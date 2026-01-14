Alonso & Amorim bị sa thải: Không được thượng tầng ủng hộ, không thể thành tượng đài

Sa thải HLV trưởng là điều quá dễ

Trên nguyên tắc, Alvaro Arbeloa chưa bao giờ huấn luyện bóng đá đỉnh cao (ông chỉ đang dẫn dắt đội Real Madrid B trong mùa này, và đấy cũng chính là công việc đầu tiên của Arbeloa trong nghề huấn luyện, kể từ khi cựu cầu thủ 42 tuổi này treo giày). Vấn đề là ở chỗ: nếu không phải là Arbeloa, thì ai (chọn hoặc được chọn) thay chỗ Xabi Alonso trong thời điểm này?

Xabi Alonso bất ngờ bị thay bằng Alvaro Arbeloa

Đấy là vấn đề quen thuộc đối với các đội bóng lớn, mà ai cũng biết rằng áp lực đối với HLV trưởng luôn rất nặng nề.

Hãy nhìn sang MU. Bị sa thải là nguy cơ thường trực mà Ruben Amorim phải chấp nhận, thậm chí sẵn sàng đón lấy kết cục ấy bất cứ lúc nào. Đồng nghiệp nào của Amorim cũng vậy. Nhìn từ khía cạnh ngược lại, sa thải HLV trưởng luôn là quyết định dễ dàng từ phía đội bóng. Chỉ khó ở chỗ: tìm đâu ra người thay họ một cách hợp lý.

Nếu như các HLV phải luôn chịu áp lực lớn và chấp nhận nguy cơ bị sa thải bất cứ lúc nào, thì các CLB lại có một nguy cơ khác, cũng lớn chẳng kém: sa lầy sau khi “xuống tay” với HLV trưởng. Thay chỗ Amorim ở MU chỉ là Darren Fletcher, bước lên từ đội U-18 của chính MU (chứ đâu dễ tìm ngay ra một HLV xứng tầm, lại sẵn sàng cho cái nhiệm vụ chỉ mang tính “chữa cháy”).

Ngay lập tức, MU của Fletcher bị loại khỏi cúp FA. Đây là lần đầu tiên trong hơn trăm năm, MU bị loại khỏi hai cúp trong nước ngay sau rào cản đầu tiên, và sẽ có số trận ít nhất trên lý thuyết, trong cả mùa bóng.

Fletcher cũng chẳng thể làm tốt khi thay thế Amorim

Áp lực đối với những HLV như Amorim, Alonso, ai cũng gây ra được. Ai cũng dễ dàng “kể tội”, khi họ thất bại. Đại khái Alonso để mất quyền lực trong phòng cầu thủ, bị Vinicius Junior chống đối ra mặt; để thua Barcelona trong một trận đấu có tính chất tranh giành danh hiệu; thiếu cá tính... Hoặc với Amorim là sự “cứng đầu” về chiến thuật và đụng chạm với các giám đốc... Nhưng hãy chờ xem: liệu Real Madrid và MU có cải thiện được bức tranh tổng thể của mùa bóng, sau quyết định sa thải HLV khá lạnh lùng của giới lãnh đạo.

Bóng đá đỉnh cao bây giờ không còn là bóng đá thuần túy nữa. Vậy nên, giới quan sát chờ xem diễn tiến tiếp theo không phải là để mổ xẻ lại vấn đề tài nghệ của các HLV vừa bị sa thải. Người ta sẽ xem để thấy rằng khi một đội mạnh – mà cụ thể ở đây là Real Madrid, hoặc MU chỉ cách nay không lâu – “gặp rắc rối”, thì vấn đề lớn nhất lại chưa chắc nằm ở năng lực chuyên môn của HLV trưởng.

Mỗi CLB quản lý mỗi cách khác nhau

Trận thua Barcelona ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha được nhiều người cho là một trong những trận... hay nhất của Real Madrid dưới thời Alonso! Và cũng dưới tay Alonso, Real hạ Barcelona ở trận El Clasico đầu tiên trong mùa bóng này.

Đấy chỉ là chi tiết cụ thể. Thành tích của Alonso trong 34 trận dẫn dắt Real là hoàn toàn không thua, nếu không muốn nói là khá hơn nhiều so với 34 trận đầu tiên của Barcelona dưới thời Hansi Flick (so sánh kỹ hơn thì hơi khập khiễng, bởi các trận đầu tiên của Alonso diễn ra ở giải Club World Cup).

Thành tích của Xabi Alonso không tệ nhưng vẫn không thể giữ được ghế

Cũng vậy, MU – xét trên mặt bằng thành tích suốt hơn chục năm gần đây (sau thời Alex Ferguson) – không thất bại đến nỗi phải xem việc sa thải Amorim là lẽ đương nhiên. Họ vẫn đang còn hy vọng trong cuộc đua giành suất dự Champions League mùa tới.

Đấy là kết cục mà nếu đạt được vào cuối mùa bóng thì sẽ được xem là một thành công trong mùa này. Nhưng tóm lại, điều quyết định khiến Real sa thải Alonso, cũng như MU sa thải Amorim, chỉ là thời điểm mà “quả bóng áp lực” vỡ tung.

Liverpool không sa thải HLV Arne Slot khi đội bóng này rơi vào cơn khủng hoảng tồi tệ hồi đầu mùa. Chelsea thì sa thải HLV Enzo Maresca, kể cả khi không hề có áp lực nào, nhưng với khác biệt là họ đã chuẩn bị kỹ phương án thay người (tân HLV Liam Rosenior đến từ đội Strasbourg, vốn có quan hệ về mặt chủ sở hữu với Chelsea).

Tóm lại, tuy áp lực thường trực đối với các HLV là đặc điểm chung trong bóng đá đỉnh cao, nhưng mỗi đội bóng luôn có cách xử lý vấn đề khác nhau mỗi khi “đụng chuyện”. Không có cách nào là đúng hoặc sai, cũng giống như trong bóng đá không có lối chơi nào là đúng hoặc sai vậy.

Tất nhiên, Alonso đã phải hiểu rõ thế nào là Real Madrid, là chủ tịch Florentino Perez, khi ông chấp nhận nguy cơ bị sa thải để giữ cương vị HLV trưởng. Chính ông nói câu “chốt” trong cuộc họp báo trước trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha: giả sử có thắng Barcelona để đoạt lấy danh hiệu đầu tiên trong cương vị HLV trưởng Real, ông cũng không thể tự giải thoát mình trước nguy cơ bị sa thải.

Còn khi trận đấu kết thúc và Alonso yêu cầu các học trò chúc mừng đối phương (nhưng họ không làm), đấy cũng là chi tiết khiến ông bị sa thải. Perez thấy rõ: Alonso xem mình là một quý ông lịch lãm, hơn là một kẻ kình địch với Barcelona!

Tiếp theo sẽ như thế nào?

Như đã nêu, Alonso không hẳn là một HLV thất bại hoặc kém tài. Rồi đây, ông sẽ lại xuất hiện ở cương vị HLV trưởng của một CLB khác, khả năng cao là một CLB nhiều danh tiếng. Đấy có thể là MU hoặc Liverpool? Dĩ nhiên, không thể loại trừ.

"Lính cứu hỏa" Arbeloa lên nắm quyền tại Real Madrid dù chưa có kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cao

Ở chiều hướng ngược lại, cũng có thể Enzo Maresca – nhân vật vừa chia tay Chelsea – sẽ đến Real sau khi Alvaro Arbeloa kết thúc nhiệm vụ chữa cháy. Và ở chân trời, một cái tên quen thuộc là Juergen Klopp đã xuất hiện, được kết nối với cả Real lẫn MU. Vòng xoay HLV trong bóng đá đỉnh cao đại khái cứ là như vậy.

Trước mắt, bất kể ra đi vì nguyên nhân gì thì “bảng thành tích” của Alonso trong nghề huấn luyện cũng đã có thêm cái gạch đầu dòng quan trọng, để còn dùng mãi sau này: ông từng là HLV trưởng Real Madrid. Nghĩa là cũng chẳng thiệt thòi gì!

Nghiêm túc mà nói, cái được quan trọng của Alonso, cũng như Amorim, là họ đã có thêm kinh nghiệm quý giá trong cái nghề huấn luyện mà xưa nay người ta thường chỉ bàn về triết lý hoặc quan điểm bóng đá.

Kinh nghiệm ấy: không có được sự ủng hộ của chủ tịch hoặc các giám đốc (tùy cấu trúc quyền lực ở các đội bóng khác nhau), thì kết cục bị sa thải chỉ là vấn đề thời điểm, chứ chẳng phải có nguy cơ hay không. Đây là chúng ta đang nói về các “siêu CLB”. Chứ ở Leverkusen hoặc Sporting Lisbon thì vấn đề của Alonso và Amorim chỉ là có nên gắn bó lâu dài hay không, chứ họ còn ngán ai nữa!