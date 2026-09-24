VĐV Việt Nam đang hòa Trung Quốc ở ASIAD, bị xử thua vì tấm thẻ đen lạ đời

Sức nóng từ nhà thi đấu Aichi Sky Expo và hành trình vòng bảng

Ngày thi đấu 24/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Aichi Sky Expo chứng kiến những cuộc chạm trán nảy lửa ở nội dung kiếm ba cạnh cá nhân nam trong khuôn khổ ASIAD 20.

Phước Đến không thua đối thủ Trung Quốc về chuyên môn, anh thua vì điều luật mới tinh

Ngay từ buổi sáng, các kiếm thủ đã phải trải qua vòng đấu bảng vô cùng khốc liệt để giành vé vào vòng loại trực tiếp. Ở nhánh Pool 1, đại diện khác của Việt Nam là Hoàng Nhật Nam đã có màn khởi đầu đầy nỗ lực khi lần lượt vượt qua Youssef Abdeltawab (Qatar) với tỷ số 5-3, hạ Guillemot Yilu Gaston (Đài Loan, Trung Quốc) 5-4, đánh bại Al Harthi Al Harith (Oman) 5-2 và tiễn Antoine Elchoueiri (Lebanon) với tỷ số 2-1.

Dù để thua trước kiếm thủ chủ nhà Koki Kano (Nhật Bản), Nhật Nam vẫn xuất sắc cùng người đồng đội Nguyễn Phước Đến tiến vào vòng knock-out đầy kỳ vọng.

Kịch bản không tưởng tại vòng 16 (1/8): Hòa điểm nhưng vẫn thua cuộc

Bước vào vòng loại trực tiếp (Table of 16), niềm hy vọng của đấu kiếm Việt Nam Phước Đến đụng độ đối thủ cực mạnh đến từ Trung Quốc là Lan Minghao. Đúng như tính chất khắc nghiệt của nội dung kiếm ba cạnh vốn thiên về phòng thủ, hai kiếm thủ nhập cuộc vô cùng thận trọng. Sau hiệp đấu đầu tiên, Minghao tạm dẫn trước với tỷ số sít sao 4-3. Sang hiệp đấu thứ hai, Phước Đến chơi bùng nổ, ghi liền 5 điểm và chỉ để đối phương gỡ 4 điểm, đưa trận đấu về thế cân bằng tuyệt đối 8-8 trước khi bước vào hiệp quyết định.

Tuy nhiên, một kịch bản nghiệt ngã đã xảy ra ở hiệp cuối khi hai tay kiếm thi đấu quá thận trọng và không thể ghi điểm trong vòng 1 phút. Trọng tài đã quyết định áp dụng luật phạt thụ động (Non-combativity) của Liên đoàn Đấu kiếm Quốc tế (FIE) để chấm dứt trận đấu bằng một tấm thẻ đen thụ động (P-Black).

Chiếu theo luật, khi thẻ P-Black xuất hiện ở thế cân bằng, kiếm thủ có vị trí hạt giống khởi đầu thấp hơn tại giải đấu sẽ bị xử thua. Nguyễn Phước Đến do xếp dưới đối thủ về thứ hạng hạt giống nên đã phải nhận chiếc thẻ đen này, ngậm ngùi nhường tấm vé vào tứ kết cho LAN Minghao trong sự ngơ ngác và tiếc nuối của người hâm mộ.

Thất bại hy hữu của Phước Đến không xuất phát từ chuyên môn, mà bắt nguồn từ luật phạt thụ động vừa chính thức có hiệu lực từ 1/9/2026. Đây cũng là "kinh nghiệm xương máu" mới dành cho các VĐV của môn đấu kiếm.