Quốc Khánh 02/09/2025

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ra ngõ gặp "Người khổng lồ" ở giải vô địch thế giới

Sự kiện: Bóng chuyền Việt Nam Tuyệt đỉnh bóng chuyền thế giới

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Tuyển nữ Việt Nam sẽ mở màn giải vô địch bóng chuyền thế giới 2025 bằng trận đấu đầy thử thách trước “Người khổng lồ” Ba Lan, đội hạng 3 thế giới với chiều cao vượt trội và dàn sao hàng đầu châu Âu.

🗼 Bóng chuyền nữ Việt Nam đụng độ đội tuyển toàn "Người khổng lồ"

Ở trận ra quân giải vô địch bóng chuyền thế giới 2025 vào 20h30, 23/8, tuyển nữ Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu đặc biệt với đội bóng Ba Lan, một trong những “Người khổng lồ” của làng bóng chuyền nữ thế giới.

Đội bóng Ba Lan có 2 cầu thủ cực cao gồm&nbsp;Magdalena Stysiak (2m03), Agnieszka Korneluk (2m)

Đội bóng Ba Lan có 2 cầu thủ cực cao gồm Magdalena Stysiak (2m03), Agnieszka Korneluk (2m)

Ba Lan hiện đứng hạng 3 thế giới với chiều cao trung bình lên tới 185,6 cm, vượt trội hoàn toàn so với tuyển nữ Việt Nam, đội xếp hạng 22 và có chiều cao trung bình khoảng 177,4 cm. 

Sự chênh lệch về thể hình là một trong những điểm nổi bật dễ nhận thấy, khi Ba Lan sở hữu dàn ngôi sao với chiều cao từ 1m90 trở lên như Magdalena Stysiak (2m03), Agnieszka Korneluk (2m), Weronika Centka-Tietianiec (1m93), và Martyna Czyrnianska (1m93).

Những gương mặt này đều là những cầu thủ đẳng cấp thế giới, với kỹ năng tấn công mạnh mẽ, phòng ngự chắc chắn và kinh nghiệm thi đấu dày dạn tại các giải quốc tế. Ba Lan từng đứng hạng 4 tại VNL 2025, cho thấy sức mạnh và sự ổn định đáng nể.

🌍 Bóng chuyền Việt Nam so tài với đối thủ lớn nhất trong vài năm trở lại đây 

Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam dù thấp hơn về chiều cao và nằm ở top 22 thế giới, nhưng vẫn có những ngôi sao nổi bật, sẵn sàng gây khó dễ cho đội bạn.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi với tinh thần quả cảm ở trận đấu diễn ra vào 23/8

Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi với tinh thần quả cảm ở trận đấu diễn ra vào 23/8

Đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy (1m90) là mũi tấn công chủ lực với sức mạnh và kỹ thuật vượt trội. Bên cạnh đó là Trần Thị Bích Thủy (1m83), chuyên gia chắn bóng hiệu quả, Lê Thanh Thúy (1m80), cầu thủ giàu kinh nghiệm và Nguyễn Thị Phương (1m80), tay đập linh hoạt và nhạy bén.

Cuộc đối đầu với Ba Lan sẽ là bài kiểm tra khó khăn nhất của tuyển Việt Nam trong nhiều năm qua, cũng là cơ hội quý giá để các cô gái Việt Nam có thể học hỏi, khẳng định bản lĩnh và nâng cao trình độ qua việc chạm trán các “ông lớn” châu Âu.

Dù nhiều người dự đoán Việt Nam có thể sẽ chịu thất bại, nhưng nếu các cầu thủ giữ được tinh thần thi đấu thoải mái và tập trung, họ hoàn toàn có thể tạo ra một trận đấu hấp dẫn và khẳng định được sức mạnh nội tại của mình trong làng bóng chuyền nữ thế giới.

⚖️ Tương quan lực lượng giữa hai đội bóng 

TT Ba Lan Vị trí Chiều cao (cm) Tuổi Việt Nam Vị trí Chiều cao (cm) Tuổi
1 Magdalena Stysiak Đối chuyền 203 24 Trần Thị Thanh Thúy Chủ công biên 190 27
2 Agnieszka Korneluk Chủ công giữa 200 30 Trần Thị Bích Thủy Chủ công giữa 183 24
3 Weronika Centka-Tietianiec Chủ công giữa 193 24 Lê Thanh Thúy Chủ công giữa 180 30
4 Martyna Czyrnianska Chủ công biên 193 21 Nguyễn Thị Phương Chủ công biên 180 25
5 Aleksandra Gryka Chủ công giữa 190 25 Trịnh Thị Kiều Trinh Hoàng Đối chuyền 177 24
6 Martyna Lukasik Chủ công biên 190 25 Đoàn Lâm Oanh Chuyền hai 178 27
7 Julita Piasecka Chủ công biên 189 22 Nguyễn Thị Uyên Chủ công biên 180 26
8 Malwina Smarzek Đối chuyền 191 29 Võ Thị Kim Thoa Chuyền hai 173 27
9 Alicja Grabka Chuyền hai 180 27 Lê Thanh Thúy Chủ công giữa 180 30
10 Paulina Damaske Chủ công biên 180 24 Nguyễn Thị Ninh Anh Chủ công biên 170 25
11 Katarzyna Wenerska Chuyền hai 177 32 Lưu Thị Ly Libero 170 26
12 Magdalena Jurczyk Chủ công giữa 183 29 Phạm Thị Hiền Chủ công giữa 172 25
13 Justyna Lysiak Libero 173 26 Đặng Khánh Đăng Libero 158 24
14 Aleksandra Szczyglowska Libero 172 27 - - - -
Theo Nguyễn Hưng

Nguồn: [Link nguồn]

21/08/2025 08:57 AM (GMT+7)
