Alcaraz cân bằng kỷ lục Nadal, cơ hội hoàn thành mục tiêu kép ở ATP Finals

Alcaraz cân bằng kỷ lục của Nadal

Carlos Alcaraz tiếp tục khẳng định vị thế số 1 thế giới khi vượt qua Taylor Fritz trong một trận đấu kịch tính kéo dài 2 giờ 48 phút tại vòng bảng ATP Finals 2025. Trận đấu kết thúc với tỷ số 6-7(2), 7-5, 6-3, giúp tay vợt Tây Ban Nha duy trì thành tích toàn thắng 2-0 tại bảng Jimmy Connors và tiến gần đến tấm vé bán kết.

Alcaraz chạm tới cột mốc Nadal từng làm được

Chiến thắng trước Fritz cũng nâng thành tích đối đầu của Alcaraz lên 5-1 trong các cuộc chạm trán với tay vợt Mỹ. Đây cũng là lần thứ 50 "Carlitos" hạ các đối thủ top 10 ATP, anh đạt cột mốc này sau 73 trận đấu, ngang bằng với thành tích của Rafael Nadal.

Kể từ năm 1973 chỉ Jimmy Connors (69 trận) và Boris Becker (71 trận) đứng trên Alcaraz với việc giành được 50 chiến thắng trước top 10 ATP với ít trận đấu hơn.

Alcaraz hướng tới mục tiêu kép ở trận đấu sắp tới

"Carlitos" đang tiến gần đến một cột mốc lịch sử khi hướng tới lượt trận cuối cùng vòng bảng ATP Finals 2025. Nếu đánh bại Lorenzo Musetti (2h30, 14/11), tay vợt số 1 thế giới sẽ hoàn tất mục tiêu kép, giành vé vào bán kết tại Turin và chắc chắn giữ vị trí số 1 cuối năm, khép lại cuộc đua thứ hạng căng thẳng với Jannik Sinner.

Hạ Musetti ở trận đấu sắp tới sẽ giúp "Carlitos" đạt mục tiêu kép

“Tôi sẽ cố gắng không nghĩ quá nhiều về điều đó (số 1 thế giới). Trận đấu tiếp theo sẽ rất quan trọng. Tôi phải kiểm soát cảm xúc và tập trung vào lối chơi của mình”, Alcaraz chia sẻ sau trận thắng Fritz.

Nếu để thua trận cuối vòng bảng trước tay vợt chủ nhà Lorenzo Musetti, Alcaraz vẫn còn cơ hội vào bán kết ATP Finals vì có hiệu số nhỉnh hơn các đối thủ cùng bảng Jimmy Connors.