Bóng chuyền Việt Nam gây sốt ở Thái Lan: Fan khen Bích Thủy, muốn Thanh Thúy ở lại làm dâu

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đặt chân đến Thái Lan chuẩn bị tham dự giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025, giải đấu diễn ra từ ngày 22/8 đến 7/9 tại nhiều địa điểm, trong đó tuyển Việt Nam thi đấu bảng G ở Phuket cùng các đối thủ Ba Lan, Đức và Kenya.

Tuyển Việt Nam được đón tiếp nồng hậu khi tới Thái Lan

Hành trình sang Thái của đội tuyển gặp nhiều khó khăn khi phải trải qua gần 12 tiếng di chuyển do sự cố delay chuyến bay nối từ Bangkok sang Phuket. Dù mệt mỏi, nhưng các cô gái Việt Nam vẫn giữ được tinh thần thoải mái và lạc quan trước thử thách lớn. Khi đến khách sạn, đội được đón tiếp nồng hậu. Đặc biệt, người hâm mộ Thái Lan dành nhiều lời khen ngợi cho vẻ đẹp và tài năng của phụ công Trần Thị Bích Thủy.

Trên mạng xã hội Thái Lan, Bích Thủy được mô tả là cô gái "nổi bật", "chơi giỏi", với nét đẹp nhẹ nhàng nhưng rất ấn tượng. Các fan đánh giá Bích Thủy có khả năng xử lý bóng linh hoạt, đặc biệt là những đập bóng nhanh, chính xác. Nhiều bình luận khen ngợi sự chuyên nghiệp, thái độ nghiêm túc và nét quyến rũ của các cô gái Việt Nam, đồng thời có những lời đùa vui kiểu “gạ” Thanh Thúy và Kiều Trinh về Thái Lan làm dâu vì vẻ đẹp và tài năng của họ.

Ngoài ra, chủ công Vi Thị Như Quỳnh cũng nhận được lời khen đặc biệt từ fan Thái về vẻ giống nhau với người Thái Lan trong ngoại hình và phong cách, cùng những cú đập bóng sấm sét đầy uy lực. Điều này khiến cô trở thành cái tên được kỳ vọng của tuyển Việt Nam tại giải.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã cử đội với 13 vận động viên, không có sự góp mặt của đối chuyền Bích Tuyền do cô xin rút lui vì lý do cá nhân, song vẫn gửi lời động viên tinh thần đến đội.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam bắt đầu từ ngày 23/8 với trận ra quân gặp Ba Lan, tiếp đó gặp Đức và Kenya. Mục tiêu của tuyển là học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, để từng bước hội nhập, cạnh tranh với những đấu trường thể thao lớn nhất thế giới.

Bích Thủy là nhân vật được fan Thái ca ngợi cả về vẻ đẹp lẫn tài năng

Bích Thủy nằm trong số các cô gái được đề cử cho danh hiệu miss VTV Cup 2025

Đội trưởng Thanh Thúy được fan Thái gạ ở lại làm dâu...

...đối chuyền Kiều Trinh cũng nhận lời đề nghị tương tự

Như Quỳnh được khen vì giống với người Thái Lan hơn cả

Ban huấn luyện và cầu thủ đọc những quy định tại khách sạn

Lê Thanh Thúy là cầu thủ kinh nghiệm của tuyển Việt Nam

Thanh Thúy được các fan Thái Lan chúc lấy lại phong độ như xưa