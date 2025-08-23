ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ra quân ở giải thế giới, đấu "sòng phẳng" với đối thủ mạnh

Lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bước lên sân chơi đẳng cấp nhất thế giới tại giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025, diễn ra từ ngày 22/8 đến 7/9 tại Thái Lan. Việt Nam nằm ở bảng G cùng với Ba Lan, Đức và Kenya.

Và ngay trận ra quân vào lúc 20h30 ngày 23/8, thầy trò HLV sẽ đối đầu với “Người khổng lồ” Ba Lan. Đây sẽ là bước ngoặt lớn, không chỉ thử thách năng lực mà còn là cơ hội để bóng chuyền nữ Việt Nam học hỏi nâng cao trình độ.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) ra quân đấu Ba Lan vào 20h30, tối 23/8

🦅 Ba Lan: “Người khổng lồ” châu Âu khó vượt qua

Ba Lan hiện xếp hạng 3 thế giới, được đánh giá là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch hoặc ít nhất lọt vào tốp 4. Đội bóng này sở hữu chiều cao trung bình cực kỳ ấn tượng, 1m85,6 cm, nổi bật với 2 ngôi sao cực cao Magdalena Stysiak (2m03) và Agnieszka Korneluk (2m).

Ngoài ra, đội hình Ba Lan còn nhiều cầu thủ trên 1m90, như Weronika Centka-Tietianiec (1m93), Martyna Czyrnianska (1m93) và Malwina Smarzek (1m91). Không chỉ chiều cao áp đảo, phong độ của Ba Lan cũng rất đáng sợ khi họ từng về thứ 4 tại VNL 2025, giải đấu cấp thế giới quy tụ nhiều đội tuyển hàng đầu thế giới.

Đối đầu với Ba Lan, đội bóng Việt Nam, dù có nhiều cầu thủ tài năng như đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy (1m90) và Trần Thị Bích Thủy (1m83), nhưng chiều cao trung bình chỉ khoảng 1m77,4, đẳng cấp, kinh nghiệm đều bị lép vế so với đối thủ. Dự đoán trận đấu này sẽ rất khó khăn, với khả năng Việt Nam có thể thua đậm trước đội bóng cao và mạnh hơn nhiều về kỹ chiến thuật lẫn thể lực.

Ba Lan (hạng 3 thế giới), nên Việt Nam hạng 22 thế giới sẽ không đối mặt nỗi lo trừ điểm bởi đối thủ là quá mạnh. Kể cả có thua Ba Lan 0-3, Việt Nam cũng chỉ bị trừ 1,7 điểm. Và nếu thua 1-3 hoặc 2-3, điểm trừ chỉ là 0,01. Trong trường hợp thắng Ba Lan, Việt Nam sẽ nhận số điểm tối thiểu là 17,05, và lên đến 23,3 điểm nếu thắng 3 ván trắng.

Ba Lan có 2 cầu thủ cao 2m

🛡️ Đức: Đối thủ dày dạn kinh nghiệm

Đức đứng thứ 11 thế giới và là đội mạnh thứ hai tại bảng G. Thành tích gần đây cũng khá ấn tượng khi đứng thứ 7 tại VNL. Đội hình Đức có chiều cao tốt với những cầu thủ chủ chốt như Camilla Weitzel (1m95), Lina Alsmeier (1m89) hay Emilia Weske (1m88). HLV Giulio Bregoli cũng sở hữu trong tay nhiều tuyển thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Tuy nhiên so với Ba Lan, Đức có phần yếu thế hơn nhưng vẫn là đối thủ rất đáng gờm. Với chiều cao và thể lực nổi bật, Đức có thể làm khó tuyển Việt Nam trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Đức sẽ là bài test thứ hai cực khó cho đội tuyển Việt Nam vào ngày 25/8.

✨ Kenya: Đối thủ vừa sức, cơ hội để thắng trận lịch sử

Kenya đứng hạng 23 thế giới, thấp hơn tuyển Việt Nam một bậc, nhưng là đội bóng từng dự Olympic và có nhiều kinh nghiệm trên đấu trường châu Phi và thế giới. Đội bóng Kenya có chiều cao trung bình khoảng 1m80, với một số gương mặt đáng chú ý như Emmaculate Nekesa Misoki (1m84) và trung vệ Belinda Barasa (1m88).

Điểm đáng chú ý là tuyển Việt Nam từng thắng Kenya trong trận giao hữu cách đây không lâu tại Đông Anh. Vì thế, trong bối cảnh bảng đấu rất khó khăn, tuyển Việt Nam có quyền đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Kenya vào ngày 27/8.

So với Ba Lan hay Đức, Việt Nam hoàn toàn lép vế. Dù vậy, các cô gái Việt Nam được dự báo sẽ chơi nỗ lực, thi đấu quả cảm đặc biệt để hạn chế thua đậm những đại diện mạnh. Và trận đấu quyết định là cuộc đối đầu với Kenya, mốc để Việt Nam phấn đấu giành chiến thắng, tạo dấu ấn lịch sử đầu tiên tại giải đấu.

Lịch thi đấu giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025 ngày 23/8