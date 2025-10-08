Tennis đỉnh cao châu Á: Duyên nợ Medvedev - Tien, hấp dẫn Musetti đấu Aliassime

🎾 Daniil Medvedev - Learner Tien: Khoảng 19h, 8/10 (vòng 4 đơn nam Thượng Hải Masters)

Ở bán kết China Open diễn ra cuối tháng 9 vừa rồi, tay vợt trẻ người Mỹ gốc Việt Learner Tien đã gây chấn động khi tiếp tục đánh bại Daniil Medvedev với tỷ số 2-1 (5-7, 7-5, 4-0, Medvedev bỏ cuộc do chuột rút). Đây là lần thứ hai trong năm 2025 Learner Tien hủy hoại tham vọng của Medvedev tại các giải lớn, lần đầu là ở Australian Open hồi tháng 1, một trận đấu kịch tính kéo dài gần 5 tiếng.

Medvedev (bên trái) rất muốn thắng Tien (bên phải)

Medvedev đang thể hiện quyết tâm phục thù khi liên tiếp thăng tiến phong độ, đã đánh bại các tay vợt hàng đầu như Cameron Norrie và Alexander Zverev. Tuy nhiên, thất bại trước Learner Tien tại China Open cho thấy con đường phục hồi của Medvedev chưa thật trọn vẹn, đồng thời cũng cho thấy tài năng và bản lĩnh ngày càng trưởng thành của Tien.

Chuyên gia tennis nhận định trước trận vòng 4 Thượng Hải Masters, Learner Tien mạnh về kỹ thuật mà còn có tinh thần thi đấu rất kiên cường, biết cách tận dụng điểm yếu đối thủ trên sân cứng, mặt sân sở trường của Medvedev. Việc Medvedev bị ảnh hưởng nhiều bởi vấn đề sức khỏe trong các trận đối đầu với Tien cũng là yếu tố then chốt khiến anh khó có thể áp đảo hoàn toàn được tay vợt trẻ.

Nếu Medvedev muốn tái khẳng định vị thế, anh phải tìm cách vượt qua thử thách mà Learner Tien đã đặt ra bằng lối chơi chắc chắn và phong độ không ngừng tiến bộ.

🔮 Dự đoán kết quả: Medvedev sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Tien.

🎾 Felix Auger Aliassime - Lorenzo Musetti: Khoảng 17h30, 8/10 (vòng 4 đơn nam Thượng Hải Masters)

Trận đấu vòng 4, Thượng Hải Masters, Felix Auger Aliassime (Canada, hạng 13 ATP) sẽ đối đầu với Lorenzo Musetti (Ý, hạng 9 ATP). Đây là màn so tài đáng chờ đợi giữa hai tay vợt có phong cách thi đấu khác biệt nhưng đều sở hữu kỹ thuật và chiến thuật rất tốt trên mặt sân cứng.

Musetti (bên phải) và Aliassime (bên trái) là cặp đấu cân tài cân sức bậc nhất vòng 4 Thượng Hải Masters

Phong độ hiện tại cho thấy Aliassime liên tiếp thắng hai trận gần nhất ở Thượng Hải đều với tỷ số 2-0, trong khi Musetti cũng thể hiện sự áp đảo với chiến thắng thuyết phục ở vòng trước. Lịch sử đối đầu chỉ ra sự cân bằng khi Musetti đang nhỉnh hơn với 4 chiến thắng so với 3 của Aliassime, trong khi tổng số set giữa họ là bằng nhau (9-9). Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra kịch tính với nhiều tình huống giằng co.

Musetti nổi bật với phong cách chơi biến hóa, vốn phù hợp với điều kiện thời tiết và sân cứng ngoài trời tại Thượng Hải. Anh sở hữu cú trái 1 tay điệu nghệ bậc nhất ATP, có khả năng khai thác điểm yếu ở đối thủ rất hiệu quả. Trong khi đó, Aliassime dựa vào sức mạnh, cú giao bóng uy lực và sự kiên trì để duy trì áp lực liên tục.

Một điểm cần lưu ý là Musetti rất hiệu quả trong việc tận dụng break point với tỷ lệ chuyển hóa khoảng 33.6%, còn Aliassime đôi khi gặp khó khăn khi gặp áp lực, với tỷ lệ lỗi kép khá cao khi thi đấu quan trọng. Điều này có thể khiến Musetti có lợi thế trong các game cầm giao bóng của đối thủ.

🔮 Dự đoán kết quả: Musetti giành chiến thắng 2-1 trước Aliassime.