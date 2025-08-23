ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan vùi dập Ai Cập ở giải thế giới, đua thứ hạng với Việt Nam

🏐 Thái Lan thắng sau 4 set đấu ở trận ra quân

Trong trận ra quân bảng A giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 tổ chức tại Thái Lan, đội chủ nhà đã khẳng định sức mạnh vượt trội, đánh bại Ai Cập (hạng 54 thế giới) sau 4 set với tỷ số 3-1 để có khởi đầu thuận lợi vào tối 22/8.

Thái Lan có chiến thắng ở trận ra quân giải vô địch thế giới 2025

Trận đấu mở màn bằng thế trận áp đảo của Thái Lan (hạng 21 thế giới) ở set 1 khi họ nhanh chóng bứt tốc nhờ chuỗi 7 điểm liên tiếp để dẫn đến 14-6, rồi thắng cách biệt 25-15. Tuy nhiên, set 2 chứng kiến bất ngờ khi Ai Cập thi đấu đầy quả cảm, dẫn đầu trong loạt điểm cuối và tận dụng chuỗi 3 điểm để vượt lên 25-23, cân bằng tỷ số 1-1.

Bước sang set 3, Thái Lan nhanh chóng lấy lại thế trận với cách biệt dẫn trước lớn từ điểm đầu, đồng thời các tay đập chủ nhà thể hiện sự đa dạng trong tấn công. Pimpichaya Kokram nổi bật với màn trình diễn ấn tượng giúp Thái Lan thắng 25-15, vươn lên dẫn 2-1.

Set 4 là màn áp đảo tuyệt đối của tuyển Thái Lan khi các cầu thủ liên tục ghi điểm ở mọi vị trí, sớm tạo khoảng cách 7-8 điểm và không cho Ai Cập có cơ hội bám đuổi. Thế trận một chiều kết thúc với chiến thắng 25-11 nghiêng về đội chủ nhà.

Chiến thắng chung cuộc 3-1 (25-15, 23-25, 25-15, 25-11) giúp Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng A. Thái Lan cho thấy họ vẫn là ứng viên sáng giá cho tấm vé đi tiếp, trong khi Ai Cập, cần nỗ lực ở trận đấu kế tiếp.

Ai Cập gây bất ngờ khi thắng 25-23, set 2, nhưng đó là tất cả những gì họ làm được

🔥 Hàng công xuất sắc, Thái Lan dẫn đầu bảng A

Thái Lan giành chiến thắng áp đảo nhờ hàng công xuất sắc, đặc biệt là những pha tấn công đa dạng và uy lực của các tay đập chủ lực như Pimpichaya Kokram (16 điểm), Thatdao Nuekjang (11 điểm) hay Chatchu-On (14 điểm).

Phía bên kia, Ai Cập cũng gây ấn tượng với 3 cầu thủ ghi điểm chính, tiêu biểu là Nada với 14 điểm và Tokka 12 điểm, Meeto có 11 điểm. Dù vậy, sự vượt trội về phong độ và kỹ thuật của Thái Lan đã giúp đội chủ nhà giữ vững vị trí số 1 bảng A sau lượt trận đầu tiên.

Bảng xếp hạng hiện tại sau lượt trận đầu tiên, Thái Lan dẫn đầu với 3 điểm, Hà Lan đứng thứ hai (2 điểm), tiếp theo là Thụy Điển (1 điểm) và Ai Cập chưa có điểm số nào.

📊 Gay cấn cuộc đua thứ hạng giữa Thái Lan và Việt Nam

Chiến thắng giúp Thái Lan có thêm 2,5 điểm trên bảng xếp hạng FIVB, nới khoảng cách điểm với tuyển Việt Nam lên 7,14 điểm. Điều này đồng nghĩa, Việt Nam sẽ vượt qua Thái Lan, lấy vị trí số 21 thế giới nếu đả bại Ba Lan vào ngày 23/8, tuy nhiên đây là nhiệm vụ gần như "bất khả thi" bởi đội bóng này đang giữ hạng 3 thế giới.

Kể cả có thua Ba Lan 0-3, Việt Nam cũng chỉ bị trừ 1,7 điểm. Và nếu thua 1-3 hoặc 2-3, điểm trừ chỉ là 0,01. Trong trường hợp thắng Ba Lan, Việt Nam sẽ nhận số điểm tối thiểu là 17,05, và lên đến 23,3 điểm nếu thắng 3 set trắng.