Thật trớ trêu, trong những tháng cuối cùng của triều đại Ten Hag, Maguire lại là một trong số ít cái tên mà nhà cầm quân người Hà Lan có thể tin tưởng. Chấn thương khiến anh lỡ ba trận cuối, và có lẽ nếu anh khỏe mạnh, Ten Hag đã chưa phải chia tay sớm đến vậy.

Khi Ruben Amorim đặt chân đến Old Trafford, ông phải đợi để được chứng kiến Maguire thi đấu, nhưng chỉ cần vài trận, HLV người Bồ Đào Nha đã nhận ra: đây là người ông có thể dựa vào. “Không ai trong đội thể hiện bản lĩnh rõ ràng như Maguire,” Amorim nói. Chính vì thế, ông đề nghị CLB sớm kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm.

Trong tập thể “đói khát thủ lĩnh”, Maguire nổi lên như trụ cột tinh thần. Và anh đáp lại niềm tin ấy theo cách đẹp nhất – cú đánh đầu hạ Liverpool ngay tại Anfield. Amorim từng làm điều tương tự với Sebastian Coates ở Sporting Lisbon, biến anh thành “lá chắn” của cả hệ thống. Giờ đây, Maguire đang đảm nhận vai trò ấy tại MU. Không còn ai trong phòng thay đồ dám đảo mắt khi anh lên tiếng, như Cristiano Ronaldo đã từng.

Từ các trận đại chiến với Chelsea và Liverpool, người ta thấy Maguire của những ngày đỉnh cao đang trở lại: mạnh mẽ, tập trung, chỉ huy vững vàng. Bộ ba trung vệ Maguire – De Ligt – Martinez (hoặc Shaw khi cần) đang là lựa chọn ưa thích của Amorim, biểu tượng cho một MU kỷ luật và lì lợm hơn.

Không một hàng thủ nào đủ vững khi tuyến giữa để lộ quá nhiều khoảng trống – điều từng khiến MU của Ten Hag lao đao. Amorim hiểu điều đó, ông siết lại cấu trúc phòng ngự, trao niềm tin cho Maguire như điểm tựa. Và khi niềm tin được đặt đúng chỗ, “người từng bị ruồng bỏ” đang trở thành trụ cột của cuộc tái thiết tại Old Trafford.