Cảnh dang dở ở dự án khu đô thị sinh thái gần 4.500 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú (sau điều chỉnh tên thành Khu đô thị sinh thái Golden Hills City), được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt ngày 7/11/2008 với tổng diện tích trên 342 ha.

Đến năm 2010, TP Đà Nẵng giao đất cho Công ty CP đầu tư xây dựng Trung Nam (Công ty Trung Nam – chủ đầu tư) với diện tích gần 381,4 ha để đầu tư, xây dựng khu đô thị sinh thái, bao gồm: Khu thương mại dịch vụ, biệt thự, căn hộ cao cấp, khách sạn và thể dục thể thao, vui chơi, giải trí...

Dự án nằm bên dòng sông Cu Đê, với quy mô 485 căn biệt thự đơn lập, diện tích từ 500 - 1.000 m² và 360 biệt thự song lập, diện tích từ 300 - 600 m². Dự án có tổng vốn đầu tư gần 4.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau hàng chục năm triển khai, dự án hàng nghìn tỷ đồng này vẫn chìm trong dang dở. Nhiều dãy nhà thậm chí vẫn chưa hoàn thành xong phần thô.

Cỏ dại mọc um tùm bên trong các công trình trông rất nhếch nhác.

Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills City.

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng lựa chọn Công ty Trung Nam là nhà đầu tư khi chưa xem xét, đánh giá, so sánh năng lực giữa công ty này và Công ty CP Hàm Rồng; không đánh giá được năng lực của nhà đầu tư khi giao thực hiện dự án, vi phạm quy định của Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng ký thỏa thuận nguyên tắc giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng không cung cấp được hồ sơ, tài liệu làm căn cứ để xác định đơn giá giao quyền sử dụng đất, tỷ lệ diện tích chuyển quyền sử dụng đất; không thực hiện xác định giá đất theo nguyên tắc xác định giá đất.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra rằng, trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế, vi phạm trên thuộc về UBND TP Đà Nẵng, Công ty Quản lý và khai thác đất Đà Nẵng, các tổ chức và cá nhân có liên quan thời kỳ năm 2008 - 2010.

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt, điều chỉnh các quy hoạch chi tiết xây dựng khi quy hoạch chung tại khu vực dự án chưa có định hướng cụ thể, chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết không bảo đảm nhiều chỉ tiêu. Công ty Trung Nam khởi công đầu tư xây dựng dự án khi chưa có giấy phép xây dựng, chưa bảo đảm điều kiện khởi công, vi phạm quy định Luật Xây dựng năm 2003.

Trước hàng loạt sai phạm nêu trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân theo từng thời kỳ liên quan đến các tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra. Đồng thời rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, xác định và thu đầy đủ các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai, bảo đảm không để thất thoát ngân sách nhà nước.

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo thu hồi diện tích đất ngoài ranh giới của dự án đã giao cho chủ đầu tư khoảng 45,9 ha để quản lý, sử dụng theo quy định.