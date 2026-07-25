Xuất hiện mỹ nhân dọa soán ngôi "VĐV điền kinh đẹp nhất thế giới" của Alica Schmidt

Veronika Miller, nữ VĐV điền kinh người Đức, đang trở thành gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm nhờ ngoại hình nổi bật, thành tích thi đấu đáng chú ý cùng nền tảng học vấn ấn tượng. Nhiều người hâm mộ cho rằng cô là một trong những gương mặt có thể tiếp nối sức hút truyền thông mà Alica Schmidt tạo dựng trong nhiều năm qua.

Veronika (bên trái) được đánh giá có tiềm năng vượt qua đàn chị Alica (bên phải)

Gây ấn tượng nhờ tốc độ và hình ảnh nổi bật

Trong nhiều năm, Alica luôn là một trong những nữ VĐV điền kinh được truyền thông quốc tế nhắc đến nhiều nhất. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Veronika Miller đang nổi lên như một cái tên đáng chú ý của điền kinh Đức.

Sinh năm 2003, Veronika thi đấu các nội dung chạy nước rút. Cô sở hữu mái tóc vàng, chiều cao nổi bật cùng phong cách năng động, vì vậy thường được người hâm mộ so sánh với đàn chị đồng hương.

Thu hút bởi ngoại hình, Veronika còn có thành tích chuyên môn đáng ghi nhận. Theo thống kê của World Athletics, kỷ lục cá nhân của cô là 11,76 giây ở cự ly 100 m và 24,23 giây ở nội dung 200 m. Đầu năm 2026, nữ VĐV tiếp tục cải thiện thành tích khi đạt 7,50 giây ở nội dung 60 m trong nhà.

Những thông số này cho thấy Veronika là một VĐV chuyên nghiệp thực thụ. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện, thi đấu và nhận được lượng tương tác lớn từ người hâm mộ.

Dù vậy, Veronika cũng từng đối mặt với không ít bình luận cho rằng cô phù hợp với nghề người mẫu hơn là điền kinh. Thay vì đáp trả bằng lời nói, nữ VĐV sinh năm 2003 lựa chọn tiếp tục tập luyện và thi đấu để khẳng định năng lực của mình.

Vượt qua chấn thương, theo đuổi ngành luật tại đại học danh tiếng

Bên cạnh những khoảnh khắc rực rỡ trên đường chạy, Veronika cũng trải qua không ít khó khăn vì chấn thương. Cô nhiều lần phải bỏ dở các giải đấu do vấn đề về cơ, điều vốn được xem là nỗi ám ảnh với các VĐV chạy nước rút.

Trên trang cá nhân, Veronika từng chia sẻ sự thất vọng khi liên tục phải rời đường chạy vì chấn thương. Cô viết rằng không phải cuộc đua nào cũng có thể kết thúc ở vạch đích như mong muốn, đồng thời bày tỏ quyết tâm trở lại sau mỗi lần điều trị.

Ngoài sự nghiệp thể thao, Veronika còn theo học ngành Luật tại Đại học Ludwig Maximilian Munich (LMU Munich), một trong những trường đại học lâu đời và danh tiếng nhất nước Đức. Việc cân bằng giữa học tập và thi đấu giúp cô nhận được nhiều sự đánh giá tích cực từ người hâm mộ.

Kết hợp giữa thành tích chuyên môn, hình ảnh cá nhân và nền tảng học vấn khiến Veronika Miller ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên truyền thông Đức. Dù Alica vẫn là gương mặt có sức ảnh hưởng lớn của làng điền kinh, Veronika đang được xem là một trong những đại diện nổi bật của thế hệ VĐV trẻ, với tiềm năng tiếp tục gia tăng sức hút trong thời gian tới.

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