Lịch thi đấu đoàn Việt Nam ASIAD ngày 25/9: Săn HCV bắn súng, U23 Việt Nam đấu U23 Hàn Quốc

Giờ Việt Nam Môn VĐV/Đội tuyển Việt Nam Nội dung Vòng 07:30 🏸 Cầu lông Nguyễn Hải Đăng - Bahrain Đơn nam Vòng loại 07:30 🏸 Cầu lông Trần Đình Mạnh, Phạm Thị Khánh - Ma Cao Đôi nam nữ Vòng loại 07:30 🏸 Cầu lông Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh - Mông Cổ Đôi nam Vòng loại 07:30 🏸 Cầu lông Phạm Thị Khánh, Phạm Thị Diệu Ly - Nhật Bản Đôi nữ Vòng loại 07:45 🎯 Bắn súng Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh Súng ngắn hỗn hợp Nam Nữ Vòng loại 08:00 🏊 Bơi lội Nguyễn Thúy Hiền 50m Bướm Nữ Vòng loại 08:00 🛶 Canoeing Huỳnh Cao Minh - Đỗ Minh Thuận Kayak đôi nam (K2) 500m Bán kết 08:00 🏃 Điền kinh Hoàng Thanh Giang Nhảy xa nữ - 7 môn phối hợp Tính điểm 08:07 🏊 Bơi lội Phạm Thanh Bảo 50m Ếch Nam Vòng loại 08:28 🏊 Bơi lội Trần Hưng Nguyên 200m Ngửa Nam Vòng loại 08:30 🏃 Điền kinh Tạ Ngọc Tưởng 400m Nam Vòng loại 08:30 🤺 Đấu kiếm T.T.Thuỳ Trinh, N.Phương Kim, N.T.Kiều Oanh - Philippines Đồng đội kiếm ba cạnh nữ Vòng 1/8 08:40 🏊 Bơi lội Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc 400m Tự do Nam Vòng loại 08:45 🎯 Bắn súng Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Minh Quang 50m súng trường 3 tư thế Nam Vòng loại 09:04 🏊 Bơi lội Nguyễn Quang Thuấn, Dương Văn Hoàng Quy 200m Bướm Nam Vòng loại 09:20 🛶 Canoeing Theo kết quả bán kết Kayak đôi nam (K2) 500m Chung kết B 09:25 🏃 Điền kinh Hoàng Thanh Giang Ném lao - 7 môn phối hợp Tính điểm 09:30 🛶 Canoeing Theo kết quả bán kết Kayak đôi nam (K2) 500m Chung kết A 09:40 🛶 Canoeing Hoàng Thị Hường, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm, Đỗ Thị Thanh Thảo Kayak bốn nữ (K4) 500m Chung kết A 09:50 🤺 Đấu kiếm Theo kết quả trước đó Đồng đội kiếm ba cạnh nữ Tứ kết 10:00 🎯 Bắn súng Theo kết quả vòng loại Súng ngắn hỗn hợp Nam Nữ Chung kết 10:00 🥊 Boxing Võ Thị Kim Ánh - Đài Loan (Trung Quốc) 54kg Nữ Vòng loại 10:30 🤾 Bóng ném Việt Nam - Uzbekistan Bóng ném Nữ Vòng loại 11:30 🏋️ Cử tạ Quàng Thị Tâm 57kg Nữ Chung kết 12:00 🎯 Bắn súng Theo kết quả vòng loại 50m súng trường 3 tư thế Nam Chung kết 13:00 🤸 TDDC Trịnh Hải Khang Nhảy chống nam Chung kết 13:00 ⚽ Bóng đá Việt Nam - Trung Quốc Bóng đá Nữ Tứ kết 14:20 🤺 Đấu kiếm Theo kết quả trước đó Đồng đội kiếm ba cạnh nữ Bán kết 15:00 🏊 Bơi lội Theo kết quả vòng loại 50m Bướm Nữ Chung kết 15:05 🏊 Bơi lội Theo kết quả vòng loại 50m Ếch Nam Chung kết 15:10 🏊 Bơi lội Theo kết quả vòng loại 800m Tự do Nữ Chung kết 15:25 🏊 Bơi lội Theo kết quả vòng loại 200m Ngửa Nam Chung kết 15:50 🏊 Bơi lội Theo kết quả vòng loại 400m Tự do Nam Chung kết 16:17 🏊 Bơi lội Theo kết quả vòng loại 200m Bướm Nam Chung kết 17:20 🤺 Đấu kiếm Theo kết quả trước đó Đồng đội kiếm ba cạnh nữ Chung kết 17:30 ⚽ Bóng đá U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc Bóng đá Nam Tứ kết 18:11 🏃 Điền kinh Hoàng Thanh Giang 800m - 7 môn phối hợp Vòng loại 19:15 🏃 Điền kinh Hoàng Thị Minh Hạnh 400m Nữ Vòng loại 19:43 🏃 Điền kinh Theo kết quả vòng trước 400m Nam Bán kết/CK

Cơn khát HCV tại ASIAD 2026 đang thúc giục các VĐV Việt Nam bung 100% sức mạnh trong ngày thi đấu 25/9. Sau khi tạm đứng hạng 20 tổng sắp (1 HCV, 1 HCB, 15 HCĐ), đoàn Việt Nam hướng trọn niềm tin vào bục bắn súng hỗn hợp nam nữ của bộ đôi Phạm Quang Huy - Trịnh Thu Vinh. Đây là nội dung được kỳ vọng gỡ gạc thể diện và mở hàng "phát súng vàng" cho trường bắn Aichi.

Ngay sau đó, bước ngoặt huy chương sẽ gọi tên sóng nước Miyoshi khi 4 cô gái "thép" bước vào trận chung kết A Canoeing K4 500m với mục tiêu tối thượng là lật đổ các đối thủ lớn châu lục.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm vào buổi chiều với hai trận sinh tử tại vòng knock-out bóng đá. Tuyển nữ Việt Nam đụng độ "ngọn núi" Trung Quốc lúc, trước khi đội tuyển nam U23 bước vào trận đại chiến lịch sử đối đầu U23 Hàn Quốc.

Cộng hưởng với chiến dịch săn vé chung kết của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng (400m tự do nam) và những cú nhảy quyết định của Trịnh Hải Khang (thể dục dụng cụ), ngày 25/9 hứa hẹn là ngày đấu nhiều cảm xúc của thể thao Việt Nam.