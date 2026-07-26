Chấn động Arsenal muốn có Vinicius: Real "bật đèn xanh", Mourinho phản ứng ra sao?

Arsenal đưa Vinicius vào danh sách ưu tiên

Hai nhà báo David Ornstein và James McNicholas của The Athletic cho biết Arsenal đang "xem xét khả năng" chiêu mộ Vinicius, trong bối cảnh ngôi sao người Brazil chỉ còn 1 năm hợp đồng với Real Madrid tính đến thời điểm hiện tại. Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đang tìm kiếm một cầu thủ chạy cánh trái đẳng cấp và xem Vinicius là mục tiêu hàng đầu cho một thương vụ "bom tấn".

Vinicius bất ngờ trở thành mục tiêu chuyển nhượng của Arsenal

Theo The Athletic, Vinicius là một trong những cái tên nổi bật trong danh sách các mục tiêu chuyển nhượng của Arsenal. Tuy nhiên, nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng sự quan tâm này vẫn đang ở giai đoạn rất sớm và chưa có gì đảm bảo sẽ phát triển thành một thương vụ cụ thể.

Đến thời điểm hiện tại, hai CLB vẫn chưa tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán chính thức nào. Dù vậy, ý tưởng chiêu mộ Vinicius đã nhận được sự ủng hộ từ mọi cấp lãnh đạo của Arsenal.

Các cuộc thương lượng gia hạn hợp đồng giữa Vinicius và Real Madrid đã diễn ra trong thời gian dài nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Theo tờ Sport (Tây Ban Nha), ngôi sao người Brazil đang yêu cầu Real Madrid chi khoản thưởng trung thành trị giá 15 triệu euro, cùng mức lương 30 triệu euro/năm để gia hạn hợp đồng.

Điều này khiến HLV Mikel Arteta cùng giám đốc thể thao Andrea Berta của Arsenal hy vọng có thể thuyết phục tiền đạo 26 tuổi cập bến Emirates.

Arsenal tin có cơ hội thực sự

Theo tài khoản HandofArsenal trên mạng xã hội X, một nguồn tin chuyên cập nhật về Arsenal với gần 361.000 người theo dõi, đội bóng thành London tin rằng họ thực sự có cơ hội sở hữu Vinicius.

Nguồn tin này cho biết Arsenal đã thảo luận nội bộ về thương vụ Vinicius từ khá lâu, đồng thời đánh giá tính khả thi về mặt tài chính là hoàn toàn có thể.

Vinicius hiện đã bước vào 12 tháng cuối cùng trong hợp đồng với Real Madrid

Ngoài ra, một số nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn tại Arsenal cũng đang tham gia vào quá trình xúc tiến. Dù mọi thứ vẫn ở giai đoạn đầu, "Pháo thủ" được cho là rất nghiêm túc nếu có cơ hội ký hợp đồng với tuyển thủ Brazil.

Real Madrid sẵn sàng bán, Mourinho nói không

Nhà báo Konstantinos Lianos của The Sun (Anh) cho biết Real Madrid "sẵn sàng" bán Vinicius cho Arsenal. Theo ông, Arsenal và Real Madrid vẫn chưa ngồi vào bàn đàm phán, nhưng tất cả các bên đều tỏ ra thiện chí với khả năng thực hiện thương vụ. Một trong những lý do là hợp đồng của Vinicius sẽ hết hạn vào năm 2027 và Real Madrid không muốn đối mặt với nguy cơ mất trắng.

Tuy nhiên, tờ Telegraph (Anh) tiết lộ, tân HLV Jose Mourinho đã thông báo với Real Madrid rằng ông muốn Vinicius ở lại trong mùa hè này. Quan điểm cứng rắn của "Người đặc biệt" được cho là sẽ chặn đứng mọi khả năng Arsenal chiêu mộ ngôi sao người Brazil trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Thống kê của Vinicius ở La Liga mùa 2025/26

Trong khi đó, nhà báo Rodra của ESPN tiết lộ rằng việc Real Madrid theo đuổi Yan Diomande cũng được xem là động thái chuẩn bị cho khả năng Vinicius rời Bernabeu. Diomande chủ yếu thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh phải nhưng cũng có thể chơi tốt bên hành lang trái, vị trí sở trường của Vinicius trong màu áo Real Madrid và đội tuyển Brazil.

Theo Rodra, Arsenal hiện là điểm đến khả dĩ duy nhất của Vinicius trong mùa hè này và đội bóng thành London đã dành nhiều ngày để đánh giá khả năng tài chính nhằm hoàn tất thương vụ.

Vinicius ghi 4 bàn sau 5 trận cho đội tuyển Brazil tại World Cup 2026. Tuy nhiên, những đóng góp của anh không thể giúp Selecao tránh khỏi thất bại trước Na Uy ở vòng 1/8.

Vinicius gia nhập Real Madrid vào năm 2018 và kể từ đó đã gặt hái hàng loạt danh hiệu cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, bao gồm 2 chức vô địch Champions League, 3 danh hiệu La Liga, 3 Siêu cúp Tây Ban Nha và 1 Cúp Nhà vua.