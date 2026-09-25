Lịch thi đấu đoàn Việt Nam ASIAD ngày 25/9: Săn HCV bắn súng, U23 Việt Nam đấu U23 Hàn Quốc
Ngày 25/9, thể thao Việt Nam dốc lực săn HCV tại chung kết bắn súng hỗn hợp Quang Huy - Thu Vinh, đua thuyền canoeing K4 nữ cùng nhiều chung kết khác.
Giờ Việt Nam Môn VĐV/Đội tuyển Việt Nam Nội dung Vòng 07:30 🏸 Cầu lông Nguyễn Hải Đăng - Bahrain Đơn nam Vòng loại 07:30 🏸 Cầu lông Trần Đình Mạnh, Phạm Thị Khánh - Ma Cao Đôi nam nữ Vòng loại 07:30 🏸 Cầu lông Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh - Mông Cổ Đôi nam Vòng loại 07:30 🏸 Cầu lông Phạm Thị Khánh, Phạm Thị Diệu Ly - Nhật Bản Đôi nữ Vòng loại 07:45 🎯 Bắn súng Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh Súng ngắn hỗn hợp Nam Nữ Vòng loại 08:00 🏊 Bơi lội Nguyễn Thúy Hiền 50m Bướm Nữ Vòng loại 08:00 🛶 Canoeing Huỳnh Cao Minh - Đỗ Minh Thuận Kayak đôi nam (K2) 500m Bán kết 08:00 🏃 Điền kinh Hoàng Thanh Giang Nhảy xa nữ - 7 môn phối hợp Tính điểm 08:07 🏊 Bơi lội Phạm Thanh Bảo 50m Ếch Nam Vòng loại 08:28 🏊 Bơi lội Trần Hưng Nguyên 200m Ngửa Nam Vòng loại 08:30 🏃 Điền kinh Tạ Ngọc Tưởng 400m Nam Vòng loại 08:30 🤺 Đấu kiếm T.T.Thuỳ Trinh, N.Phương Kim, N.T.Kiều Oanh - Philippines Đồng đội kiếm ba cạnh nữ Vòng 1/8 08:40 🏊 Bơi lội Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc 400m Tự do Nam Vòng loại 08:45 🎯 Bắn súng Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Minh Quang 50m súng trường 3 tư thế Nam Vòng loại 09:04 🏊 Bơi lội Nguyễn Quang Thuấn, Dương Văn Hoàng Quy 200m Bướm Nam Vòng loại 09:20 🛶 Canoeing Theo kết quả bán kết Kayak đôi nam (K2) 500m Chung kết B 09:25 🏃 Điền kinh Hoàng Thanh Giang Ném lao - 7 môn phối hợp Tính điểm 09:30 🛶 Canoeing Theo kết quả bán kết Kayak đôi nam (K2) 500m Chung kết A 09:40 🛶 Canoeing Hoàng Thị Hường, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm, Đỗ Thị Thanh Thảo Kayak bốn nữ (K4) 500m Chung kết A 09:50 🤺 Đấu kiếm Theo kết quả trước đó Đồng đội kiếm ba cạnh nữ Tứ kết 10:00 🎯 Bắn súng Theo kết quả vòng loại Súng ngắn hỗn hợp Nam Nữ Chung kết 10:00 🥊 Boxing Võ Thị Kim Ánh - Đài Loan (Trung Quốc) 54kg Nữ Vòng loại 10:30 🤾 Bóng ném Việt Nam - Uzbekistan Bóng ném Nữ Vòng loại 11:30 🏋️ Cử tạ Quàng Thị Tâm 57kg Nữ Chung kết 12:00 🎯 Bắn súng Theo kết quả vòng loại 50m súng trường 3 tư thế Nam Chung kết 13:00 🤸 TDDC Trịnh Hải Khang Nhảy chống nam Chung kết 13:00 ⚽ Bóng đá Việt Nam - Trung Quốc Bóng đá Nữ Tứ kết 14:20 🤺 Đấu kiếm Theo kết quả trước đó Đồng đội kiếm ba cạnh nữ Bán kết 15:00 🏊 Bơi lội Theo kết quả vòng loại 50m Bướm Nữ Chung kết 15:05 🏊 Bơi lội Theo kết quả vòng loại 50m Ếch Nam Chung kết 15:10 🏊 Bơi lội Theo kết quả vòng loại 800m Tự do Nữ Chung kết 15:25 🏊 Bơi lội Theo kết quả vòng loại 200m Ngửa Nam Chung kết 15:50 🏊 Bơi lội Theo kết quả vòng loại 400m Tự do Nam Chung kết 16:17 🏊 Bơi lội Theo kết quả vòng loại 200m Bướm Nam Chung kết 17:20 🤺 Đấu kiếm Theo kết quả trước đó Đồng đội kiếm ba cạnh nữ Chung kết 17:30 ⚽ Bóng đá U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc Bóng đá Nam Tứ kết 18:11 🏃 Điền kinh Hoàng Thanh Giang 800m - 7 môn phối hợp Vòng loại 19:15 🏃 Điền kinh Hoàng Thị Minh Hạnh 400m Nữ Vòng loại 19:43 🏃 Điền kinh Theo kết quả vòng trước 400m Nam Bán kết/CK
Giờ Việt Nam
Môn
VĐV/Đội tuyển Việt Nam
Nội dung
Vòng
07:30
🏸 Cầu lông
Nguyễn Hải Đăng - Bahrain
Đơn nam
Vòng loại
07:30
🏸 Cầu lông
Trần Đình Mạnh, Phạm Thị Khánh - Ma Cao
Đôi nam nữ
Vòng loại
07:30
🏸 Cầu lông
Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh - Mông Cổ
Đôi nam
Vòng loại
07:30
🏸 Cầu lông
Phạm Thị Khánh, Phạm Thị Diệu Ly - Nhật Bản
Đôi nữ
Vòng loại
07:45
🎯 Bắn súng
Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh
Súng ngắn hỗn hợp Nam Nữ
Vòng loại
08:00
🏊 Bơi lội
Nguyễn Thúy Hiền
50m Bướm Nữ
Vòng loại
08:00
🛶 Canoeing
Huỳnh Cao Minh - Đỗ Minh Thuận
Kayak đôi nam (K2) 500m
Bán kết
08:00
🏃 Điền kinh
Hoàng Thanh Giang
Nhảy xa nữ - 7 môn phối hợp
Tính điểm
08:07
🏊 Bơi lội
Phạm Thanh Bảo
50m Ếch Nam
Vòng loại
08:28
🏊 Bơi lội
Trần Hưng Nguyên
200m Ngửa Nam
Vòng loại
08:30
🏃 Điền kinh
Tạ Ngọc Tưởng
400m Nam
Vòng loại
08:30
🤺 Đấu kiếm
T.T.Thuỳ Trinh, N.Phương Kim, N.T.Kiều Oanh - Philippines
Đồng đội kiếm ba cạnh nữ
Vòng 1/8
08:40
🏊 Bơi lội
Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc
400m Tự do Nam
Vòng loại
08:45
🎯 Bắn súng
Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Minh Quang
50m súng trường 3 tư thế Nam
Vòng loại
09:04
🏊 Bơi lội
Nguyễn Quang Thuấn, Dương Văn Hoàng Quy
200m Bướm Nam
Vòng loại
09:20
🛶 Canoeing
Theo kết quả bán kết
Kayak đôi nam (K2) 500m
Chung kết B
09:25
🏃 Điền kinh
Hoàng Thanh Giang
Ném lao - 7 môn phối hợp
Tính điểm
09:30
🛶 Canoeing
Theo kết quả bán kết
Kayak đôi nam (K2) 500m
Chung kết A
09:40
🛶 Canoeing
Hoàng Thị Hường, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm, Đỗ Thị Thanh Thảo
Kayak bốn nữ (K4) 500m
Chung kết A
09:50
🤺 Đấu kiếm
Theo kết quả trước đó
Đồng đội kiếm ba cạnh nữ
Tứ kết
10:00
🎯 Bắn súng
Theo kết quả vòng loại
Súng ngắn hỗn hợp Nam Nữ
Chung kết
10:00
🥊 Boxing
Võ Thị Kim Ánh - Đài Loan (Trung Quốc)
54kg Nữ
Vòng loại
10:30
🤾 Bóng ném
Việt Nam - Uzbekistan
Bóng ném Nữ
Vòng loại
11:30
🏋️ Cử tạ
Quàng Thị Tâm
57kg Nữ
Chung kết
12:00
🎯 Bắn súng
Theo kết quả vòng loại
50m súng trường 3 tư thế Nam
Chung kết
13:00
🤸 TDDC
Trịnh Hải Khang
Nhảy chống nam
Chung kết
13:00
⚽ Bóng đá
Việt Nam - Trung Quốc
Bóng đá Nữ
Tứ kết
14:20
🤺 Đấu kiếm
Theo kết quả trước đó
Đồng đội kiếm ba cạnh nữ
Bán kết
15:00
🏊 Bơi lội
Theo kết quả vòng loại
50m Bướm Nữ
Chung kết
15:05
🏊 Bơi lội
Theo kết quả vòng loại
50m Ếch Nam
Chung kết
15:10
🏊 Bơi lội
Theo kết quả vòng loại
800m Tự do Nữ
Chung kết
15:25
🏊 Bơi lội
Theo kết quả vòng loại
200m Ngửa Nam
Chung kết
15:50
🏊 Bơi lội
Theo kết quả vòng loại
400m Tự do Nam
Chung kết
16:17
🏊 Bơi lội
Theo kết quả vòng loại
200m Bướm Nam
Chung kết
17:20
🤺 Đấu kiếm
Theo kết quả trước đó
Đồng đội kiếm ba cạnh nữ
Chung kết
17:30
⚽ Bóng đá
U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc
Bóng đá Nam
Tứ kết
18:11
🏃 Điền kinh
Hoàng Thanh Giang
800m - 7 môn phối hợp
Vòng loại
19:15
🏃 Điền kinh
Hoàng Thị Minh Hạnh
400m Nữ
Vòng loại
19:43
🏃 Điền kinh
Theo kết quả vòng trước
400m Nam
Bán kết/CK
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-24/09/2026 23:48 PM (GMT+7)