Kiều nữ bóng đá chuyển sang đấu vật WWE, gây xôn xao chuyện bán "ảnh nóng"

⚽👉🤼 Từ sân cỏ đến võ đài WWE

Jazmyn Nyx (tên thật Jade Gentile, 27 tuổi) vốn không xa lạ với thể thao. Trước khi bước lên võ đài WWE, cô từng là cầu thủ bóng đá bán chuyên tại châu Âu, khoác áo CLB UMF Afturelding của Iceland. Với tốc độ, kỹ thuật ổn định và ngoại hình ưa nhìn, Nyx từng được kỳ vọng sẽ theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp lâu dài.

Jazmyn Nyx sở hữu vẻ đẹp, sự gợi cảm hút hồn

Tuy nhiên, năm 2022, cô bất ngờ từ bỏ sân cỏ để sang Mỹ thử sức ở một lĩnh vực hoàn toàn khác, đấu vật chuyên nghiệp WWE. Thông qua chương trình phát triển tài năng NIL của WWE, Nyx nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt triển vọng nhất ở NXT.

Ngoài khả năng thi đấu, cô gây chú ý nhờ vóc dáng gợi cảm và phong thái tự tin. WWE từng đẩy mạnh hình ảnh của Nyx khi để cô xuất hiện cùng nhà vô địch nữ NXT Jacy Jayne trong nhiều sự kiện quan trọng. Cô còn góp mặt trong những trận đấu lớn, trở thành một phần quen thuộc của khán giả truyền hình.

Dù vậy, chỉ sau hai năm, Nyx bất ngờ nói lời chia tay WWE. Trong một video đăng tải trên TikTok, nơi có hơn 45.000 người theo dõi, cô tiết lộ rằng lý do chính đến từ vấn đề tài chính. Hợp đồng mới kéo dài ba năm không mang lại sự đảm bảo về tài chính mà cô mong muốn.

“Đó là công việc tuyệt vời, tôi biết ơn vì đã được trải nghiệm, nhưng mức thu nhập không cho tôi sự ổn định trong tương lai. Tôi muốn tìm kiếm những điều lớn hơn”, Nyx chia sẻ.

Ngay sau đó, WWE cũng nhanh chóng “viết kịch bản” để loại Nyx khỏi show, thông qua một vụ tấn công hậu trường do đối thủ dàn dựng, cách quen thuộc mà WWE dùng để chia tay các đô vật không còn trong kế hoạch.

📸🔥 Rẽ hướng làm mẫu ảnh?

Sau khi rời WWE, Jazmyn Nyx tiếp tục khiến truyền thông xôn xao khi úp mở về con đường mới. Trên mạng xã hội, nhiều tin đồn cho rằng cô sẽ gia nhập nền tảng Onl... (chuyên để đăng tải ảnh gợi cảm cá nhân).

Trước những đồn đoán, Nyx đã thẳng thắn lên tiếng phủ nhận: “Không, tôi sẽ không lập tài khoản Onl... Nhưng tôi muốn thử những cơ hội mới, nghiêm túc hơn, ngoài đấu vật”.

Câu nói này khiến nhiều người cho rằng cô đang để ngỏ khả năng theo đuổi nghề người mẫu gợi cảm, vốn đang là hướng đi của không ít ngôi sao thể thao sau khi rời sân đấu. Trên thực tế, ngoại hình quyến rũ, gương mặt cá tính và lượng fan đông đảo trên mạng xã hội là nền tảng lý tưởng để Nyx phát triển sự nghiệp theo hướng này.

Một số chuyên gia truyền thông nhận định rằng việc chuyển sang làm mẫu ảnh, dù không phải Onl... có thể giúp Nyx có thu nhập ổn định hơn nhiều so với quãng thời gian gắn bó với WWE. Cùng lúc, sự tò mò của khán giả về một “cựu kiều nữ WWE” cũng có thể biến cô thành tâm điểm trong lĩnh vực người mẫu thương mại hoặc ảnh gợi cảm.