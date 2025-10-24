Son Heung Min đua bán áo đấu khốc liệt với Messi, giải nhà nghề Mỹ lập kỷ lục

Lionel Messi tiếp tục là gương mặt giúp bán áo đấu chạy nhất MLS, khi anh có năm thứ 3 liên tiếp dẫn đầu danh sách các cầu thủ tạo ra doanh số áo đấu cao nhất giải. Trong khi đó, Son Heung Min đã gây ấn tượng mạnh khi xếp thứ 2 tổng thể, dù chỉ thi đấu 10 trận tại MLS kể từ khi chuyển đến vào tháng 8.

Messi và Son Heung Min đang giúp MLS phát triển rực rỡ

Có thời điểm, Son Heung Min còn vượt mặt Messi về thống kê bán áo đấu. Anh trở thành vận động viên tạo ra doanh số áo đấu cao nhất trên toàn mạng lưới Fanatics chỉ trong vòng 72 giờ sau thông báo ký hợp đồng với Los Angeles FC.

Hirving Lozano của San Diego FC xếp thứ 3 ở danh sách này, đánh dấu mùa giải ra mắt ấn tượng. Trong khi đó, Inter Miami có thêm 2 cầu thủ lọt vào top 10 ngôi sao tạo ra doanh số áo đấu tốt nhất MLS, với Luis Suarez ở vị trí thứ 4 và De Paul đứng thứ 7.

Chưa hết, MLS còn ghi nhận trung bình 3,7 triệu người xem trực tiếp mỗi tuần trên nhiều nền tảng trong mùa giải 2025. MLS cho biết con số này tăng 29% so với năm 2024. Con số tăng trưởng ấn tượng như vậy nhờ sự xuất hiện của cả Messi và Son Heung Min tại giải. Việc họ tỏa sáng đều đặn càng thu hút sự quan tâm của các CĐV.

Trong các trận đấu trên sân khách của Los Angeles FC hiện nay, số lượng khán giả đến sân xem 2 đội thi đấu tăng lên 16%. Nếu Son Heung Min duy trì phong độ cao trong thời gian dài, các CĐV còn đến sân theo dõi họ thi đấu nhiều hơn.

Son Heung Min còn hợp đồng đến năm 2027 với Los Angeles FC. Trong khi đó, Messi gần đây gia hạn hợp đồng để ở Inter Miami tới năm 2028. MLS nhờ vậy sẽ còn hấp dẫn trong vài năm tới.

Hạng Cầu Thủ Câu Lạc Bộ 1 Lionel Messi Inter Miami CF 2 Son Heung-min LAFC 3 Hirving “Chucky” Lozano San Diego FC 4 Luis Suárez Inter Miami CF 5 Miguel Almirón Atlanta United 6 Jordan Morris Seattle Sounders FC 7 Rodrigo De Paul Inter Miami CF 8 Darlington Nagbe Columbus Crew 9 Wilfried Zaha Charlotte FC 10 Marco Reus LA Galaxy

Top 10 cầu thủ bán áo đấu chạy nhất ở MLS