Xạ thủ Quang Huy thành cựu vương bắn súng ASIAD, người thợ săn bỗng hóa "con mồi"

Cú sẩy chân của nhà đương kim vô địch

Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD 2026) chứng kiến một trong những nốt trầm đáng tiếc của bắn súng Việt Nam tại trường bắn Aichi Pref General Shooting Gallery. Bước vào loạt bắn vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi nam với tư cách là nhà đương kim vô địch, xạ thủ Phạm Quang Huy nhận được sự kỳ vọng khổng lồ từ người hâm mộ và giới chuyên môn.

Quang Huy trở thành cựu vô địch 10m súng ngắn hơi nam ASIAD

Tuy nhiên, áp lực vô hình từ tấm HCV danh giá đã khiến xạ thủ người Hải Phòng không thể duy trì được cái đầu lạnh. Kết thúc 6 loạt bắn đầy căng thẳng, Quang Huy chỉ đạt tổng điểm 570, đứng hạng 28/60 và chính thức dừng bước ngay từ vòng loại. Kết quả này đồng nghĩa với việc anh không thể góp mặt trong top 8 vận động viên xuất sắc nhất để tranh chấp huy chương ở loạt bắn chung kết cá nhân, khép lại hành trình bảo vệ ngôi vương một cách chóng vánh.

Mổ xẻ thông số chuyên môn: Sự bất ổn trong từng loạt đạn

Nếu nhìn vào biểu đồ điểm số chi tiết của Phạm Quang Huy qua 6 series bắn (94, 93, 95, 97, 95, 96), có thể thấy rất rõ sự trồi sụt và thiếu ổn định trong cảm giác súng. Ở bộ môn bắn súng hơi, đặc biệt là 10m súng ngắn, biên độ dao động cho phép của một xạ thủ đẳng cấp thế giới để vào được chung kết thường phải duy trì trung bình từ 97 đến 98 điểm mỗi series.

Quang Huy đã khởi đầu không tốt ở hai loạt bắn đầu tiên khi chỉ ghi được 94 và 93 điểm, một hiệu suất quá thấp khiến anh tự đưa mình vào thế khó. Dù đã rất nỗ lực lấy lại sự tập trung ở các series giữa với đỉnh điểm là 97 điểm ở loạt thứ 4, nhưng sự hụt hơi ở những viên đạn quyết định cuối cùng (95 và 96 điểm) đã dập tắt cơ hội lội ngược dòng.

Anh chỉ đạt tổng cộng 17 điểm mười tuyệt đối (17x), con số quá khiêm tốn so với những người dẫn đầu như Prabowo Muhamad Iqbal Raia của Indonesia (589 điểm, 21x) hay Bu Shuaihang của Trung Quốc (583 điểm, 21x).

Sự đối lập nghiệt ngã và bài học từ tâm lý học thể thao

Nhìn lại hành trình lịch sử tại kỳ Á vận hội trước (ASIAD 19), phong độ và trạng thái tâm lý của Phạm Quang Huy hoàn toàn đối lập. Năm đó, anh bước vào giải đấu với tâm thế thoải mái, không góc khuất kỳ vọng của một kẻ đi chinh phục.

Sự thanh thoát giúp anh đạt 580 điểm ở vòng loại, trước khi bùng nổ mạnh mẽ với 240,5 điểm ở chung kết để mang về tấm HCV lịch sử. Trở lại giải đấu năm nay, việc giảm tới 10 điểm ở vòng loại phản ánh một thực tế nghiệt ngã của thể thao đỉnh cao, tâm lý thi đấu khi phải bảo vệ ngai vàng luôn nặng nề hơn rất nhiều. Khi tư thế thay đổi từ "kẻ đi săn" sang "người bị săn", mọi ánh mắt soi xét và áp lực phải thành công đã đè nặng lên từng nhịp thở, từng cái bóp cò, khiến kỹ thuật định vị và giữ mặt phẳng ngắm của anh bị dao động.

Thất bại này không hoàn toàn bất ngờ nếu nhìn vào biểu đồ phong độ gần đây của Quang Huy tại các nội dung cá nhân lớn. Kể từ sau đỉnh cao tại Hàng Châu, anh liên tục gặp khó khăn trong việc tìm lại cảm giác bắn tốt nhất ở các giải đấu đơn nam, điển hình như việc từng rơi xuống vị trí thứ 29 vòng loại tại giải vô địch châu Á.

Ngày 25/9, Quang Huy sát cánh cùng Thu Vinh cho tham vọng giành huy chương 10m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội

Dù ở các nội dung đồng đội hay hỗn hợp anh vẫn có những điểm sáng như tấm HCV đồng đội tại giải vô địch Đông Nam Á, nhưng ở đấu trường cá nhân khắc nghiệt như ASIAD, áp lực đã khiến anh không có phong độ tốt nhất.

Dù vừa trải qua cú vấp ngã đáng tiếc ở nội dung cá nhân, hành trình của xạ thủ Quang Huy tại ASIAD 2026 vẫn chưa khép lại. Vào lúc 7h45 ngày 25/9, anh sẽ sát cánh cùng nữ xạ thủ ưu tú Trịnh Thu Vinh bước vào vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội tại trường bắn Aichi.

Đây là nội dung quy tụ những đối thủ cực mạnh từ Trung Quốc, Ấn Độ hay Hàn Quốc, đòi hỏi bản lĩnh thép trong từng loạt bắn. Dù vậy, với sự ăn ý và đẳng cấp vốn có, bộ đôi ngôi sao của bắn súng Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ lớn để cạnh tranh tấm huy chương danh giá.