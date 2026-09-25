ASIAD 2026 lại gặp sự cố: VĐV phải tự giặt đồ lúc rạng sáng

VĐV bóng chày phải tự giặt đồ lúc rạng sáng tại ASIAD 2026

Do dịch vụ giặt là của khách sạn không thể đáp ứng lịch thi đấu dày đặc, một số VĐV buộc phải tự mang quần áo đến các tiệm giặt công cộng, thậm chí tranh thủ giặt đồ từ sáng sớm để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

Những tranh cãi về công tác tổ chức ASIAD 2026 thời gian qua không chỉ liên quan đến chỗ ở, phương tiện di chuyển hay điều kiện tập luyện. Các VĐV tham dự môn bóng chày cũng bắt đầu lên tiếng về những bất tiện trong các dịch vụ sinh hoạt cơ bản, đặc biệt là vấn đề giặt là.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Yonhap News.

Khác với nhiều kỳ ASIAD trước, Ban tổ chức Aichi-Nagoya 2026 không xây dựng một làng VĐV tập trung. Các đội tuyển bóng chày đến từ nhiều quốc gia được bố trí lưu trú chung tại một khách sạn ở trung tâm thành phố Nagoya. Điều này khiến những dịch vụ phục vụ sinh hoạt hàng ngày tại nơi lưu trú trở thành vấn đề đáng quan tâm, nhất là với các đội phải thi đấu liên tục trong nhiều ngày.

Một cầu thủ đội tuyển bóng chày Hàn Quốc cho biết khách sạn có cung cấp dịch vụ giặt là nhưng thời gian nhận lại quần áo có thể kéo dài tới vài ngày. Với lịch thi đấu liên tục, khoảng thời gian này rõ ràng không phù hợp với nhu cầu thực tế của các đội tuyển.

Theo cầu thủ này, đồng phục thi đấu và trang phục tập luyện thường xuyên bị bẩn sau mỗi buổi tập hoặc trận đấu nên cần được giặt hàng ngày. Tuy nhiên, nếu sử dụng dịch vụ giặt là của khách sạn, các cầu thủ có nguy cơ không nhận lại quần áo đúng thời điểm. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu giải đấu, một số thành viên ĐT Hàn Quốc đã phải tự tìm đến các tiệm giặt công cộng để xử lý quần áo.

Lịch thi đấu môn bóng chày tại ASIAD 2026 càng khiến vấn đề trở nên rõ rệt. Các trận vòng bảng diễn ra trong ba ngày liên tiếp, sau đó là một ngày nghỉ trước khi các đội bước vào vòng siêu đấu và những trận tranh huy chương kéo dài thêm 3 ngày liên tiếp. Với mật độ thi đấu như vậy, việc bảo đảm đồng phục sạch sẽ và sẵn sàng cho trận tiếp theo là nhu cầu thiết yếu đối với mỗi đội tuyển.

Trước tình hình này, đội tuyển bóng chày Hàn Quốc đã chủ động tìm giải pháp riêng. Liên đoàn Bóng chày Hàn Quốc (KBO) nhanh chóng thuê một đơn vị giặt là bên ngoài nhằm bảo đảm các cầu thủ có thể nhận lại trang phục trong thời gian phù hợp.

Một quan chức KBO cho biết, các cầu thủ vẫn được Ban tổ chức cung cấp đồng phục dự phòng, nhưng việc giặt đồ chậm khiến vấn đề chưa thể được giải quyết hoàn toàn. Sau đó, KBO đã ký hợp đồng với một công ty giặt là ở khu vực lân cận khách sạn, qua đó giúp đội tuyển Hàn Quốc chủ động hơn trong việc xử lý trang phục.

Quan chức này cho biết giải pháp trên giúp các cầu thủ có thể tập trung vào tập luyện và thi đấu thay vì phải dành thời gian tìm cách giải quyết vấn đề giặt giũ. Tuy nhiên, không phải đội tuyển nào tham dự ASIAD 2026 cũng có điều kiện để thuê dịch vụ riêng bên ngoài.

Theo China Times, ĐT bóng chày Đài Loan (Trung Quốc) là một trong những trường hợp gặp khó khăn tương tự. Sau khi kết thúc trận đấu với Hàn Quốc vào chiều 21, các thành viên đội tuyển Đài Loan đã phải tự sử dụng dịch vụ giặt là tự phục vụ để làm sạch đồng phục, chuẩn bị cho trận đấu diễn ra vào ngày hôm sau.

Sự việc cho thấy những bất cập trong công tác hậu cần tại ASIAD 2026 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và quá trình thi đấu của VĐV. Việc một số đội tuyển phải tự tìm tiệm giặt hoặc sử dụng máy giặt tự phục vụ vào thời điểm nghỉ ngơi để bảo đảm đồng phục cho trận đấu kế tiếp đang trở thành một hình ảnh khá hy hữu tại Đại hội Thể thao châu Á.

Trong bối cảnh ASIAD 2026 quy tụ hàng nghìn VĐV từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, những vấn đề tưởng chừng nhỏ như giặt là, vệ sinh hay dịch vụ sinh hoạt lại có thể tác động đáng kể đến trải nghiệm của các đoàn thể thao. Trường hợp môn bóng chày cho thấy công tác hậu cần cần được bảo đảm phù hợp với đặc thù lịch thi đấu, thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thông thường tại khách sạn.

Đối với các đội tuyển có lịch thi đấu liên tục, đồng phục không đơn thuần là trang phục sinh hoạt mà còn là một phần của công tác chuẩn bị thi đấu. Vì vậy, việc các VĐV phải tự giặt đồ vào sáng sớm để kịp sử dụng trong ngày hôm sau đang trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý bên lề ASIAD 2026 tại Aichi-Nagoya.