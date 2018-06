Lộ lý do 'siêu thành phố' hoang tàn ở Bình Dương

Thứ Hai, ngày 11/06/2018 16:00 PM (GMT+7)

Việc Thành phố Mới Bình Dương với 1.000 ha được xem là một Singapore thu nhỏ của tỉnh này nhưng 10 năm qua "siêu dự án" vẫn hoang vắng, nhà không đất trống, sau khi Tiền Phong phản ánh phía chủ đầu tư Tổng công ty Becamex IDC đã lên tiếng lý giải.

Đổ cho khách hàng không về ở

Như Tiền Phong phản ánh, tháng 6/2009 UBND tỉnh Bình Dương đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Thành phố Mới Bình Dương tỷ lệ 1/500 theo quyết định số 2273/QĐ-UBND. Đến tháng 7/2009, Tổng công ty Becamex IDC được UBND tỉnh này cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm chủ đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới này. Sau đó, vào tháng 4/2010, lễ khởi công Thành phố Mới Bình Dương được tổ chức.

Thành phố Mới Bình Dương được xem là một Singapore thu nhỏ của tỉnh này nhưng 10 năm qua "siêu dự án" vẫn hoang vắng, nhà không đất trống.

Theo quy hoạch dự án Thành phố Mới Bình Dương có tổng diện tích 1.000 ha, được kỳ vọng đủ khả năng phục vụ cho khoảng 125.000 người định cư lâu dài và hơn 400.000 người thường xuyên đến làm việc. Để thực hiện siêu dự án này, Becamex IDC tính toán tổng nhu cầu vốn đến năm 2020 để hoàn thành các dự án thành phần theo quy hoạch là hơn 200.000 tỷ đồng.

Từ việc quảng cáo của siêu dự án này, thời điểm cách đây gần 10 năm nơi đây đã tạo nên cơn sốt đất chưa từng có trong lịch sử Bình Dương. Mỗi ngày có hàng trăm khách hàng cả nước đổ về Thành phố Mới Bình Dương để mua đất...

"Siêu thành phố" hoang vắng không một bóng người.

Hàng loạt nhà phố, biệt thự, chung cư mọc lên; đất đai được phân lô bán nền tràn lan. Thế nhưng sau gần 10 năm, những khu nhà hoành tráng, những biệt thự hạng sang bị rêu phủ, cỏ dại mọc um tùm như một “siêu thành phố” hoang tàn.

Liên quan phản ánh trên, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Hoàng - Phó Tổng giám đốc Becamex Bình Dương-chủ đầu tư dự án thành phố Mới Bình Dương lý giải, hiện Becamex đang đầu tư xây dựng theo đúng lộ trình. Ông này cho rằng, một số khu vực trong dự án đang trong giai đoạn xây dựng và hoàn thiện.

“Các dãy nhà hoàn thiện trong thành phố Mới Bình Dương đã có chủ, tuy nhiên người mua tạm thời chưa đến ở nên còn hoang vắng”, ông Hoàng lý giải.

Nói về lý do nhà bỏ hoang tại Thành phố Mới này, một người dân địa phương cho biết, chủ đầu tư xây dựng dàn trải nhiều khu nhà ở cao cấp với giá rất cao khoảng từ 4 tỷ đồng trở lên nên không ai mua đó là nguyên nhân chính.

Vị này cũng cho rằng, theo quy hoạch Thành phố Mới Bình Dương có khoảng 500 nghìn dân. “Đây là thành phố công nghiệp- dịch vụ và đô thi nên cần có lộ trình xây dựng. Thực tế đất đai và nhà cửa nơi đây đều có chủ nhưng phần lớn là dân mua rồi để đó chưa ở hoặc đầu tư thôi”, ông Hoàng- Phó Tổng giám đốc Becamex Bình Dương nói.

Nhà không “sổ đỏ” do Luật?

Liên quan đến việc tình trạng hàng trăm khách hàng mua nhà, mua đất tại các dự án trên địa bàn Bình Dương như: Khu đô thị Việt Sing (TX. Thuận An) và khu dự án Mỹ Phước 4 (TX. Bến Cát) do các công ty thành viên thuộc Tổng Công ty Becamex Bình Dương làm chủ đầu tư nhưng sau nhiều năm chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng “sổ đỏ” dù họ đã đóng tiền, phía chủ đầu tư và cơ quan chức năng tỉnh này cho rằng, do Luật Đất đai có sự điều chỉnh, thay đổi và một số khách hàng chưa tuân thủ các điều khoản như đã ký trong hợp đồng.

Treo biển cả năm trời nhưng cũng không có ai đến thuê. Thậm chí, những mảnh đất trống được phân lô bán nền trước đây nay bỏ không, người dân tận dụng mua gia súc như dê, heo, trâu, bò về chăn thả.

Đại diện Sở TN&MT Bình Dương cho rằng một số dự án chậm cấp “sổ đỏ” cho khách hàng là do dự án phải điều chỉnh lại cho phù hợp với Luật đất đai. Trước đó, các dự án khu đô thị được phê duyệt quy hoạch 1/2000. Tuy nhiên, từ năm 2013 trở về sau các dự án phải được quy hoạch 1/500. “Đa số những khách hàng mua đất chưa cấp sổ tại các dự án ở Bình Dương chủ yếu rơi vào thời điểm thay đổi luật”, ông Phạm Danh – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Dương cho biết.

Theo ông Danh, thời gian tới cơ quan chức năng sẽ kiểm tra và xử lý quyết liệt đối với các dự án bất động sản, chủ đầu tư bán nhà nhưng đến hẹn chưa cấp sổ cho khách hàng. “Hiện tại, các dự án đô thị trên địa bàn Bình Dương đang từng bước hoàn chỉnh. Cơ quan chức năng chỉ cấp phép cho các chủ đầu tư có uy tín, người dân không nên lo bị lừa đảo khi đến hẹn chưa được cấp sổ”, ông Danh trấn an.

Một ngôi biệt thự trong số hàng nghìn căn biệt thự ở thành phố này hoang tàn, u ám không bóng người.

Về phía Becamex Bình Dương lý giải: “Sau khi báo Tiền Phong phản ánh, tôi đã yêu cầu các công ty thành viên đến để báo cáo giải trình…Tôi đã đôn đốc và khẳng định chậm nhất cuối tháng 7 tới, tất cả khách hàng đều nhận được sổ. Đối với khu đô thị Việt Sing, hiện còn 69 sổ chưa giao do một số khách hàng chưa đến nhận và chủ đầu tư đang dùng mọi cách để giao sổ đến khách hàng”, ông Hoàng- Phó Tổng giám đốc Becamex Bình Dương cam kết.