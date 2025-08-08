Gây tranh cãi vì đòi mở quán cà phê ở… nhà tang lễ

Ai sẽ uống cà phê trong nhà tang lễ?

Một bài đăng tìm kiếm đối tác cùng mở quán cà phê trong nhà tang lễ đã gây ra tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội xứ Trung. Theo nội dung bài đăng, quán cà phê sẽ mở cửa 24/24, lấy chủ đề phản ánh ý nghĩa của cuộc sống cũng như sự thấu hiểu sâu sắc về cái chết. Mặt bằng thuê dự kiến nằm trong một nhà tang lễ ở Ôn Châu, Trung Quốc.

Ảnh minh họa

Dưới bài đăng, cư dân mạng chia làm hai luồng ý kiến trái chiều. Một số người ủng hộ và cho rằng, việc xếp hàng chờ đợi vào viếng tại nhà tang lễ sẽ có phần tốn sức. Việc mua cà phê và đồ ăn sẽ giúp họ phục hồi năng lượng.

Những người phản đối thì cho rằng, hầu hết mọi người trong nhà tang lễ đều có tâm trạng không tốt và không muốn uống cà phê. Một số người khác thì bày tỏ sự lo ngại về chất lượng và hương vị đồ uống.

Đầu tháng 8, phóng viên của Red Star News đã liên hệ với chủ nhân bài đăng, song người này từ chối trả lời vì lịch trình bận rộn.

Các phóng viên cũng đã liên hệ với Nhà tang lễ Ôn Châu và được biết, năm ngoái thật sự đã có một quán cà phê trong nhà tang lễ, nhưng hiện tại đã không còn hoạt động nữa.

Quán cà phê “Người lái đò qua sông” ở Thượng Hải (Ảnh: Visual China)

Trước đây, sự hợp tác liên ngành giữa cà phê và dịch vụ tang lễ đã xuất hiện ở Trung Quốc. Theo tờ Morning News, có một quán cà phê mang tên “Người lái đò qua sông” được thiết kế theo chủ đề “sự ra đi”. Quán nằm ở Thượng Hải và thuộc sở hữu của một công ty tang lễ.

Được biết, đây không hẳn là nơi để uống cà phê theo nghĩa thông thường. Nó chủ yếu dành cho các buổi tư vấn và dịch vụ tang lễ. Tất nhiên, nếu có ai đó chỉ muốn uống cà phê cũng vẫn được phục vụ bình thường.