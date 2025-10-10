Tennis đỉnh cao châu Á: Medvedev kịch chiến De Minaur, khó lường Aliassime đấu Rinderknech

⚔️ Daniil Medvedev - Alex De Minaur: Khoảng 17h30, 10/10 (tứ kết đơn nam Thượng Hải Masters)

Cuộc đối đầu giữa Daniil Medvedev (Nga, hạng 18 ATP) và Alex De Minaur (Úc, hạng 7 ATP) tại tứ kết giải ATP Thượng Hải Masters dự kiến có chất lượng chuyên môn cao với nhịp độ và chiến thuật đa dạng.

Medvedev cần thể hiện bản lĩnh của cựu số 1 thế giới nếu muốn thắng Minaur

Medvedev đang thể hiện sức bền, sự bền bỉ đáng nể khi vừa trải qua một trận đấu căng thẳng gần 3 giờ trước Learner Tien với những thời điểm anh phải chịu những cơn chuột rút và vấn đề sức khỏe nhưng cuối cùng vẫn giành chiến thắng quyết đoán.

Kinh nghiệm của Medvedev trong các trận đấu marathon là điểm cộng lớn, đặc biệt là khi thi đấu các giải ATP Masters 1000 trên sân cứng. Phong độ hiện tại của anh cho thấy sự ổn định trong giao bóng và khả năng tận dụng các cơ hội bẻ giao của đối thủ.

Trong khi đó, Alex De Minaur đang trong giai đoạn vô cùng ổn định khi mới đạt cột mốc 50 trận thắng trong mùa 2025, đứng cùng nhóm với những tay vợt hàng đầu như Carlos Alcaraz và Taylor Fritz. De Minaur sở hữu phong cách chơi phòng ngự linh hoạt, khả năng di chuyển nhanh nhẹn và phản ứng tốt trước những pha bóng ở tốc độ cao. Thể lực và sự nhất quán giúp De Minaur trở thành một đối thủ luôn khó chịu.

⏳ Dự đoán kết quả. Dự kiến trận đấu sẽ kéo dài, cả hai tay vợt sẽ không ngại việc chơi với cường độ cao, đặc biệt trong các loạt đánh dài và áp lực. Medvedev có thể thắng De Minaur 2-1 để giành vé bán kết.

⚔️ Arthur Rinderknech - Felix Auger Aliassime: Khoảng 14h, 10/10 (tứ kết đơn nam Thượng Hải Masters)

Trận tứ kết giữa Arthur Rinderknech (Pháp, hạng 54 ATP) và Felix Auger Aliassime (Canada, hạng 13 ATP) dự báo sẽ là cuộc đấu thú vị giữa tay vợt đang lên và một trong những ngôi sao của làng quần vợt thế giới.

Tay vợt Canada dĩ nhiên được đánh giá cao hơn nhưng bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra

Rinderknech thể hiện phong độ ấn tượng tại giải khi liên tục đánh bại các đối thủ đáng gờm như Jiri Lehecka, Alexander Zverev hay Alex Michelsen trong các vòng trước đó. Anh đang có chuỗi 7 chiến thắng trong 10 trận gần nhất, đặc biệt khả năng chơi tốt trong các trận kéo dài 3 set cho thấy thể lực và sự kiên trì tốt. Rinderknech cũng vừa cải thiện thành tích 5 thắng 5 thua trong loạt set 1 ở 10 trận gần nhất.

Auger Aliassime hiện ở đẳng cấp cao hơn với vị trí hạng 13 thế giới và đang giữ phong độ ổn định với 8 chiến thắng trong 10 trận gần đây. Anh giao bóng mạnh, chơi tấn công đa dạng và duy trì nhịp độ trận đấu tốt trong giai đoạn đầu trận. Phong cách chơi của Auger Aliassime thiên về tấn công với những cú đánh sâu và đặc biệt thường giành ưu thế trong set đầu.

Hai tay vợt từng gặp nhau 2 lần, cả 2 trận đều diễn ra vào 2025 và Auger Aliassime toàn thắng với tỷ số 2-0, từng thắng ở Cincinnati và Mallorca trên sân cứng và sân đất nện.

⏳ Dự đoán kết quả. Trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra với tốc độ cao, đặc biệt trong các game giao bóng của Auger Aliassime. Chiến thắng 2-1 dự kiến thuộc về ngôi sao Canada.