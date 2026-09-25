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FIFA ASEAN CUP 2026

Lịch thi đấu đoàn Việt Nam ASIAD ngày 25/9: Săn HCV bắn súng, U23 Việt Nam đấu U23 Hàn Quốc

Sự kiện: Asiad 2026

Ngày 25/9, thể thao Việt Nam dốc lực săn HCV tại chung kết bắn súng hỗn hợp Quang Huy - Thu Vinh, đua thuyền canoeing K4 nữ cùng nhiều chung kết khác.

     

Giờ Việt Nam

Môn

VĐV/Đội tuyển Việt Nam

Nội dung

Vòng

07:30

🏸 Cầu lông

Nguyễn Hải Đăng - Bahrain

Đơn nam

Vòng loại

07:30

🏸 Cầu lông

Trần Đình Mạnh, Phạm Thị Khánh - Ma Cao

Đôi nam nữ

Vòng loại

07:30

🏸 Cầu lông

Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh - Mông Cổ

Đôi nam

Vòng loại

07:30

🏸 Cầu lông

Phạm Thị Khánh, Phạm Thị Diệu Ly - Nhật Bản

Đôi nữ

Vòng loại

07:45

🎯 Bắn súng

Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh

Súng ngắn hỗn hợp Nam Nữ

Vòng loại

08:00

🏊 Bơi lội

Nguyễn Thúy Hiền

50m Bướm Nữ

Vòng loại

08:00

🛶 Canoeing

Huỳnh Cao Minh - Đỗ Minh Thuận

Kayak đôi nam (K2) 500m

Bán kết

08:00

🏃 Điền kinh

Hoàng Thanh Giang

Nhảy xa nữ - 7 môn phối hợp

Tính điểm

08:07

🏊 Bơi lội

Phạm Thanh Bảo

50m Ếch Nam

Vòng loại

08:28

🏊 Bơi lội

Trần Hưng Nguyên

200m Ngửa Nam

Vòng loại

08:30

🏃 Điền kinh

Tạ Ngọc Tưởng

400m Nam

Vòng loại

08:30

🤺 Đấu kiếm

T.T.Thuỳ Trinh, N.Phương Kim, N.T.Kiều Oanh - Philippines

Đồng đội kiếm ba cạnh nữ

Vòng 1/8

08:40

🏊 Bơi lội

Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc

400m Tự do Nam

Vòng loại

08:45

🎯 Bắn súng

Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Minh Quang

50m súng trường 3 tư thế Nam

Vòng loại

09:04

🏊 Bơi lội

Nguyễn Quang Thuấn, Dương Văn Hoàng Quy

200m Bướm Nam

Vòng loại

09:20

🛶 Canoeing

Theo kết quả bán kết

Kayak đôi nam (K2) 500m

Chung kết B

09:25

🏃 Điền kinh

Hoàng Thanh Giang

Ném lao - 7 môn phối hợp

Tính điểm

09:30

🛶 Canoeing

Theo kết quả bán kết

Kayak đôi nam (K2) 500m

Chung kết A

09:40

🛶 Canoeing

Hoàng Thị Hường, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm, Đỗ Thị Thanh Thảo

Kayak bốn nữ (K4) 500m

Chung kết A

09:50

🤺 Đấu kiếm

Theo kết quả trước đó

Đồng đội kiếm ba cạnh nữ

Tứ kết

10:00

🎯 Bắn súng

Theo kết quả vòng loại

Súng ngắn hỗn hợp Nam Nữ

Chung kết

10:00

🥊 Boxing

Võ Thị Kim Ánh - Đài Loan (Trung Quốc)

54kg Nữ

Vòng loại

10:30

🤾 Bóng ném

Việt Nam - Uzbekistan

Bóng ném Nữ

Vòng loại

11:30

🏋️ Cử tạ

Quàng Thị Tâm

57kg Nữ

Chung kết

12:00

🎯 Bắn súng

Theo kết quả vòng loại

50m súng trường 3 tư thế Nam

Chung kết

13:00

🤸 TDDC

Trịnh Hải Khang

Nhảy chống nam

Chung kết

13:00

⚽ Bóng đá

Việt Nam - Trung Quốc

Bóng đá Nữ

Tứ kết

14:20

🤺 Đấu kiếm

Theo kết quả trước đó

Đồng đội kiếm ba cạnh nữ

Bán kết

15:00

🏊 Bơi lội

Theo kết quả vòng loại

50m Bướm Nữ

Chung kết

15:05

🏊 Bơi lội

Theo kết quả vòng loại

50m Ếch Nam

Chung kết

15:10

🏊 Bơi lội

Theo kết quả vòng loại

800m Tự do Nữ

Chung kết

15:25

🏊 Bơi lội

Theo kết quả vòng loại

200m Ngửa Nam

Chung kết

15:50

🏊 Bơi lội

Theo kết quả vòng loại

400m Tự do Nam

Chung kết

16:17

🏊 Bơi lội

Theo kết quả vòng loại

200m Bướm Nam

Chung kết

17:20

🤺 Đấu kiếm

Theo kết quả trước đó

Đồng đội kiếm ba cạnh nữ

Chung kết

17:30

⚽ Bóng đá

U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc

Bóng đá Nam

Tứ kết

18:11

🏃 Điền kinh

Hoàng Thanh Giang

800m - 7 môn phối hợp

Vòng loại

19:15

🏃 Điền kinh

Hoàng Thị Minh Hạnh

400m Nữ

Vòng loại

19:43

🏃 Điền kinh

Theo kết quả vòng trước

400m Nam

Bán kết/CK

Cơn khát HCV tại ASIAD 2026 đang thúc giục các VĐV Việt Nam bung 100% sức mạnh trong ngày thi đấu 25/9. Sau khi tạm đứng hạng 20 tổng sắp (1 HCV, 1 HCB, 15 HCĐ), đoàn Việt Nam hướng trọn niềm tin vào bục bắn súng hỗn hợp nam nữ của bộ đôi Phạm Quang Huy - Trịnh Thu Vinh. Đây là nội dung được kỳ vọng gỡ gạc thể diện và mở hàng "phát súng vàng" cho trường bắn Aichi.

Ngay sau đó, bước ngoặt huy chương sẽ gọi tên sóng nước Miyoshi khi 4 cô gái "thép" bước vào trận chung kết A Canoeing K4 500m với mục tiêu tối thượng là lật đổ các đối thủ lớn châu lục.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm vào buổi chiều với hai trận sinh tử tại vòng knock-out bóng đá. Tuyển nữ Việt Nam đụng độ "ngọn núi" Trung Quốc lúc, trước khi đội tuyển nam U23 bước vào trận đại chiến lịch sử đối đầu U23 Hàn Quốc.

Cộng hưởng với chiến dịch săn vé chung kết của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng (400m tự do nam) và những cú nhảy quyết định của Trịnh Hải Khang (thể dục dụng cụ), ngày 25/9 hứa hẹn là ngày đấu nhiều cảm xúc của thể thao Việt Nam.

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Thái Lan - Việt Nam 29.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Thái Lan
Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 29/09
Thể lệ
Xạ thủ Quang Huy thành cựu vương bắn súng ASIAD, người thợ săn bỗng hóa "con mồi"
Xạ thủ Quang Huy thành cựu vương bắn súng ASIAD, người thợ săn bỗng hóa "con mồi"

Nhà đương kim vô địch Phạm Quang Huy bất ngờ dừng bước ở vòng loại 10m súng ngắn hơi nam, khép lại hành trình bảo vệ HCV ASIAD theo cách đầy tiếc...

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/09/2026 23:48 PM (GMT+7)
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