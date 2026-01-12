“Điểm nóng” bất động sản phía Đông, thách thức đô thị hóa cho Hưng Yên

"Điểm nóng" bất động sản phía Đông

Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên thu hút nhiều “ông lớn” bất động sản đầu tư và xây dựng các khu đô thị với hàng loạt dự án về nhà ở quy mô lớn được khởi công.

Chỉ tính riêng năm 2025, khu vực huyện Văn Giang (cũ) có đến 5 khu đô thị, dự án mới được xây dựng và mở bán của các Tập đoàn bất động sản lớn.

Đầu tháng 11/2025, tại xã Nghĩa Trụ, một tập đoàn lớn đã khởi công xây dựng khu đô thị với hàng chục toà chung cư được mở bán. Ngay sau đó, một đại đô thị khác với quy mô gần 200ha cũng vừa mở bán tại xã Văn Giang.

Cũng tại xã Văn Giang, một khu đô thị có quy mô gần 50ha với dân số gần 20.000 người, vốn đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng cũng được khởi công đầu năm 2025.

Ngoài các khu đô thị về nhà ở được khởi công xây dựng trong năm 2025, huyện Văn Giang (cũ) cũng có "siêu đô thị" khác nữa, tích hợp đa dạng sản phẩm cao tầng (chung cư) và thấp tầng (biệt thự, liền kề, shophouse) với hàng chục ngàn căn, đang được xây dựng và mở rộng, tạo thành một quần thể đô thị lớn ở phía Đông Hà Nội.

Khu vực giáp ranh Hà Nội tập trung nhiều đại đô thị đang xây dựng

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên thông báo tìm nhà đầu tư triển khai Khu đô thị mới Mễ Sở nằm tại xã Mễ Sở (thuộc huyện Văn Giang cũ). Khu đô thị có tổng diện tích hơn 86 ha, trong đó 21 ha dành cho phát triển nhà ở. Nguồn cung dự kiến có 1.219 căn liền kề cao 6 tầng, 129 căn biệt thự cao 3 tầng cùng khối nhà chung cư cao 15-30 tầng, cung cấp hơn 6.600 căn hộ.

Ông Nguyễn Trọng Thìn, Tổng Giám đốc Home Plus đánh giá: Hưng Yên đang sở hữu hàng loạt lợi thế để thu hút đầu tư và trở thành một cực tăng trưởng mạnh mẽ trên thị trường bất động sản phía Bắc. Với vị trí giáp ranh Hà Nội, hạ tầng giao thông ngày càng được phát triển. Bên cạnh các tuyến đường như cao tốc 5B, quốc lộ 5, kết nối giữa Hưng Yên và Thủ đô thời gian tới sẽ còn thuận tiện hơn nhờ tuyến vành đai 4, cầu Ngọc Hồi, chính điều này Hưng Yên trở thành tâm điểm thị trường bất động sản khu vực phía Đông Hà Nội.

“Hưng Yên có lợi thế lớn là giáp với Hà Nội, khu vực Văn Giang là nơi tập trung nhiều dự án nhà ở, khu đô thị với nguồn cung rất lớn, tương lai tôi nhận định nơi đây sẽ là đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội “, ông Thìn cho hay.

Ông Nguyễn Trọng Thìn, Tổng Giám đốc Home Plus cho rằng, Hưng Yên thời gian qua là "điểm nóng" của thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội

Ở góc nhìn quy hoạch, phía Đông Hà Nội theo KTS Nguyễn Xuân Anh (Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia), Hưng Yên giữ địa lợi là cửa trước của Thủ đô, từ đó mở rộng ra toàn bộ tam giác châu thổ sông Hồng - nơi có dư địa lớn cho công nghiệp hóa. Đây cũng là nơi chiếm lĩnh cả 3 mũi hành lang kinh tế Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lạng Sơn và Hà Nội đi các tỉnh phía Nam.

"Khu vực phía Đông sẽ là khu vực lõi nội đô thứ 2 sẽ tạo thành tâm chấn, lan tỏa ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển kinh tế tới các địa phương lân cận, trong đó có Hưng Yên”, KTS Nguyễn Xuân Anh nhận định.

Thách thức khi đô thị hóa

Theo Sở Xây dựng Hưng Yên, tác động của các dự án bất động sản này đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của Hưng Yên là không thể phủ nhận. Trước hết, việc triển khai các dự án bất động sản sẽ tạo ra nguồn thu lớn cho tỉnh, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua việc thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời, các dự án còn tạo ra cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Hàng nghìn công nhân, kỹ sư, chuyên gia và nhân viên sẽ tham gia vào các dự án xây dựng và vận hành các công trình, giúp nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân.

Bên cạnh đó, sự phát triển của những dự án này cùng các tiện ích đầy đủ như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí sẽ không chỉ giúp nâng cao mức sống của người dân thông qua phát triển của ngành dịch vụ. Môi trường sống chất lượng cao, kết hợp với không gian xanh và các dịch vụ công cộng tốt sẽ thu hút người dân từ các khu vực lân cận đến sinh sống, từ đó tạo ra một cộng đồng dân cư phát triển và văn minh.

Hưng Yên tập trung nhiều khu đô thị lớn tại huyện Văn Giang (cũ)

Tuy nhiên, theo các chuyên gia bên cạnh những cơ hội lớn, Hưng Yên cũng đối mặt với không ít thách thức trong quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Một trong những vấn đề lớn nhất là sự gia tăng dân số tại các khu đô thị mới, gây áp lực lớn lên cơ sở hạ tầng giao thông, cấp thoát nước và các dịch vụ công cộng.

Các chuyên gia cho rằng, nếu không có sự phát triển đồng bộ, các dự án bất động sản có thể dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông, thiếu hụt các dịch vụ thiết yếu và ô nhiễm môi trường. Hơn nữa, việc quá chú trọng vào phát triển các khu đô thị cao cấp mà không chú ý đến việc bảo vệ môi trường và duy trì hệ sinh thái sẽ làm mất đi những giá trị tự nhiên quý giá của Hưng Yên.

Để giải quyết những thách thức này, Hưng Yên cần một chiến lược phát triển đô thị bền vững. Việc quy hoạch đồng bộ các khu dân cư, khu thương mại, các công trình công cộng sẽ giúp giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông và thiếu hụt dịch vụ. Đồng thời, việc phát triển các khu đô thị sinh thái, khuyến khích sử dụng công nghệ xanh và áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường trong các dự án bất động sản sẽ giúp Hưng Yên phát triển bền vững, đồng thời giữ gìn được giá trị môi trường tự nhiên.

Nhìn chung, Hưng Yên đang bước vào một giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhờ vào những dự án bất động sản lớn, tạo ra cơ hội lớn cho kinh tế và xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, để đảm bảo sự phát triển bền vững, Hưng Yên cần có những giải pháp đồng bộ, đảm bảo phát triển hạ tầng và bảo vệ môi trường, từ đó xây dựng một tỉnh phát triển mạnh mẽ về kinh tế, vững mạnh về xã hội và bền vững về môi trường.