũng giúp U23 Việt Nam nối dài chuỗi trận thắng liên tiếp ở các giải chính thức lên con số 14, kéo dài từ U23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U23 châu Á 2026, SEA Games 33 và hiện tại là VCK U23 châu Á 2026. Đây là thống kê chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Điểm tựa lớn nhất tạo nên chuỗi trận ấn tượng của U23 Việt Nam chính là hàng phòng ngự cực kỳ vững chắc. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã ghi được 26 bàn thắng nhưng chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 6 lần. Đặc biệt, hàng thủ U23 Việt Nam đã có tới 9 trận giữ sạch lưới trong khoảng thời gian này.

Dù không thường xuyên có những chiến thắng với tỷ số hủy diệt, nhưng U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik cho thấy sự lì lợm và hiệu quả, đề cao sự an toàn nhưng luôn biết cách tung đòn “kết liễu” khi đối thủ sơ hở.

Đặc biệt, U23 Việt Nam ngày càng trở nên nguy hiểm trong các tình huống “bóng chết”. Bằng chứng là có tới 4/5 bàn thắng được ghi tại vòng bảng đến từ cú sút 11m và phạt góc.

Đình Bắc liên tục tỏa sáng trên hàng công, còn Thái Sơn đang làm quá tốt vai trò cầm nhịp nơi tuyến giữa. Trong khi đó, bộ ba Hiểu Minh, Lý Đức và Nhật Minh cho thấy sự phối hợp ăn ý ở hàng phòng ngự. Và tất nhiên, không thể không nhắc đến chốt chặn đáng tin cậy Trung Kiên trong khung gỗ. Không ngoa khi nói HLV Kim Sang Sik đang tạo nên tập thể U23 Việt Nam mạnh nhất từ trước đến nay.