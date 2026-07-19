Djokovic "hết cơ hội giành Grand Slam", vì sao vẫn chưa chịu giải nghệ?

Novak Djokovic đang đứng trước một trong những ngã rẽ lớn nhất sự nghiệp. Sau thất bại trước Jannik Sinner ở bán kết Wimbledon 2026, ngày càng nhiều chuyên gia cho rằng cánh cửa chinh phục Grand Slam thứ 25 cột mốc kỷ lục của quần vợt nam gần như đã khép lại với huyền thoại người Serbia.

Thế nhưng, giữa những lời kêu gọi giải nghệ, Djokovic lại phát đi thông điệp hoàn toàn trái ngược, anh vẫn chưa muốn dừng lại.

Nhiều chuyên gia nhận định, Nole hết cơ hội giành Grand Slam

Greg Rusedski: Wimbledon 2026 có thể là cơ hội cuối cùng

Thất bại trước Sinner tại Wimbledon được xem là minh chứng rõ nhất cho khoảng cách giữa Djokovic với thế hệ kế cận. Nếu năm 2025 anh cũng gục ngã trước tay vợt người Ý ở bán kết, thì một năm sau, kịch bản gần như lặp lại. Djokovic thừa nhận bản thân không có được thể trạng tốt nhất sau trận tứ kết kéo dài hơn 5 giờ và không thể hồi phục hoàn toàn trước cuộc đối đầu với nhà vô địch.

Điều khiến nhiều người bi quan hơn là thực tế Djokovic sẽ bước sang tuổi 40 khi Wimbledon 2027 diễn ra. Trong khi đó, Sinner vẫn thống trị ATP, còn Carlos Alcaraz được kỳ vọng sớm trở lại mạnh mẽ. Cuộc cạnh tranh giờ đây không còn là giữa "Big 3" với phần còn lại, mà là sân khấu của thế hệ trẻ.

Chính vì vậy, cựu số 1 Vương quốc Anh Greg Rusedski nhận định Wimbledon 2026 nhiều khả năng là cơ hội cuối cùng để Djokovic giành Grand Slam thứ 25.

Theo Rusedski, Djokovic vẫn đủ đẳng cấp để vào bán kết hoặc chung kết các Grand Slam. Tuy nhiên, để đăng quang, anh gần như phải liên tiếp đánh bại những đối thủ như Sinner hay Alcaraz trong bối cảnh thể lực không còn sung mãn như trước.

"Tôi không biết liệu Djokovic còn có thể giành Grand Slam thứ 25 hay không. Có lẽ đây đã là cơ hội cuối cùng của anh ấy. Nhưng trong thể thao, vẫn luôn có những điều bất ngờ xảy ra", Rusedski nhận định.

Dẫu vậy, cựu tay vợt người Anh vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho Djokovic và khẳng định nếu huyền thoại Serbia thực sự giành được Grand Slam thứ 25, ông sẵn sàng thừa nhận mình đã sai.

Tuổi tác bắt đầu trở thành đối thủ lớn nhất

Thực tế cũng cho thấy dấu hiệu tuổi tác đã hiện hữu rõ rệt. Chính Djokovic thừa nhận cơ thể không còn phản ứng như trước sau hơn hai thập kỷ thi đấu ở đẳng cấp cao nhất.

"Tôi luôn muốn chơi thứ quần vợt tốt nhất. Nếu mọi người không nhắc tôi về tuổi tác thì chính cơ thể sẽ nhắc tôi. Đó đơn giản là quy luật sinh học. Tôi phải tìm mọi lợi thế nhỏ nhất để còn có thể cạnh tranh với các tay vợt trẻ. Sau hơn 20 năm thi đấu đỉnh cao, cơ thể cần nhiều thời gian hồi phục hơn. Sau trận tứ kết kéo dài hơn 5 giờ ở Wimbledon, tôi không thể hồi phục hoàn toàn cho trận bán kết", Nole nói.

Djokovic cũng nhấn mạnh rằng điều đó không làm giảm giá trị chiến thắng của Sinner, nhưng thừa nhận quần vợt hiện tại đã khác rất nhiều so với vài năm trước.

Djokovic chưa nghỉ vì vẫn còn điều cần chứng minh

Vì sao Djokovic vẫn chưa chịu giải nghệ?

Kể từ chức vô địch US Open 2023, Djokovic chưa bổ sung thêm Grand Slam nào vào bộ sưu tập 24 danh hiệu. Tuy nhiên, anh vẫn duy trì phong độ đáng nể khi liên tiếp góp mặt ở những vòng đấu cuối các giải lớn.

Trong năm 2026, tay vợt Serbia vào chung kết Australian Open và bán kết Wimbledon, thành tích mà phần lớn tay vợt trên ATP Tour đều mơ ước.

Quan trọng hơn, Djokovic khẳng định bản thân vẫn còn mục tiêu để theo đuổi, dù gần như đã chinh phục mọi danh hiệu lớn của quần vợt. Sau khi hoàn tất bộ sưu tập bằng tấm HCV đơn nam Olympic Paris 2024, động lực của anh không còn nằm ở việc chứng minh với người khác.

"Đúng vậy, tôi vẫn còn điều phải chứng minh. Trước hết là với chính mình. Tôi luôn muốn trở thành phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua", Djokovic thổ lộ.

Chưa thể viết đoạn kết cho huyền thoại

Ở tuổi 39, Djokovic hiểu cơ hội giành Grand Slam thứ 25 ngày càng nhỏ. Anh cũng hiểu mình không còn đủ thể lực để áp đảo những tay vợt trẻ như Sinner hay Alcaraz trong các trận đấu kéo dài.

Nhưng với một nhà vô địch đã dành hơn 20 năm chinh phục mọi đỉnh cao của quần vợt, động lực giờ đây không còn chỉ là những chiếc cúp.

Djokovic tiếp tục thi đấu vì khát khao cạnh tranh, vì niềm tin rằng mình vẫn có thể tạo nên điều đặc biệt và vì anh chưa muốn tự tay khép lại chương cuối của một trong những sự nghiệp vĩ đại nhất lịch sử quần vợt.