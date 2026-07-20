Djokovic - Alcaraz góp mặt ở chung kết World Cup, Logal Paul định "tẩn" huyền thoại

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina tại sân MetLife (New Jersey, Mỹ) trở thành tâm điểm thu hút hàng loạt ngôi sao thể thao nổi tiếng thế giới. Từ làng quần vợt đến bóng bầu dục Mỹ, nhiều tên tuổi lớn đã có mặt trên khán đài để chứng kiến trận đấu được mong chờ nhất hành tinh.

Alcaraz được FIFA lựa chọn tham gia nghi thức mang chiếc cúp vàng World Cup ra sân cùng nữ diễn viên Hàn Quốc Jung Ho Yeon

Alcaraz mang cúp World Cup ra sân, Djokovic tiếp tục hội ngộ Messi

Nổi bật trong số các khách mời là Carlos Alcaraz và Novak Djokovic hai tay vợt nổi tiếng của làng tennis.

Trước giờ bóng lăn, Alcaraz được FIFA lựa chọn tham gia nghi thức mang chiếc cúp vàng World Cup ra sân cùng nữ diễn viên Hàn Quốc Jung Ho Yeon. Đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của tay vợt người Tây Ban Nha, cho thấy sức ảnh hưởng của anh đã vượt ra ngoài phạm vi quần vợt.

Là người hâm mộ cuồng nhiệt của đội tuyển Tây Ban Nha, Alcaraz liên tục đồng hành cùng đội nhà trong suốt hành trình World Cup. Sau chiến thắng trước Pháp ở bán kết, tay vợt 23 tuổi từng đăng tải thông điệp ngắn gọn trên mạng xã hội: "Tây Ban Nha muôn năm!".

Trong khi đó, Djokovic tiếp tục cho thấy mối quan hệ thân thiết với Lionel Messi. Chỉ hai ngày trước trận chung kết, huyền thoại người Serbia còn tham dự một sự kiện cùng siêu sao Argentina tại New York. Đến tối 19/7, anh tiếp tục có mặt trên khán đài sân MetLife để theo dõi Messi cùng các đồng đội tranh ngôi vô địch.

Djokovic là người bạn, là fan của Messi

Mối quan hệ giữa hai huyền thoại đã được xây dựng trong nhiều năm. Messi từng đến cổ vũ Djokovic tại ATP Masters 1000 Miami mùa trước, còn tay vợt Serbia nhiều lần công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho chủ nhân của nhiều Quả bóng Vàng.

Không chỉ Alcaraz và Djokovic, khán đài trận chung kết còn có sự xuất hiện của nhiều tay vợt ATP khác như Felix Auger-Aliassime, Francisco Cerundolo, Diego Schwartzman và Rafael Jodar.

Jodar, tay vợt trẻ 19 tuổi đang nổi lên mạnh mẽ của quần vợt Tây Ban Nha, đã ăn mừng chức vô địch của đội nhà bằng dòng trạng thái: "Nhà vô địch thế giới". Trong khi đó, Schwartzman cũng là một trong những tay vợt có mối quan hệ thân thiết với Messi, từng gặp gỡ siêu sao người Argentina sau khi anh chuyển sang thi đấu tại MLS vào năm 2023.

Tom Brady và Logan Paul lại trở thành tâm điểm

Bên cạnh những hình ảnh đẹp trên khán đài, trận chung kết cũng chứng kiến một khoảnh khắc gây chú ý giữa huyền thoại NFL Tom Brady và YouTuber Logan Paul.

Theo các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, Logan đã có hành động chỉ tay về phía Brady khi cả hai cùng theo dõi trận đấu. Cựu danh thủ bóng bầu dục Mỹ chỉ đáp lại bằng ánh mắt bình thản rồi tiếp tục tập trung theo dõi trận đấu cùng con mình.

Huyền thoại bóng bầu dục Mỹ Tom Brady (bên trái) và võ sĩ Logan Paul muốn tẩn nhau trên khán đài World Cup

Mặc dù không có bất kỳ lời qua tiếng lại nào, đoạn video nhanh chóng lan truyền bởi mối quan hệ vốn nhiều căng thẳng giữa hai nhân vật nổi tiếng.

Không lâu sau khi đoạn video được chia sẻ rộng rãi, Jake Paul, em trai của Logan Paul tiếp tục khiến dư luận chú ý khi công khai ngỏ ý muốn đấu với Tom Brady.

Võ sĩ kiêm YouTuber người Mỹ đăng tải thông điệp thách đấu huyền thoại NFL trên mạng xã hội. Dù lời đề nghị này nhiều khả năng chỉ mang tính khuấy động dư luận và chưa nhận được phản hồi từ Brady, nó vẫn trở thành một trong những câu chuyện bên lề được nhắc đến nhiều nhất sau trận chung kết.