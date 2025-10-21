3 quyết định của Amorim khiến Liverpool thua trận, Arne Slot quá chủ quan

MU thắng nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Amorim

Man United vừa có lần đầu tiên thắng liên tiếp 2 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh sau hơn 517 ngày khi hạ gục Liverpool ngay trên sân Anfield với tỉ số 2-1. Chiến thắng này cũng giúp "Quỷ đỏ" kết thúc 9 năm chỉ biết hòa và thua trên sân của "đại kình địch".

Amorim đã chuẩn bị kỹ hơn so với Arne Slot

Sau 2 tuần chuẩn bị, Amorim đã giúp các học trò trình diễn bộ mặt hoàn toàn khác so với lần đối đầu với Liverpool trước. Những thay đổi của ông thầy người Bồ Đào Nha khiến cho Arne Slot bất ngờ và trở nên lúng túng. Về cơ bản, Amorim vẫn kiên trì với hệ thống 3 hậu vệ nhưng những điều chỉnh nhỏ về mặt con người giúp Man United đứng vững tại Anfield.

3 bất ngờ Amorim dành cho Arne Slot

+ Bất ngờ đầu tiên Amorim dành cho Arne Slot là việc đưa Maguire trở lại đội hình và đưa De Ligt ra làm trung vệ lệch trái. Đây là quyết định cực kỳ đúng đắn bởi trung vệ người Anh hợp đá thòng hơn là De Ligt, cầu thủ thường có xu hướng lao lên ngăn cản đối thủ.

Harry Maguire là món quà bất ngờ Amorim dành tặng cho Arne Slot

Thực tế cũng chứng minh điều đó khi Maguire có tới 8 lần giải nguy cho Man United, cao nhất đội. Trung vệ người Anh chậm hơn De Ligt nhưng như vậy lại hay bởi có thể đọc được tình huống tốt hơn. Không những vậy, Harry Maguire còn sắm vai người hùng của Man United ở cuối trận khi tung cú đánh đầu ấn định tỉ số 2-1.

+ Bất ngờ thứ hai Amorim dành tặng cho Arne Slot mang tên Matheus Cunha. Đa phần đều nghĩ rằng tiền đạo chưa ghi nổi 1 bàn nào từ đầu mùa sẽ tiếp tục phải ngồi dự bị để nhường chỗ cho Mason Mount và Benjamin Sesko sẽ đá cắm. Tuy nhiên, ông thầy người Bồ Đào Nha không nghĩ như vậy.

Sau trận đấu, Amorim lý giải quyết định để Sesko trên ghế dự bị là bởi không có ý định chơi bóng bổng nhiều. Một mình tiền đạo này không thể thắng được cặp đôi trung vệ to cao là Konaté và Van Dijk. Cunha có thân hình nhỏ hơn nhưng cầu thủ này lại có kỹ năng giữ bóng cực tốt.

Với đội hình lùi sâu, tiền đạo cắm cần phải giữ bóng đủ lâu để đồng đội kịp băng lên hỗ trợ. Cunha không có bàn thắng cũng chẳng có kiến tạo trong trận đấu này. Tuy nhiên, người hâm mộ Man United vẫn hài lòng với màn trình diễn của tiền đạo người Brazil bởi cầu thủ này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo tờ The Sun, thực ra Arne Slot cũng đoán Sesko sẽ ngồi dự bị nhưng ông thầy người Hà Lan đoán Mason Mount sẽ đá cắm thay vì Cunha. Có lẽ chính sự sai lệch trong khâu chuẩn bị này khiến Liverpool có phần choáng váng trong giai đoạn đầu.

+ Bất ngờ thứ ba chính là những pha đánh biên ở tầm thấp của Man United. Không khó để nhận ra vị trí hậu vệ biên của Liverpool đang gặp vấn đề với Bradley và đặc biệt là Kerkez. Cựu cầu thủ của Bournemouth chưa hòa nhập được với lối chơi chung của toàn đội và Amorim khai thác triệt để điểm yếu này. Amad Diallo và Bryan Mbeumo liên tục khiến Kerkez rơi vào thế bị động.

Cầu thủ này không thắng được trong những pha đấu tay đôi nên khi đối thủ phối hợp 1-2 lại càng rối. Tất nhiên, Van Dijk và Mac Allister phải ra hỗ trợ và khối phòng ngự của Liverpool trở nên xộc xệch. Đáng nhẽ, MU phải có bàn thắng thứ hai từ sớm nhưng Bruno Fernandes lại sút bóng trúng cột dọc.

Sự tự phụ khiến Arne Slot chủ quan

Năm ngoái, Arne Slot đã phát biểu rằng Man United của Amorim quá dễ đoán với những pha áp sát tầm cao nên Liverpool chỉ việc xẻ nách là có được bàn thắng. Có lẽ bởi vậy nên Slot chuẩn bị không quá kỹ càng cho trận đấu này. Kết quả là năm nay ông thầy người Hà Lan chỉ còn biết than phiền vì việc đối thủ chơi phòng ngự thấp và chơi bóng dài.

Tuy nhiên, Arne Slot nên tự trách bản thân trước bởi đây chẳng phải là lần đầu Liverpool vấp phải lối chơi này. Cả trận họ chỉ tạo ra được đúng 1 quả chọc khe nhưng Isak bỏ lỡ. Cầm bóng nhiều hơn, chuyền bóng nhiều hơn, ngay cả tạt bóng, Liverpool cũng nhiều gấp 4 lần MU (48 và 12) nhưng hiệu quả lại thấp hơn đối thủ.

Đội chủ nhà cũng đen đủi khi 3 lần bóng chạm cột dọc và xà ngang, nhưng cần phải nói rằng chiến thuật và cách chuẩn bị của Arne Slot cho trận đấu này chưa thực sự đủ tốt.