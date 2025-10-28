An Se Young hạ loạt cao thủ cầu lông nữ Trung Quốc, vô địch giải danh giá

Tay vợt số 1 thế giới An Se Young tiếp tục chứng minh vì sao cô là “nữ hoàng” mới của làng cầu lông thế giới khi hạ gục hàng loạt ngôi sao Trung Quốc, qua đó lên ngôi vô địch giải cầu lông Pháp mở rộng 2025 (French Open) một cách thuyết phục.

An Se Young (bên phải) hạ tay vợt số 1 Trung Quốc Wang Zhi Yi (bên trái) sau 30 phút ở chung kết French Open

🥇 Một mình đánh bại cả “làng cầu lông Trung Quốc”

Trong hành trình đến ngôi hậu tại giải Super 750 danh giá này, An Se Young lần lượt vượt qua ba tay vợt Trung Quốc đang nằm trong top đầu thế giới. Ở tứ kết, cô ngược dòng đánh bại Gao Fang Jie sau khi để thua set đầu (17-21, 21-11, 21-18).

Tại bán kết, An tiếp tục thể hiện bản lĩnh thép khi hạ cựu số 1 thế giới Chen Yu Fei, hiện xếp hạng 5 thế giới trong trận đấu kéo dài hơn 80 phút với tỉ số nghẹt thở 2-1 (23-21, 18-21, 21-16).

Và trong trận chung kết tối 26/10, ngôi sao 23 tuổi người Hàn Quốc đã trình diễn phong độ khó tin khi đè bẹp tay vợt số 2 thế giới Wang Zhi Yi chỉ sau hơn 30 phút, với tỉ số chênh lệch 21-13, 21-7. Một chiến thắng chóng vánh đến mức khán giả tại đứng bật dậy vỗ tay cho VĐV Hàn Quốc.

👑 Cơn ác mộng của làng cầu lông Trung Quốc

Với chiến thắng này, An Se Young đã giành danh hiệu BWF thứ 32 trong sự nghiệp, trong đó một nửa số bại tướng ở chung kết là người Trung Quốc. Năm 2025, cô đã giành tới 9 danh hiệu, bao gồm cả các giải Super 1000 như Malaysia Open, All England và Indonesia Open.

Tính riêng mùa giải năm nay, An Se Young đã thi đấu 13 giải và vô địch 9 lần, đạt hiệu suất đáng kinh ngạc 69%. Sự ổn định, khả năng phòng thủ bền bỉ cùng những pha phản công sắc bén giúp cô gần như “vô đối” trong làng cầu lông nữ hiện nay.

Từ khi bước lên ngôi số 1 thế giới vào tháng 8/2023, An Se Young luôn thể hiện phong độ "bất khả chiến bại". Cô đã ba lần vô địch French Open (2019, 2024 và 2025) và hiện sở hữu thành tích 15 thắng – 4 thua trong các lần đối đầu Wang Zhi Yi, trong đó thắng cả 5 trận trong năm 2025.

Phong độ huỷ diệt ở châu Âu với hai chức vô địch liên tiếp tại Denmark Open và French Open khiến An Se Young trở thành ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu VĐV cầu lông xuất sắc nhất năm của BWF.