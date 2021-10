9 tháng tỷ phú Trần Bá Dương "cầm lái", HAGL Agrico vẫn lỗ

Do giá mua phân bón vật tư nông nghiệp, bao bì đóng gói, chi phí vận chuyển tăng, HAGL Agrico lỗ thêm 181 tỷ trong quý III, nâng tổng lỗ lũy kế lên 2.610 tỷ đồng.

HAGL Agrico lỗ thêm 181 tỷ đồng

Công ty Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, MCK: HNG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu thuần giảm 37% xuống gần 380 tỷ đồng. Giá vốn cao khiến công ty bị lỗ gộp 14 tỷ đồng, cải thiện hơn mức âm 67 tỷ cùng kỳ năm ngoái.

Hoạt động tài chính là điểm sáng khi doanh thu tăng mạnh 276% từ 6 tỷ lên 21 tỷ đồng nhờ lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái (19 tỷ). Chi phí hoạt động này lại giảm 27% xuống 82 tỷ đồng. Chi phí quản lý cũng giảm 70%, ngược lại chi phí bán hàng tăng 23% lên 76 tỷ đồng. Kết quả, doanh nghiệp được điều hành bởi tỷ phú Trần Bá Dương bị lỗ sau thuế 181 tỷ đồng, tuy nhiên con số này đã cải thiện đáng kể khi cùng kỳ năm trước lỗ đến 352 tỷ.

Tính lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu ghi nhận mức giảm 49% xuống 892 tỷ đồng, chủ yếu do nguồn thu từ bán trái cây giảm phân nửa. Tuy nhiên công ty được bù đắp từ nhờ nguồn thu tài chính lớn với gần 138 tỷ đồng (chủ yếu từ lãi cho vay, lãi chênh lệch tỷ giá và lãi chuyển nhượng tài sản).

Theo đó, HAGL Agrico báo lỗ lũy kế gần 304 tỷ đồng, cải thiện nhẹ so với khoản lỗ 343 tỷ cùng kỳ năm trước. Lỗ lũy kế theo đó đã lên đến 2.610 tỷ, đồng thời khiến vốn chủ sở hữu giảm về 6.644 tỷ đồng.

Theo kế hoạch năm 2021, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.891 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 16 tỷ đồng. Với kết quả trên, đơn vị mới hoàn thành 47% chỉ tiêu doanh thu cả năm và cách rất xa mục tiêu có lãi.

Phía công ty HAGL Agrico cho biết, nguyên nhân giảm lỗ chủ yếu là do quý III/2020 có hợp nhất các khoản lỗ của nhóm 4 công ty (An Đông Mia, Cao su Hoàng Anh Quang Minh, Hoàng Anh Đăk Lăk, Bò Sữa Tây Nguyên), còn năm nay không có hợp nhất do đã chuyển nhượng toàn bộ.

Lãnh đạo doanh nghiệp thông tin việc thua lỗ còn là do ảnh hưởng của đại dịch đã làm cho giá mua phân bón vật tư nông nghiệp tăng 40%, bao bì đóng gói và chi phí vận chuyển bằng đường biển tăng 15% so với đầu năm.

Chi phí nhân công tăng và nguồn lao động địa phương bị hạn chế do quy định giãn cách, chi phí phát sinh cho lao động cũng tăng cao do từ quý II quy định về cách ly và kiểm tra phòng ngừa Covid-19 tại cửa khẩu. Tình trạng thiếu công nhân tại nông trường dẫn đến tỷ lệ hủy tại vườn và xưởng đóng gói lên đến 24%.

Đồng thời trong kỳ công ty còn thực hiện thanh lý một số hàng tồn kho trái cây chế biến (xoài, mít sấy dẻo) đã sản xuất từ năm 2019 với giá trị 26 tỷ đồng. Giá bán chuối giảm 14% so với đầu năm và chi phí khấu hao vườn cao su lớn.

Tuy nhiên hoạt động của HAGL Agrico vẫn khả quan hơn nếu so với với quý liền trước. Sản lượng trái cây thu hoạch trong kỳ vừa qua đạt 29.094 tấn, tăng mạnh 66% so với quý II; trong đó sản lượng chuối là 26.733 tấn và dứa là 352 tấn. Sản lượng mủ cao su là 1.734 tấn, tăng 16% so với quý liền trước.

Thagrico và HAGL là chủ nợ lớn nhất

Tính đến 30/9, tổng tài sản của công ty nông nghiệp này hiện còn hơn 16.829 tỷ đồng, trong đó phải thu ngắn hạn gần 3.721 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Cụ thể, khoản thu ngắn hạn có 2.400 tỷ đồng phải thu Thagrico liên quan đến hoạt động chuyển nhượng công ty con như Cao su Hoàng Anh Quang Minh.

Nợ phải trả của HAGL Agrico giảm đáng kể từ 15.990 tỷ hồi đầu năm xuống còn 10.185 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn giảm 38% so với đầu năm xuống còn 4.503 tỷ đồng, dư nợ vay dài hạn giảm gần 500 tỷ đồng xuống mức 3.688 tỷ đồng. Các chủ nợ lớn nhất là Thagrico (2.641 tỷ) và HAGL (2.090 tỷ).

Quý IV, dự kiến thu hoạch trái cây giảm so với quý III.

Sang quý IV/2021, lãnh đạo HAGL Agrico dự kiến thu hoạch sản lượng trái cây ở mức 27.876 tấn, giảm 4% so với quý III. Trong đó chuối chiếm sản lượng lớn nhất với 24.268 tấn, khai thác mủ cao su dự kiến 3.653 tấn.

Doanh thu thực hiện trong quý IV ước tính có thể đạt 318 tỷ đồng, giảm so với quý liền trước do công ty triển khai bán hàng trực tiếp tại nhà máy đóng gói của từng công ty con và giảm các chi phí bán hàng, giao nhận vận chuyển, xuất nhập khẩu.

Về hoạt động đầu tư, doanh nghiệp tiếp tục tập trung đầu tư mới hệ thống thủy lợi để phục vụ mùa khô năm 2022. Tổng số tiền đã chi đầu tư là 275 tỷ đồng và dự kiến giải ngân trong quý IV là 93,5 tỷ đồng.

