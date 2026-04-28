CĐV Việt Nam có được xem U17 Việt Nam "săn" vé World Cup ở giải U17 châu Á?

Thực hư thông tin vòng bảng không có tín hiệu truyền hình

Những ngày qua, thông tin từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khiến dư luận xôn xao khi cho biết vòng bảng U17 châu Á 2026 có thể không được tổ chức ghi hình và phát sóng trực tiếp do những hạn chế về nhân sự sản xuất tại địa phương. Theo kế hoạch ban đầu, các đơn vị chỉ bắt đầu nhận được tín hiệu để phân phối từ vòng tứ kết trở đi.

U17 Việt Nam chuẩn bị tranh tài ở giải U17 châu Á 2026.

Thông tin này khiến nhiều người lo ngại khán giả Việt Nam sẽ bỏ lỡ 3 trận đấu quan trọng của đội tuyển U17 Việt Nam tại bảng C, giai đoạn mang ý nghĩa quyết định trong cuộc đua giành vé dự U17 World Cup. Bởi thực tế tại giải U17 châu Á 2025, Việt Nam đã phải dừng bước đầy tiếc nuối ngay từ vòng bảng sau những trận hòa kịch tính.

Giải pháp cho người hâm mộ từ đơn vị bản quyền

Giữa lúc người hâm mộ bóng đá nội đang tìm kiếm các phương án theo dõi đội tuyển, trưa ngày 27/4, TV360 (đơn vị sở hữu bản quyền giải U17 châu Á 2026 tại thị trường Việt Nam) đã đưa ra thông báo chính thức. Theo đó, đơn vị này thông báo đã đạt được thỏa thuận với AFC để trở thành đơn vị duy nhất tại Việt Nam phát sóng trọn vẹn toàn bộ các trận đấu của AFC U17 Asian Cup 2026.

Đây là một tin vui lớn bởi lần đầu tiên khán giả Việt Nam có thể theo dõi đầy đủ từ vòng bảng một giải đấu trẻ cấp châu lục.

U17 Việt Nam và mục tiêu bước ra biển lớn

Hiện tại, U17 Việt Nam đang duy trì tinh thần hưng phấn sau khi vừa từ Indonesia trở về với ngôi vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Sau những ngày thi đấu căng thẳng, thầy trò HLV Cristiano Roland đang được tạm nghỉ vài ngày để hồi phục thể lực và thăm gia đình.

Theo kế hoạch, toàn đội U17 Việt Nam sẽ hội quân trở lại và dự kiến lên đường sang Saudi Arabia vào ngày 1/5 tới. Việc có được sự đồng hành của khán giả thông qua sóng truyền hình trực tiếp ngay từ vòng bảng sẽ là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho các cầu thủ trẻ U17 Việt Nam.

Tại bảng C của vòng chung kết U17 châu Á 2026, nhiệm vụ của U17 Việt Nam là lọt vào tứ kết, ngưỡng cửa quyết định để giành quyền tham dự U17 World Cup 2026. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đang đà hưng phấn sau ngôi vô địch U17 Đông Nam Á, người hâm mộ đang kỳ vọng thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ làm nên lịch sử với tấm vé dự U17 World Cup.

* Lịch thi đấu vòng bảng của U17 Việt Nam:

Ngày 7/5: U17 Việt Nam - U17 Yemen

Ngày 10/5: U17 Việt Nam - U17 Hàn Quốc

Ngày 14/5: U17 Việt Nam - U17 UAE