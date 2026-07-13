Để quên ống nhựa trong đường tiết niệu của cụ ông 9 năm

Ngày 12/7, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai cho biết, Khoa Ngoại tổng quát vừa điều trị thành công cho cụ ông L.T.T. (73 tuổi, thôn Chư Bồ 2, xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai) có ống sonde JJ (ống nhựa dẻo hoặc silicon giúp dẫn lưu nước tiểu từ thận xuống bàng quang – PV) được lưu trong đường tiết niệu suốt 9 năm sau phẫu thuật tán sỏi niệu quản.

Ống sonde JJ trong đường tiết niệu ông T.

Trước đó, bệnh nhân L.T.T. có tiền sử được nội soi tán sỏi niệu quản. Thời điểm đó, sau phẫu thuật, bệnh nhân được đặt ống sonde JJ nhằm dẫn lưu nước tiểu và hỗ trợ niệu quản hồi phục. Tuy nhiên, sau khi xuất viện, 9 năm liền, bệnh nhân không quay lại tái khám theo lịch hẹn và cũng không nhớ mình vẫn còn ống sonde trong cơ thể. Gần đây, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau vùng hông lưng, tiểu buốt, tiểu ra máu, các triệu chứng ngày càng tăng nên đến Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai để kiểm tra.

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện ống sonde JJ đã nằm trong đường tiết niệu 9 năm. Đây là một trường hợp hiếm gặp bởi thông thường, sonde JJ chỉ được lưu trong cơ thể theo thời gian chỉ định và cần được rút đúng hẹn để phòng ngừa biến chứng.

Sau khi đánh giá toàn diện, ê-kíp của bệnh viện trên đã tiến hành can thiệp lấy ống sonde JJ an toàn. Đến nay, sức khỏe bệnh nhân ổn định và tiếp tục được theo dõi.