Liverpool thua 4 trận liền: Nội bộ lục đục, HLV Slot nguy cơ bị sa thải

Liverpool phải hứng chịu chuỗi 4 trận thua liên tiếp khiến chiếc ghế của HLV Arne Slot đang lung lay dữ dội.

   

Slot rơi vào tình thế nguy hiểm

Tờ Fichajes tiết lộ, ban lãnh đạo Liverpool đã cảnh báo HLV Slot rằng kết quả và màn trình diễn của “Lữ đoàn đỏ” phải được cải thiện ngay lập tức, trong bối cảnh nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng tại Anfield đang tỏ ra lo ngại về phong độ của dàn cầu thủ đắt giá mà chiến lược gia người Hà Lan đang dẫn dắt. Nếu không sớm xoay chuyển tình thế, nhà cầm quân 47 tuổi có thể sẽ mất ghế.

Liverpool thua 4 trận liền: Nội bộ lục đục, HLV Slot nguy cơ bị sa thải - 1

Áp lực đang đè nặng lên vai HLV Slot

Liverpool đã chi hơn 446 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua để mang về những ngôi sao như Alexander Isak và Florian Wirtz, nhưng đến lúc này, HLV Slot vẫn chưa thể gắn kết những tân binh thành một khối thống nhất như kỳ vọng.

Sau thất bại 1-2 trước MU cuối tuần qua, HLV Slot thừa nhận: “Chúng tôi đã tạo ra 8 hoặc 9 cơ hội rõ ràng, nhưng lại để thủng lưới một bàn mang tính quyết định”.

Phát biểu của chiến lược gia người Hà Lan phơi bày hai vấn đề nghiêm trọng mà Liverpool đang gặp phải là sự mong manh trong các tình huống cố định và hiệu suất ghi bàn sa sút. HLV Slot mô tả đó là “một câu chuyện của những sai số rất nhỏ”.

Lần đầu tiên trong suốt một thập kỷ, Liverpool phải hứng chịu chuỗi 4 trận thua liên tiếp. Chính HLV Slot cũng thừa nhận rằng ông phải hành động khẩn cấp nếu muốn giữ vững vị thế và niềm tin tại Anfield.

Chiến thuật của Slot bị đặt "dưới kính hiển vi"

Những quyết định chiến thuật của HLV Slot đang bị đặt dấu hỏi lớn khi loại Andy Robertson khỏi đội hình xuất phát, liên tục thay đổi hệ thống giữa chừng và thực hiện những điều chỉnh không mang lại hiệu quả như mong đợi.

Làn sóng chỉ trích thậm chí được cho là đã lan đến nội bộ phòng thay đồ Liverpool, khi một số trụ cột tỏ ra hoài nghi về hướng đi hiện tại. Năng lực của HLV Slot đang bị nghi ngờ, bởi ông phải quản lý một tập thể đắt giá được xây dựng để chiến thắng ngay lập tức, chứ không phải để bắt đầu lại từ đầu.

Thất bại 1-2 trước MU ngay tại Anfield đã trở thành giọt nước tràn ly cho làn sóng bất mãn. Người hâm mộ Liverpool không chỉ thất vọng vì chuỗi 4 trận thua liên tiếp, mà còn nghi ngờ tinh thần chiến đấu của đội nhà.

Ban lãnh đạo Liverpool yêu cầu HLV Slot nhanh chóng ổn định phong độ trước khi dự án của ông bị đặt dấu hỏi. Những bản hợp đồng đắt giá của mùa hè vừa qua cần phải bắt đầu chứng tỏ giá trị.

Thách thức dành cho HLV Slot là vô cùng lớn. Nếu không thể giúp Liverpool hồi sinh trong vài tuần tới, những dấu ấn ban đầu của ông có thể bị xóa nhòa, buộc những người đứng đầu Anfield phải cân nhắc mở ra chu kỳ mới.

Tóm lại, HLV Slot đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp tại Liverpool. Từ nhà vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước, giờ đây tương lai của chiến lược gia người Hà Lan tại Anfield sẽ phụ thuộc vào việc ông có nhanh chóng đưa Liverpool trở lại đúng hướng hay không.

