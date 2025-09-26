Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

kamilla-vs-coco
China Open
Kamilla Rakhimova 0
Coco Gauff 1
alexandra-vs-jia-jing
Jingshan Tennis Open
Alexandra Eala 1
Jia-Jing Lu 0
andrey-vs-flavio
China Open
Andrey Rublev 0
Flavio Cobolli 1
learner-vs-francisco
China Open
Learner Tien -
Francisco Cerundolo -
elena-vs-catherine
China Open
Elena Rybakina -
Catherine McNally -
alex-vs-yunchaokete
China Open
Alex De Minaur -
Yunchaokete Bu -
adrian-vs-alexander
China Open
Adrian Mannarino -
Alexander Bublik -
daniil-vs-cameron
China Open
Daniil Medvedev -
Cameron Norrie -
nuno-vs-taylor
Rakuten Japan Open
Nuno Borges -
Taylor Fritz -
casper-vs-matteo
Rakuten Japan Open
Casper Ruud -
Matteo Berrettini -
belinda-vs-katie
China Open
Belinda Bencic -
Katie Volynets -
lorenzo-vs-alexander
China Open
Lorenzo Sonego -
Alexander Zverev -

Sabalenka cầm 5 triệu đô đi du hí: Từ cô nàng "nam tính" tới kiều nữ gợi cảm

Sự kiện: Aryna Sabalenka Người đẹp thể thao

(Tin thể thao, tin tennis) Sabalenka gây chú ý khi gác lại các giải lớn để tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn, lột xác từ “chiến binh thép” thành kiều nữ gợi cảm, quyến rũ.

  

Sau chức vô địch US Open 2025, Aryna Sabalenka không chỉ ẵm trọn 5 triệu USD tiền thưởng mà còn khiến cả thế giới bất ngờ khi… bỏ qua các giải lớn ở Nhật Bản và Trung Quốc để cùng bạn trai đi nghỉ dưỡng xa hoa. Quyết định này cho thấy Sabalenka khẳng định sự tự tin tuyệt đối vào vị thế số 1 thế giới, những hình ảnh mới nhất cũng chứng minh, tay vợt Belarus giờ gợi cảm và thoát khỏi hình ảnh “cô nàng nam tính” trước đây.

Sabalenka hiện tại khác hẳn so với hình ảnh trước đây

Sabalenka hiện tại khác hẳn so với hình ảnh trước đây

Khi ATP/WTA châu Á đang sôi động với Japan Open và China Open, Sabalenka lại chọn một hướng đi đầy bất ngờ, tay trong tay cùng bạn trai Georgios Frangulis đi nghỉ ở Hy Lạp. Những hình ảnh bikini nóng bỏng, những cái ôm tình tứ bên bờ biển nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội, khiến người hâm mộ bàn tán không ngớt.

“Tôi không nhớ nhung sân đấu, tôi đang tận hưởng cuộc sống của mình”, Sabalenka chia sẻ kèm loạt ảnh hạnh phúc bên bạn trai, doanh nhân thành đạt.

🌹 Từ “chiến binh thép” tới nữ thần quyến rũ

Thời điểm mới bước ra ánh sáng, Sabalenka thường bị gắn với hình ảnh “nam tính”, cơ bắp, lối chơi mạnh mẽ và những màn gào thét trên sân đấu. Nhưng hành trình vượt qua nỗi ám ảnh “service yips” (mất kiểm soát khi giao bóng) suýt khiến cô bỏ nghề năm 2022, cộng với những khoảnh khắc hài hước trên TikTok, đã dần cho thấy một con người vui vẻ, tự tin và đáng yêu.

Sabalenka giờ đây không ngại khoe nụ cười rạng rỡ, thực hiện các điệu nhảy vui nhộn, hay tự “dìm hàng” chính mình bằng những bức ảnh hài hước. Chính sự gần gũi đó giúp cô xây dựng một cộng đồng fan đông đảo, đặc biệt là các bạn trẻ. Và giờ, khi khoác lên mình hình ảnh gợi cảm, Sabalenka đang trở thành một biểu tượng mới của sự nữ tính, quyến rũ nhưng vẫn mạnh mẽ.

⭐ Một nhà vô địch “rất thật”

Từ những lần đập vợt vì thua đau, phát ngôn sai lầm sau Roland Garros, cho đến việc công khai chuyện tình cảm, Sabalenka luôn cho thấy một điều, cô không giấu giếm sự thật về bản thân. Sự “thật” ấy biến cô từ một VĐV “gai góc” thành ngôi sao quần vợt được yêu mến khắp thế giới.

Sabalenka đang tìm sự cân bằng giữa thi đấu và nghỉ ngơi. Điều quan trọng hơn, cô đã tìm thấy niềm vui, sự cân bằng và một hình ảnh mới, từ chiến binh thép lạnh lùng thành kiều nữ quyến rũ khiến người hâm mộ không thể rời mắt.

8

Ateltico Madrid - Real Madrid 27.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Ateltico Madrid
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 21:15 ngày 27/09
Thể lệ
Sabalenka khoe vòng 1 nóng bỏng bên bạn trai, cầm 5 triệu đô đi du hí
Sabalenka khoe vòng 1 nóng bỏng bên bạn trai, cầm 5 triệu đô đi du hí

(Tin thể thao, tin tennis) Aryna Sabalenka tạm gác vợt sau chức vô địch US Open trị giá 5 triệu USD, chọn Hy Lạp làm điểm nghỉ dưỡng lãng mạn cùng...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/09/2025 09:14 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Aryna Sabalenka Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN