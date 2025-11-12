Video tennis Musetti - De Minaur: So tài hấp dẫn (ATP Finals)
(Tin thể thao - Tin tennis) Cả Musetti lẫn De Minaur đều bại trận ở lượt mở màn. Vì thế, hai tay vợt đã chơi cực kỳ cố gắng với hy vọng ghi danh vào vòng bán kết.
Ở trận ra quân, Musetti thua đau Firtz 0-2, trong khi De Minaur thất bại trước Alcaraz với tỷ số tương tự. Điều đó có nghĩa, tay vợt nào thua tiếp trận này xem như hết cơ hội ghi danh bán kết. Do vậy, hai tay vợt chơi đầy cố gắng ngay từ set đầu tiên.
Musetti (bên trái) và De Minaur so tài hấp dẫn
