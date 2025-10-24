Mỹ nhân điền kinh "thả rông vòng 1", đăng clip lên mạng cho cả thế giới xem

Keely Hodgkinson, nữ hoàng điền kinh chạy 800 m của Anh quốc, lại khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải video lên Instagram trong chiếc váy đỏ xuyên thấu, không mặc áo lót, tự nhận mình là “búp bê hoang dã” và nhận nhiều tương tác từ các fan.

Hodgkinson "thả rông vòng 1" ở một sự kiện diễn ra hôm 12/10

💬 Cán cân giữa danh hiệu và hình ảnh

Từ một vận động viên top đầu đường đua, Hodgkinson giờ còn là hiện tượng mạng với hơn 1,2 triệu người theo dõi Instagram. Trên đường chạy, cô thể hiện tham vọng phá kỷ lục thế giới, ngoài đường đời, cô biến mỗi bài đăng thành “show thời trang mini” và thu hút sự chú ý toàn cầu.

Tuy nhiên, giữa đường đua và mạng xã hội là một ranh giới mỏng, việc mặc trang phục táo bạo dù là quyền tự do cá nhân vẫn khiến nhiều người đặt câu hỏi, hình ảnh cá nhân liệu có ảnh hưởng đến thương hiệu vận động viên và tinh thần thể thao?

Hodgkinson giành HCV 800 m ở Olympic 2024

📱 Hậu trường mạng xã hội

Trong đoạn video gây chú ý, Hodgkinson xuất hiện bên bạn bè Skye Verwey và Harley Booth, bước ra từ "cánh gà" bên trong một bộ váy ren đỏ.

Cô đăng video và viết: “Xin lỗi vì chúng tôi đến muộn, mấy cô gái đang giận dỗi một chút”. Fan nhanh chóng vào bình luận: “Keely thật táo bạo và gợi cảm!”. Không chỉ vậy, phong cách mới “búp bê hoang dã” với mái tóc vàng tông nhẹ và màu trang phục nổi bật cũng được báo chí đưa tin là phần thể hiện cá tính mạnh của Hodgkinson ngoài sân đấu tốc độ.

🏃 Gìn giữ hình tượng, cũng khó như đua tranh trên đấu trường thể thao

Dù bị ảnh hưởng bởi chấn thương đùi hồi đầu năm và bỏ lỡ cơ hội phá kỷ lục 800 m trong nhà, Hodgkinson vẫn khẳng định mong muốn “trở lại và thống trị” đường đua.

Nhưng giới chuyên gia truyền thông thể thao chỉ ra rằng: “Vận động viên nữ khi có hình ảnh đời tư nổi bật hoặc gây tranh cãi sẽ dễ bị mất thương hiệu hơn. Với Hodgkinson, ngoài đường chạy là hàng triệu người theo dõi, mỗi bài đăng, mỗi bộ ảnh đều có thể ảnh hưởng tới tâm lý của cô trong làng điền kinh".