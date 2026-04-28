CĐV Việt Nam có được xem U17 Việt Nam "săn" vé World Cup ở giải U17 châu Á?

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Paris Saint-Germain (PSG)
Bayern Munich (FCB)
Atlético de Madrid vs Arsenal
Atlético de Madrid (ATM)
Arsenal (ARS)
Sporting Braga vs Freiburg
Sporting Braga (BRA)
Freiburg (SCF)
Nottingham Forest vs Aston Villa
Nottingham Forest (NFO)
Aston Villa (AVL)
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Thép Xanh Nam Định (NDI)
Công An TP Hồ Chí Minh (CAH)
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Hà Nội (HAN)
SHB Đà Nẵng (SDN)
Leeds United vs Burnley
Leeds United (LEE)
Burnley (BUR)
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
PVF-CAND (PVF)
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (H3T)
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Hải Phòng (VHP)
Công An Hà Nội (CAN)
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Becamex TP Hồ Chí Minh (BEC)
Đông Á Thanh Hóa (THO)
Nantes vs Olympique Marseille
Nantes (NAN)
Olympique Marseille (OM)
Bayern Munich vs Heidenheim
Bayern Munich (FCB)
Heidenheim (HDH)
Brentford vs West Ham United
Brentford (BRE)
West Ham United (WHU)
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Newcastle United (NEW)
Brighton & Hove Albion (BHA)
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Wolverhampton Wanderers (WOL)
Sunderland (SUN)
Valencia vs Atlético de Madrid
Valencia (VAL)
Atlético de Madrid (ATM)
Paris Saint-Germain vs Lorient
Paris Saint-Germain (PSG)
Lorient (FCL)
Como vs Napoli
Como (COM)
Napoli (NAP)
Arsenal vs Fulham
Arsenal (ARS)
Fulham (FUL)
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Bayer Leverkusen (LEV)
RB Leipzig (RBL)
Metz vs Monaco
Metz (MET)
Monaco (ASM)
Atalanta vs Genoa
Atalanta (ATA)
Genoa (GEN)
Osasuna vs Barcelona
Osasuna (OSA)
Barcelona (BAR)
Nice vs Lens
Nice (NIC)
Lens (RCL)
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Sông Lam Nghệ An (SNA)
Hoàng Anh Gia Lai (HGL)
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Thể Công - Viettel (VTL)
Ninh Bình (NIN)
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
AFC Bournemouth (BOU)
Crystal Palace (CRY)
Sassuolo vs Milan
Sassuolo (SAS)
Milan (MIL)
Manchester United vs Liverpool
Manchester United (MUN)
Liverpool (LIV)
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Borussia M'gladbach (BMG)
Borussia Dortmund (BVB)
Juventus vs Hellas Verona
Juventus (JUV)
Hellas Verona (VER)
Real Betis vs Real Oviedo
Real Betis (BET)
Real Oviedo (OVI)
Freiburg vs Wolfsburg
Freiburg (SCF)
Wolfsburg (WOB)
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Aston Villa (AVL)
Tottenham Hotspur (TOT)
Inter Milan vs Parma
Inter Milan (INT)
Parma (PAR)
Olympique Lyonnais vs Rennes
Olympique Lyonnais (OL)
Rennes (REN)
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol (ESP)
Real Madrid (RMA)
Chelsea vs Nottingham Forest
Chelsea (CHE)
Nottingham Forest (NFO)
Cremonese vs Lazio
Cremonese (CRE)
Lazio (LAZ)
Roma vs Fiorentina
Roma (ROM)
Fiorentina (FIO)
Everton vs Manchester City
Everton (EVE)
Manchester City (MCI)
CĐV Việt Nam có được xem U17 Việt Nam "săn" vé World Cup ở giải U17 châu Á?

Trước thông tin AFC có thể không cung cấp tín hiệu truyền hình vòng bảng giải U17 châu Á 2026, đơn vị sở hữu bản quyền tại Việt Nam đã lên tiếng xác nhận sẽ phát sóng đầy đủ 100% các trận đấu. Điều này giúp khán giả nước nhà có cơ hội theo dõi xuyên suốt chiến dịch săn vé World Cup của nhà tân vô địch Đông Nam Á.

Thực hư thông tin vòng bảng không có tín hiệu truyền hình

Những ngày qua, thông tin từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khiến dư luận xôn xao khi cho biết vòng bảng U17 châu Á 2026 có thể không được tổ chức ghi hình và phát sóng trực tiếp do những hạn chế về nhân sự sản xuất tại địa phương. Theo kế hoạch ban đầu, các đơn vị chỉ bắt đầu nhận được tín hiệu để phân phối từ vòng tứ kết trở đi.

U17 Việt Nam chuẩn bị tranh tài ở giải U17 châu Á 2026.

Thông tin này khiến nhiều người lo ngại khán giả Việt Nam sẽ bỏ lỡ 3 trận đấu quan trọng của đội tuyển U17 Việt Nam tại bảng C, giai đoạn mang ý nghĩa quyết định trong cuộc đua giành vé dự U17 World Cup. Bởi thực tế tại giải U17 châu Á 2025, Việt Nam đã phải dừng bước đầy tiếc nuối ngay từ vòng bảng sau những trận hòa kịch tính.

Giải pháp cho người hâm mộ từ đơn vị bản quyền

Giữa lúc người hâm mộ bóng đá nội đang tìm kiếm các phương án theo dõi đội tuyển, trưa ngày 27/4, TV360 (đơn vị sở hữu bản quyền giải U17 châu Á 2026 tại thị trường Việt Nam) đã đưa ra thông báo chính thức. Theo đó, đơn vị này thông báo đã đạt được thỏa thuận với AFC để trở thành đơn vị duy nhất tại Việt Nam phát sóng trọn vẹn toàn bộ các trận đấu của AFC U17 Asian Cup 2026.

Đây là một tin vui lớn bởi lần đầu tiên khán giả Việt Nam có thể theo dõi đầy đủ từ vòng bảng một giải đấu trẻ cấp châu lục. 

U17 Việt Nam và mục tiêu bước ra biển lớn

Hiện tại, U17 Việt Nam đang duy trì tinh thần hưng phấn sau khi vừa từ Indonesia trở về với ngôi vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Sau những ngày thi đấu căng thẳng, thầy trò HLV Cristiano Roland đang được tạm nghỉ vài ngày để hồi phục thể lực và thăm gia đình.

Theo kế hoạch, toàn đội U17 Việt Nam sẽ hội quân trở lại và dự kiến lên đường sang Saudi Arabia vào ngày 1/5 tới. Việc có được sự đồng hành của khán giả thông qua sóng truyền hình trực tiếp ngay từ vòng bảng sẽ là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho các cầu thủ trẻ U17 Việt Nam.

Tại bảng C của vòng chung kết U17 châu Á 2026, nhiệm vụ của U17 Việt Nam là lọt vào tứ kết, ngưỡng cửa quyết định để giành quyền tham dự U17 World Cup 2026. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đang đà hưng phấn sau ngôi vô địch U17 Đông Nam Á, người hâm mộ đang kỳ vọng thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ làm nên lịch sử với tấm vé dự U17 World Cup.

* Lịch thi đấu vòng bảng của U17 Việt Nam:

Ngày 7/5: U17 Việt Nam - U17 Yemen

Ngày 10/5: U17 Việt Nam - U17 Hàn Quốc

Ngày 14/5: U17 Việt Nam - U17 UAE

U17 Việt Nam sau chức vô địch Đông Nam Á: Chờ phép thử châu Á
Chức vô địch của U17 Việt Nam cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong lối chơi: chủ động hơn, kỷ luật hơn và không còn phụ thuộc vào sai lầm của đối thủ

28/04/2026 14:30 PM (GMT+7)
