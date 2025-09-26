Sabalenka cầm 5 triệu đô đi du hí: Từ cô nàng "nam tính" tới kiều nữ gợi cảm

Sau chức vô địch US Open 2025, Aryna Sabalenka không chỉ ẵm trọn 5 triệu USD tiền thưởng mà còn khiến cả thế giới bất ngờ khi… bỏ qua các giải lớn ở Nhật Bản và Trung Quốc để cùng bạn trai đi nghỉ dưỡng xa hoa. Quyết định này cho thấy Sabalenka khẳng định sự tự tin tuyệt đối vào vị thế số 1 thế giới, những hình ảnh mới nhất cũng chứng minh, tay vợt Belarus giờ gợi cảm và thoát khỏi hình ảnh “cô nàng nam tính” trước đây.

Sabalenka hiện tại khác hẳn so với hình ảnh trước đây

Khi ATP/WTA châu Á đang sôi động với Japan Open và China Open, Sabalenka lại chọn một hướng đi đầy bất ngờ, tay trong tay cùng bạn trai Georgios Frangulis đi nghỉ ở Hy Lạp. Những hình ảnh bikini nóng bỏng, những cái ôm tình tứ bên bờ biển nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội, khiến người hâm mộ bàn tán không ngớt.

“Tôi không nhớ nhung sân đấu, tôi đang tận hưởng cuộc sống của mình”, Sabalenka chia sẻ kèm loạt ảnh hạnh phúc bên bạn trai, doanh nhân thành đạt.

🌹 Từ “chiến binh thép” tới nữ thần quyến rũ

Thời điểm mới bước ra ánh sáng, Sabalenka thường bị gắn với hình ảnh “nam tính”, cơ bắp, lối chơi mạnh mẽ và những màn gào thét trên sân đấu. Nhưng hành trình vượt qua nỗi ám ảnh “service yips” (mất kiểm soát khi giao bóng) suýt khiến cô bỏ nghề năm 2022, cộng với những khoảnh khắc hài hước trên TikTok, đã dần cho thấy một con người vui vẻ, tự tin và đáng yêu.

Sabalenka giờ đây không ngại khoe nụ cười rạng rỡ, thực hiện các điệu nhảy vui nhộn, hay tự “dìm hàng” chính mình bằng những bức ảnh hài hước. Chính sự gần gũi đó giúp cô xây dựng một cộng đồng fan đông đảo, đặc biệt là các bạn trẻ. Và giờ, khi khoác lên mình hình ảnh gợi cảm, Sabalenka đang trở thành một biểu tượng mới của sự nữ tính, quyến rũ nhưng vẫn mạnh mẽ.

⭐ Một nhà vô địch “rất thật”

Từ những lần đập vợt vì thua đau, phát ngôn sai lầm sau Roland Garros, cho đến việc công khai chuyện tình cảm, Sabalenka luôn cho thấy một điều, cô không giấu giếm sự thật về bản thân. Sự “thật” ấy biến cô từ một VĐV “gai góc” thành ngôi sao quần vợt được yêu mến khắp thế giới.

Sabalenka đang tìm sự cân bằng giữa thi đấu và nghỉ ngơi. Điều quan trọng hơn, cô đã tìm thấy niềm vui, sự cân bằng và một hình ảnh mới, từ chiến binh thép lạnh lùng thành kiều nữ quyến rũ khiến người hâm mộ không thể rời mắt.