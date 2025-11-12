Bi kịch lớn tennis: Hai khán giả qua đời vì ngừng tim khi xem ATP Finals

💔 Bi kịch trên khán đài Inalpi Arena

Liên đoàn quần vợt và Padel Ý (FITP) cùng hiệp hội quần vợt chuyên nghiệp (ATP) xác nhận hai khán giả, ở độ tuổi 70 và 78, đã tử vong vì ngừng tim đột ngột trong ngày thi đấu thứ hai của giải ATP Finals tại Turin. Hai sự cố đáng tiếc này xảy ra ở hai thời điểm khác nhau, khiến không khí tại sân đấu trầm lắng và đầy lo lắng.

Hai khán giả lớn tuổi đã tử vong vì ngừng tim trong ngày thi đấu thứ hai của ATP Finals 2025

Trận đơn giữa tay vợt chủ nhà Lorenzo Musetti và Taylor Fritz của Mỹ đã phải tạm dừng, khi ban tổ chức thông báo về tình huống y tế khẩn cấp trên khán đài. Đội ngũ y tế có mặt tại Inalpi Arena đã lập tức can thiệp, thực hiện các biện pháp hồi sức tim phổi và chuyển nạn nhân tới bệnh viện.

ATP và FITP chia sẻ trong thông cáo, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và người thân của các nạn nhân: “Dù đã được cấp cứu kịp thời và nhận mọi hỗ trợ y tế tốt nhất, nhưng thật không may, cả hai đều không qua khỏi”.

🎾 Giải đấu tiếp diễn trong không khí ảm đạm

ATP Finals 2025 đang diễn ra tại sân vận động Inalpi Arena, Turin địa điểm tổ chức giải đấu cuối mùa kể từ năm 2021 và sẽ tiếp tục đăng cai đến năm 2030. Sự cố đau lòng khiến ngày thi đấu thứ hai của giải bị phủ bóng nỗi buồn, dù các trận đấu vẫn được nối lại sau đó.

Hàng nghìn khán giả Ý đã đến sân cổ vũ cho các tay vợt chủ nhà, đặc biệt là Jannik Sinner niềm hy vọng lớn của quần vợt nước này. Tay vợt 24 tuổi mở màn hành trình bảo vệ danh hiệu bằng chiến thắng thuyết phục 7-5, 6-1 trước Felix Auger Aliassime.

Để giữ ngôi số 1 thế giới cuối năm, Sinner cần tiếp tục bảo vệ chức vô địch và hy vọng đối thủ cạnh tranh trực tiếp Carlos Alcaraz không tiến vào trận chung kết. Tuy nhiên, giải đấu tạm lắng xuống trước mất mát đột ngột của hai khán giả.