2 cô gái náo loạn làng thể thao: Từ hot girl “vén váy” đến gymer “thả rông” chạy bộ

💃 Từ nàng Kim “vén váy” chơi pickleball hút triệu view…

Cuối tháng 9 vừa qua, cộng đồng thể thao nước nhà, đặc biệt là ở bộ môn pickleball xôn xao với hình ảnh một hot girl chơi pickleball với phong cách độc đáo. Cụ thể, cô gái này có sở thích vén váy lên khi tập luyện và thi đấu. Hình ảnh đầy cá tính nhưng cũng khá nóng bỏng khi phần nào để lộ vòng ba.

Nàng Kim "vén váy" hút triệu view làng pickleball

Những đoạn clip ghi lại cảnh cô vén váy trong lúc di chuyển tốc độ cao trên sân đã nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.

Sau đó, hot girl “vén váy” hay còn được biết đến với biệt danh "emkimsayhi" trở thành gương mặt nhận được rất nhiều sự chú ý ở mỗi giải đấu mà cô tham gia. Thậm chí cô còn được mời để quảng bá hình ảnh cho một giải pickleball mang tầm quốc tế tại Việt Nam.

Nàng Kim cùng Hương Ly lên ngôi vô địch

Mới nhất, "emkimsayhi" chứng minh thực lực khi cùng một hot girl khác là Hương Ly giành chức vô địch đôi nữ ở một giải đấu phong trào diễn ra tại Hà Nội. Ở trận chung kết, hai người đẹp gây ấn tượng mạnh cứu thành công 2 championship point để ngược dòng thắng 16-14 sau khi đã bị dẫn 12-14.

🔥 …đến gymer nóng bỏng “thả rông” chạy bộ

Khi mà câu chuyện của nàng Kim “vén váy” chơi pickleball còn chưa hết ‘sốt”, chỉ cách đây ít ngày, cộng đồng gym và chạy bộ nước nhà lại xôn xao với hình ảnh một cô gái tại TP.HCM đi chạy bộ cũng với phong cách “đốt mắt”.

Cô gái "thả rông" đi chạy bộ

Theo đó, cô gái không chỉ gây chú ý với thân hình nóng bỏng, vòng ba quyền rũ mà còn gây tranh cãi với việc chỉ mặc một chiếc áo bra cực nhỏ, không mặc áo ngực và mặc một chiếc quần ngắn, bó sát, phần nào để lộ những điểm nhạy cảm. Ngoài ra, đôi giày của cô mang cũng không phải là giày chuyên dụng cho chạy bộ.

Điều này đã dẫn đến rất nhiều tranh cãi về việc cô gái này có thực sự yêu thích thể thao hay chỉ cố tình chụp ảnh để “câu like”, khoe thân…

Gymer sở hữu vòng ba 105 cm

Theo đó, cô gái “thả rông” này hiện đang là một HLV phòng gym tại TP.HCM. Cô đã tập thể thao từ năm 2017, từng chơi rất nhiều môn thể thao như bóng chuyền, bắn súng, đạp xe, gym, chạy bộ….Nhờ vậy, cô có vòng ba lên đến 105 cm. Cô cũng tham dự một số giải chạy phong trào.

Với những người đã biết về cô gái này sẽ không lạ với hình ảnh mới đây của cô. Bởi lẽ, nữ HLV theo đuổi phong cách nóng bỏng và thường xuyên “đốt mắt” bạn bè với trang phục sexy ở phòng tập hay khi đi chạy bộ.

👥 Cái nhìn khách quan từng cộng đồng

Trước hình ảnh của nàng Kim “vén váy” hay gymer chạy bộ, cộng đồng thể thao nước nhà đã có nhiều tranh luận theo hướng đa chiều. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng ở làng thể thao trong nước hiện nay, không thiếu những hot girl hay ngay đến các VĐV nữ có tiếng cũng theo đuổi phong cách trang phục thoải mái và có phần nóng bỏng.

Có chuyên gia cũng từng khẳng định trang phục thoải mái, phù hợp giúp người chơi thể thao tự tin, hoạt động thuận tiện hơn, góp phần nâng thành tích và tránh chấn thương. Tuy nhiên, trang phục cũng cần có sự phù hợp với từng giải đấu, từng hoạt động riêng và tránh hớ hênh quá mức.