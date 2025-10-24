Rộ tin nhà vô địch V-League Nam Định chia tay HLV Vũ Hồng Việt ngay hôm nay

🏆 Triều đại vàng son sắp khép lại ở Thiên Trường?

Thông tin từ nội bộ CLB Thép Xanh Nam Định cho biết, HLV Vũ Hồng Việt, người từng đưa đội bóng thành Nam lên đỉnh V-League hai mùa liên tiếp (2023/24 và 2024/25) nhiều khả năng sẽ nói lời chia tay đội bóng ngay trong hôm nay (ngày 24/10).

HLV Vũ Hồng Việt được cho là sẽ từ chức ở CLB Nam Định.

Chiến lược gia sinh năm 1979 đã trải qua hành trình đầy ấn tượng cùng Nam Định, mang về cho đội chủ sân Thiên Trường “bộ sưu tập” danh hiệu đáng mơ ước: Vô địch V-League 2023/24 & 2024/25, Siêu Cúp Quốc gia 2024, HLV xuất sắc nhất V-League hai mùa liên tiếp.

Ba năm gắn bó, ông Vũ Hồng Việt không chỉ giúp Nam Định trở lại vị thế “ông lớn” của bóng đá Việt Nam mà còn thổi luồng sinh khí mới cho sân Thiên Trường luôn rực cháy mỗi cuối tuần.

Thế nhưng, ánh hào quang đang dần phai nhạt. Sau thất bại 1-3 trước Gamba Osaka ở lượt 3 vòng bảng AFC Champions League Two, Nam Định rơi vào chuỗi trận đáng quên: chỉ 4 chiến thắng, 1 hòa và 5 thất bại trong 10 trận gần nhất.

Tại V-League 2025/26, đội bóng thành Nam liên tục sảy chân trước SLNA, Ninh Bình, Công an Hà Nội, Becamex TP.HCM và chỉ hòa CA TP.HCM. Kết quả khiến Nam Định tụt xuống thứ 10/14 trên BXH, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm, con số quá khiêm tốn so với đội hình trị giá hơn 10 triệu euro.

Ông Việt dẫn dắt CLB Nam Định giành 2 chức vô địch V-League liên tiếp.

💔 Dấu chấm hết cho mối lương duyên đẹp

Sự sa sút của hàng công là nguyên nhân lớn. Brenner, ngôi sao người Brazil được kỳ vọng thay thế Xuân Son mới ghi 2 bàn và 1 kiến tạo kể từ đầu mùa. Trong khi đó, hàng loạt trụ cột vắng mặt vì chấn thương như Njabulo Blom nghỉ hết mùa, còn Caio Cesar, Kevin Phạm Ba, Hồng Duy, Đức Huy, Tuấn Anh đều chưa thể trở lại. Tiền đạo Văn Toàn cũng chỉ vừa tập nhẹ sau ca phẫu thuật đầu gối.

Nếu thông tin HLV Vũ Hồng Việt rời ghế trở thành sự thật, đây chắc chắn sẽ là cái kết đáng tiếc cho mối lương duyên từng viết nên trang sử huy hoàng của bóng đá thành Nam. Ba năm qua, Nam Định dưới thời HLV Vũ Hồng Việt đã tạo nên bản sắc riêng, trở thành biểu tượng về lối chơi cống hiến và tinh thần chiến đấu rực lửa.

Dù vậy, thành tích không như kỳ vọng ở mùa giải hiện tại có thể là lý do khiến đôi bên đi đến quyết định chia tay. Trưa ngày 24/10, một lãnh đạo CLB Nam Định lên tiếng về thông tin liên quan đến HLV Vũ Hồng Việt rằng: “Toàn đội mới về nước tối ngày 23/10 sau chuyến làm khách ở Nhật Bản, ban lãnh đạo CLB chưa đưa ra quyết định nào tính đến thời điểm này”.